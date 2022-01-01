أخبار الانتقالات | إنتر وميلان يرفضان رونالدو

يواصل نوتنجهام فورست النشاط الكبير في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن أعلن التعاقد مع إيمانويل دينيس من صفوف واتفورد، وشيخو كوياتي المنتهي عقده مع كريستال بالاس.

وقالت "ديلي ميل" إن الفريق سيضم أيضاً نيل موباي، نجم برايتون، في صفقة تقدر في حدود 15 مليون يورو.

بينما قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن الفريق أصبح قريباً من حسم صفقة أخرى وهي حسام عوار من صفوف ليون.