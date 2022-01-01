أخبار الانتقالات | اعتراف بوجبا ومنافس جديد على ديمبيلي

محادثات آرسنال وديمبيلي
كشف الصحفي الإسباني ألفريدو دورو، عن وجود اهتمام من آرسنال بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في صفقة انتقال حر.
وأوضح أن النادي الإنجليزي جلس مع وكيل أعمال اللاعب مساء الثلاثاء، لمناقشة إمكانية ضم النجم الفرنسي في الصيف.
وينضم بذلك المدفعجية لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي في سباق التعاقد مع اللاعب.
مقابلة تن هاج
استغل إريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام، فترة التوقف الدولي لإجراء مقابلة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن تن هاج يعتبر على رأس قائمة مكون من لويس إنريكي، ماوريسيو بوتشيتينو وجولين لوبيتيجي لقيادة الشياطين الحمر الموسم القادم.
برشلونة يقترب من فقدان مدافعه
يواجه نادي برشلونة الإسباني عقبة جديدة من أجل الحفاظ على خدمات لاعبيه المهمين، وهذه المرة مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.
وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في يونيو 2023، وسط محاولات مستمرة من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد.
بوجبا لا يمانع الانتقال لباريس
تحدث النجم الفرنسي بول بوجبا، إلى صحيفة "لو فيجارو" عن مستقبله وإمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد وشائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وقال اللاعب في تصريحاته عن الانضمام لباريس:"لما لا؟ سيكون من الرائع دائمًا أن ألعب بجوار أصدقائي في المنتخب الفرنسي بنفس الفريق".
وأضاف:"هذا العام أصبح ميتًا، لن نفوز بأي شيء، سواء مع مانشستر أو فريق آخر، لكني أريد الفوز البطولات".
مورينيو يفاوض نجم النصر
أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جوزيه مورينيو مدرب روما، يريد التعاقد مع تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 12 مليون يورو.
وأوضحت أن اللاعب سيرحب كثيرًا بهذه الخطوة، بسبب رغبته في العودة إلى أوروبا من جديد في أقرب فرصة ممكنة.
اهتمام بجناح جلطة سراي
كشفت صحيفة "Aksam" التركية عن اهتمام الثنائي آرسنال وتوتنهام بالتعاقد مع محمد كريم أكتوركوغلو جناح جلطة سراي.
وأوضحت أنهما ينضمان بذلك إلى السباق المكون من فولفسبورج وليون وأتلتيكو مدريد، للتعاقد مع صاحب الـ23 سنة والذي سجل 11 هدفًا وصنع 9 أهداف في 44 مباراة مع النادي التركي.
رافينيا يرفض التجديد
قرر الجناح البرازيلي رافينيا، رفض عرض ناديه ليدز يونايتد، من أجل التوقيع على عقد جديد للبقاء لفترة أطول.
وقالت شبكة "UOL" أن اللاعب المتبقي على عقده عامين ونصف مع ليدز، لن يربط مستقبله بالنادي إذا لم تقوم الإدارة بتقليص الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 70 مليون يورو.
وعلى الجانب الآخر يترقب برشلونة الموقف، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للمدرب تشافي هيرنانديز.