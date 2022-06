أخبار الانتقالات | باريس يخطط لضم مودريتش الجديد، وتشيلسي يخسر نجمه

أكد فابريتسيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير أن ميلان بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش.

السويدي سيقبل بتخفيض راتبه نظرًا لأنه سيغيب لحوالي سبعة أو ثمانية أشهر بسبب جراحة الركبة التي خضع لها.

Zlatan Ibrahimović will meet with AC Milan board in the coming days. His recovery will take 7-8 months after knee surgery, so Zlatan would be open to accept a lower salary - to be discussed soon. 🔴⚫️🇸🇪 #ACMilan



Divock Origi deal will be signed and announced in the next days. pic.twitter.com/ZFowQ940sD