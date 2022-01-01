قال "فابريزيو رومانو" إن شالار سوينجو غاب عن قائمة فريقه ليستر ضد برايتون الأحد بسبب إمكانية رحيله عن الفريق.

المدافع التركي بحسب الصحفي الإيطالي قد يعود لبلاده من بوابة جلطة سراي، والذي دخل في مفاوضات معه ومع ناديه في الأيام الماضية.