أخبار الانتقالات | إنجلترا تنادي ديباي وتضحيات كوتينيو

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صراع جديد بين إنتر ويوفنتوس
أوضحت "لاجازيتا" أن الصراع قد يشتعل بين إنتر ويوفنتوس الصيف المقبل من أجل التعاقد مع جوردان فيريتو، لاعب روما.
ويعد الفرنسي بديلاً للحل الأساسي للفريقين وهو نجم ساسوولو الشاب دافيدي فراتيزي، ولكن قيمة الأخير تصعب الصفقة بحسب التقرير.
كوتينيو يضحي من أجل مستقبله
ذكرت "موندو" أن فيليبي كوتينيو مستعد لتقديم تنازلات فيما يخص راتبه من أجل حل معضلة مستقبله.
ويشكل راتب البرازيلي الضخم عائقاً أمام انتقاله بشكل دائم لصفوف أستون فيلا الذي يلعب معه مُعاراً من برشلونة، ولكن بحسب التقرير، اللاعب مستعد للتضحية للبقاء في إنجلترا.
إنجلترا تنادي ديباي
قالت "موندو" إن ممفيس ديباي قد يغادر برشلونة في الصيف القادم على عكس رغبة اللاعب بسبب خطط النادي الكتالوني.
وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء ولكن قد يستمع للعروض التي تأتي له، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير بخدماته في إنجلترا، وبالتحديد من توتنهام.