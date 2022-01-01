أخبار الانتقالات | إنتر وميلان يرفضان رونالدو

نابولي قريب من ندومبيلي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن نابولي أصبح قريباً من إتمام صفقة تانجوي ندومبيلي من توتنهام.
وسينتقل اللاعب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، مع وجود مفاوضات حالياً لحسم الاتفاق الشخصي مع وكيل اللاعب بحسب الصحفي الإيطالي.
نيس يحاول مع كافاني
ذكر الصحفي "فابريس هوكينس" أن نيس مهتم بإعادة إدينسون كافاني لفرنسا، ولكن أكد صعوبة المفاوضات.
ويفضل الأوروجوياني بحسب التقارير اللعب في أوروبا، ولذا رفض عرضاً من بوكا جونيورز في الأيام الماضية.
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نوتنجهام يواصل النشاط
يواصل نوتنجهام فورست النشاط الكبير في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن أعلن التعاقد مع إيمانويل دينيس من صفوف واتفورد، وشيخو كوياتي المنتهي عقده مع كريستال بالاس.
وقالت "ديلي ميل" إن الفريق سيضم أيضاً نيل موباي، نجم برايتون، في صفقة تقدر في حدود 15 مليون يورو.
بينما قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن الفريق أصبح قريباً من حسم صفقة أخرى وهي حسام عوار من صفوف ليون.
Welcome to Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté ❤️ #CheikhouChecksIn | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 13, 2022
المزيد من المفاوضات بين مانشستر ورابيو
ذكر "فابريزيو رومانو" أن مانشستر يونايتد سيجتمع مجدداً مع والدة ووكيلة أدريين رابيو فيرونيك من أجل التوصل لاتفاق شخصي مع اللاعب الفرنسي.
وبحسب التقرير، يملك مانشستر بالفعل اتفاقاً مع يوفنتوس على صفقة في حدود 18 مليون يورو.
إنزاجي: لا يوجد مزاح في الميركاتو
بدا مدرب إنتر سيموني إنزاجي غاضباً في حديثه مع "سكاي" عقب لقاء ليتشي، وخصوصاً عند طرح مسألة الميركاتو.
المدرب أوضح أن الجميع يرشح فريقه للقب بينما الحديث في الصحافة عن بيع إنتر لنجومه، بينما الآخرون يشترون اللاعبين، مؤكداً أن لا مزاح في هذه الأمور.
إنتر وميلان يرفضان رونالدو
فجرت "كورييري" مفاجأة كبرى بعد أن كشفت عن عرض جورجي مينديش، وكيل كريستيانو رونالدو، اللاعب على قطبي ميلانو.
وقال التقرير إن الوكيل الشهير قام بعدة اتصالات مع إنتر وميلان في نهاية يونيو وبداية يوليو لإقناع الفريقين بضم نجم مانشستر يونايتد.
وقوبل طلب مينديش بالرفض من الناديين بسبب الراتب المرتفع للبرتغالي، والذي يقارب 24 مليون يورو، بحسب التقرير.