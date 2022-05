أخبار الانتقالات | باريس يتراجع وجيرارد يخطف هدف نيوكاسل

قام نادي أستون فيلا الإنجليزي، بإنهاء حظوظ نظيره نيوكاسل في التعاقد مع المدافع البرازيلي دييجو كارلوس مقابل 35 مليون يورو.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.