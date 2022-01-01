أخبار الانتقالات | باريس يحاول مع كانتي وعملاق يستهدف خاميس

آرسنال ونيوكاسل يتابعان ديفيد
قالت "ديلي ميل" إن الثنائي الإنجليزي نيوكاسل وآرسنال مهتمان بخدمات جوناثان ديفيد، مهاجم ليل.
اللاعب الدولي الكندي مرشح للرحيل عن الفريق الفرنسي الصيف المقبل، وتم ربطه من قبل "لاجازيتا" مؤخراً بإنتر أيضاً.
أتلتيكو مهتم بدي لورينزو
كشف وكيل أعمال جيوفاني دي لورينزو، مدافع نابولي، مع راديو "بونتو نوفو" أن أتلتيكو مدريد مهتم بضم اللاعب.
وأوضح الوكيل أن في حال فكر نابولي في بيع الظهير الدولي فسيكون هناك عدة عروض وليس فقط أتلتيكو المهتم منذ مدة طويلة.
باريس يحسم مصير نونو مينديش
ذكر "فابريزيو رومانو" أن باريس سان جيرمان قرر ضم مدافعه البرتغالي نونو مينديش بصفة نهائية.
الظهير الأيسر البرتغالي يلعب على سبيل الإعارة من سبورتينج، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.
صراع على كريستينسن
أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أندرياس كريستينسن قريب من مد عقده مع تشيلسي رغم وجود عدة عروض من أندية كبرى.
قلب الدفاع الدنماركي بحسب التقرير تحدث مع إنتر، ويملك عروضاً أيضاً من برشلونة، نيوكاسل، وبايرن ميونخ.
جلطة سراي يستهدف خاميس
قال الصحفي "إكريم كونور" إن جلطة سراي عازم على إعادة خاميس رودريجيز إلى أوروبا من جديد الصيف القادم.
ويلعب النجم الكولومبي مع الريان بدوري نجوم قطر، وقال في تصريحات مؤخراً إنه يرحب بالعودة للعب في أوروبا.
باريس يحاول ضم كانتي
أوضحت "تيليجراف" أن باريس سان جيرمان سيعيد إحياء اهتمامه بالنجم الفرنسي نجولو كانتي الصيف المقبل.
متوسط ميدان تشيلسي المتألق ارتبط في عدة مناسبات سابقة بفريق بي إس جي، ولكن دون أي تحركات جدية من النادي الباريسي.