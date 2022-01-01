أخبار الانتقالات | باريس يحاول مع كانتي وعملاق يستهدف خاميس

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أندرياس كريستينسن قريب من مد عقده مع تشيلسي رغم وجود عدة عروض من أندية كبرى.

قلب الدفاع الدنماركي بحسب التقرير تحدث مع إنتر، ويملك عروضاً أيضاً من برشلونة، نيوكاسل، وبايرن ميونخ.