أخبار الانتقالات | باريس يسطو على هدف ميلان، وبرشلونة يضم صفقة جديدة!

بعد أسابيع من المفاوضات، أتم نايف أكرد الفحوصات الطبية من أجل الانتقال لصفوف وست هام من رين.

الدولي المغربي قالت التقارير في إنجلترا إنه سينتقل لصفوف الهامرز مقابل قرابة 25 مليون يورو.