أخبار الانتقالات | أولى طلبات تين هاج ووجهة مفاجأة لدييجو كوستا

قال "فابريزيو رومانو" إن ريال مدريد يعمل حالياً على ملف التجديد لنجومه، والذي يضم لوكا مودريتش وفينيسيوس، ولكن على رأسه إيدر ميليتاو الذي ينتهي عقده في 2025.

وأضاف الصحفي الخبير في الميركاتو أن عملية تمديد عقد المدافع البرازيلي لا تقف كعقبة لضم أنطونيو روديجر، والذي بحسب رومانو سيحسم في الأيام المقبلة قراره النهائي بخصوص ناديه الجديد.