أخبار الانتقالات | أول ضحايا تشافي، وصفقة ريال مدريد الجديدة!

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس قد اقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" والتي أكدت أن ريال مدريد يحاول مفاوضة فيورنتينا لضم اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته ليوفنتوس الذي يحاول هو الآخر الحصول عليه.