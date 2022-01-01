سوينجو قد يعود لتركيا
قال "فابريزيو رومانو" إن شالار سوينجو غاب عن قائمة فريقه ليستر ضد برايتون الأحد بسبب إمكانية رحيله عن الفريق.
المدافع التركي بحسب الصحفي الإيطالي قد يعود لبلاده من بوابة جلطة سراي، والذي دخل في مفاوضات معه ومع ناديه في الأيام الماضية.
باركلي إلى نيس
أعلن نيس عن صفقة جديدة وذلك بضم روس باركلي، لاعب تشيلسي السابق، مجاناً عقب فسخ عقده مع البلوز هذا الصيف.
وقدم نيس لاعبه الجديد على هامش مباراة الفريق بالدوري المحلي التي خسرها بهدف نظيف من موناكو.
توخيل يناقش مستقبل كيبا
تحدث مدرب تشيلسي توماس توخيل للإعلام عن حارسه كيبا وأسباب عدم رحيله عن النادي في الصيف الحالي.
وقال الألماني إن الحارس الإسباني تلقى عروضاً بالفعل، ولكن لم تكن مرضية لتشيلسي أو للاعب، ولذا قرر البقاء.
فيلا حاول خطف كوندوجبيا
كشفت "ماركا" عن وجود محاولة من أستون فيلا لخطف توقيع جوفري كوندوجبيا، لاعب أتلتيكو مدريد، في اليوم الأخير من الميركاتو.
وذكرت الصحيفة أن السبب وراء عدم إتمام الصفقة هو ضيق الوقت وتبقي ساعات على إغلاق الميركاتو.
الفحص الطبي شرط انتقال كوستا إلى وولفز
قال "فابريزيو رومانو" إن انتقال دييجو كوستا إلى صفوف وولفرهامبتون متوقف على اجتيازه للفحص الطبي.
النجم الإسباني البرازيلي حالياً لاعب حر، وبحسب "رومانو" سيصل إلى إنجلترا في الأيام المقبلة للخضوع للفحص.