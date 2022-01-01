مدونة حية

أخبار الانتقالات | باريس وعرض جديد لضم شكرينيار وريال يتسوق في البرازيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Milan Skriniar Inter 2022-23
Getty Images

ريال يركز على إندريك

2022-09-26T08:02:00.595Z

قالت "ماركا" إن ريال مدريد تركيزه فيما يخص السوق البرازيلية منصب بالكامل على ضم إندريك من بالميراس.

وربطت الصحف الملكي بعدة لاعبين شباب مثل جواو جوميس من فلامنجو، أو فيتور روكي من بارانينسي، ولكن التقرير أكد عدم صحة الشائعات.

تروسار ينفي الرحيل إلى تشيلسي

2022-09-26T08:00:28.618Z

أكد لوكاس تروسارد، نجم برايتون، مع "Het Niuewsblad" عدم صحة التقارير بخصوص رحيله عن الفريق.

وقال البلجيكي إن انتقال مدربه السابق جراهام بوتر إلى تشيلسي لا يعني أنه هو الآخر سينتقل خلفه للبلوز.

عرض جديد من باريس لضم شكرينيار

2022-09-26T07:53:57.751Z

قالت "لاجازيتا" إن باريس سان جيرمان سيعرض 30 مليون يورو على إنتر لبيع مدافعه ميلان شكرينيار في يناير.

وبحسب الجريدة، توقفت مفاوضات تمديد العقد بين إنتر ولاعبه في الأيام الماضية، وهو الذي ينتهي في نهاية الموسم.

الوحدة يضم ألان

2022-09-26T07:53:13.788Z

نجح الوحدة الإماراتي في ضم البرازيلي آلان قادماً من صفوف إيفرتون.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن تم توضيح أن عقد متوسط الميدان سيمتد حتى 2024.