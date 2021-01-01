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أخبار الانتقالات | مدرب عالمي في النصر ورحيل نجمي مانشستر

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OLE GUNNAR SOLSKJAER MANCHESTER UNITED
Getty Images

مينديش يتدخل لحسم صفقة لليفربول

2021-11-11T07:15:41.425Z

أوضحت "ديلي ميل" أن الوكيل الشهير جورجي مينديش قد يتدخل لحسم صفقة فابيو كارفاليو إلى ليفربول.

ويلعب كارفاليو مع فولهام، ويريد وكيله أن يكون فريقه المقبل من كبار القوم، وحاول مع ريال وبرشلونة، ولكن دون نجاح، مما جعله يتحرك نحو النادي الإنجليزي.

داني ألفيش قد يعود لبرشلونة

2021-11-11T07:14:22.150Z

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رينجرز يحدد خليفة جيرارد

2021-11-11T07:12:40.328Z

ذكرت "ميرور" أن رينجرز بدأ البحث عن مدرب جديد لخلافة الحالي ستيفن جيرارد المرشح لتدريب أستون فيلا.

وأوضح التقرير أن مدرب سوانسي سيتي راسل مارتن هو أبرز الأسماء المرشحة للمنصب في الأيام المقبلة.

عودة محتملة لترينكاو لصفوف برشلونة

2021-11-11T07:11:05.394Z

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بوجبا قد لا يلعب مجدداً مع يونايتد

2021-11-11T07:08:52.024Z

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رحيل هيندرسون وشيك عن يونايتد

2021-11-11T07:08:39.651Z

ذكرت "ديلي ميل" أن دين هيندرسون، حارس مانشستر يونايتد، يخطط للرحيل عن صفوف الفريق.

تألق ديفيد دي خيا والخيار بأن يكون الحارس الأساسي صعب من مهمة هيندرسون الذي يسعى للعب بصفة أساسية.

مدرب عالمي لخلافة بيدرو في النصر

2021-11-11T07:07:34.592Z

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