أخبار الانتقالات | استمرار نيمار وغموض مصير فيرنر

ذكرت "سكاي" أن انتقال جورجينيو فاينالدوم من بي إس جي إلى روما قد لا يتم بسبب عدم إسراع النادي الإيطالي في حسم الصفقة.

وقال التقرير إن اللاعب الهولندي منح روما 48 ساعة لحسم الأمور، وإلا سيقرر البحث عن فريق آخر.