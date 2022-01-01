أخبار الانتقالات | باريس وعرض جديد لضم شكرينيار وريال يتسوق في البرازيل

أكد لوكاس تروسارد، نجم برايتون، مع "Het Niuewsblad" عدم صحة التقارير بخصوص رحيله عن الفريق.

وقال البلجيكي إن انتقال مدربه السابق جراهام بوتر إلى تشيلسي لا يعني أنه هو الآخر سينتقل خلفه للبلوز.