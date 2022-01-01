أخبار الانتقالات | اعتراف بوجبا ومنافس جديد على ديمبيلي

تحدث النجم الفرنسي بول بوجبا، إلى صحيفة "لو فيجارو" عن مستقبله وإمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد وشائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقال اللاعب في تصريحاته عن الانضمام لباريس:"لما لا؟ سيكون من الرائع دائمًا أن ألعب بجوار أصدقائي في المنتخب الفرنسي بنفس الفريق".

وأضاف:"هذا العام أصبح ميتًا، لن نفوز بأي شيء، سواء مع مانشستر أو فريق آخر، لكني أريد الفوز البطولات".