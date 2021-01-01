أخبار الانتقالات | صدمة تشافي وصفقة فرنسية في نيوكاسل

بحسب "كالتشيو ميركاتو"، قد ينتهي المطاف بنجم إيطاليا ونابولي في كندا مع فريق تورونتو مثل مواطنه سيباستيان جيوفينكو.

قائد نابولي لم يتوصل لاتفاق لتمديد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وذكر التقرير أن الفريق الكندي يتصدر سباق ضمه.