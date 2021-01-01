أخبار الانتقالات | أزمة في باريس وصراع على رافينيا

بعد التقارير التي ربطت نجم ليدز ببايرن ميونخ، قال "جيانلويجو لونجاري" إن تشيلسي مهتم هو الآخر بالبرازيلي.

وذكر الصحفي الإيطالي أن تشيلسي يخطط لضمه الصيف المقبل، بينما "بيلد" أوضحت بأن بايرن مهتم ولكن في حال فقط رحل أحد لاعبيه.