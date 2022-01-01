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أخبار الانتقالات | أرتور يطلب العودة إلى برشلونة، والنصر يتلقى بشرى سارة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Arthur Barcelona
Getty

أرتور يرغب في العودة إلى برشلونة

2022-07-25T19:46:43.627Z

أشارت Calciomercato إلى رغبة أرتور ميلو لفي العودة إلى برشلونة خلال الصيف الجاري.

لكن الموقع أكد أنّ الأمر يبدو صعبًا وآرسنال هو الخيار الأقرب للاعب.

بشرى للنصر .. إنتر مستعد لبيع سانشيز

2022-07-25T19:44:32.020Z

أكدت "لا جازيتا" أنّ إنتر مستعد للتخلي عن أليكسيس سانشيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سانشيز قد رفض عرضًا من النصر ولكن بعد عرضه للبيع قد يغير رأيه.

آرسنال قد يحرم برشلونة من التخلص من حارسه

2022-07-25T19:43:30.966Z

يسعى فولهام للتعاقد مع لينو من صفوف آرسنال بعد أن حاول جلب نيتو من صفوف برشلونة

نيوكاسل مهتم بضم نجم باريس سان جيرمان

2022-07-25T19:42:30.015Z

بحسب Le10Sport فإنّ نيوكاسل يونايتد يتواصل مع إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجمه.

وأوضحت أنّ جوليان دراكسلر مطلوب من الملاك الجدد لتدعيم صفوف الماكبيث.

فابريجاس يقترب من الانضمام لفريق في دوري الدرجة الثانية الإيطالي

2022-07-25T19:41:22.138Z

يوفنتوس يفاوض ليفربول لضم فيرمينو

2022-07-25T19:39:46.815Z

ذكرت صحيفة Tuttosport الإيطالية أن يوفنتوس مستعد للتوقيع مع روبرتو فيرمينو من ليفربول مقابل 23 مليون يورو.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية برحيل أدريان رابيو إلى الريدز.