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أخبار الانتقالات | إحباط جديد ليونايتد وبرشلونة يفقد نجمه الشاب

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Nico González Barcelona
Getty Images

فالنسيا يقترب من نيكو

2022-08-09T07:53:07.834Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي فالنسيا قد اقترب من ضم اللاعب نيكو جونزاليز من صفوف برشلونة في صورة إعارة خلال هذا الصيف.

وأوضح "فابريتسيو رومانو"، أن النادي سيحاول أيضًا ضم بريان جيل من صفوف توتنهام.

باريس يدخل سباق ضم فوفانا

2022-08-09T07:52:47.306Z

أوضحت تقارير صحفية فرنسية وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لو باريسيان"، والتي أكدت أن ليستر سيتي رفض عرضين بالفعل من النادي الإنجليزي حتى الآن، والثاني وصلت قيمته لحوالي 75 مليون يورو.

موناكو يريد ثنائي تشيلسي ويونايتد

2022-08-09T07:52:30.977Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي موناكو يسعى لدعم نفسه عن طريق ثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مالانج سار وإريك بايلي.

وبحسب ما أكدت التقارير فقد تتم الصفقة الأولى على سبيل الإعارة، بينما يستهدف الفريق ضم بايلي بشكل نهائي.

فيورنتينا جاهز لدخول معركة لو سيلسو

2022-08-09T07:52:12.732Z

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للحصول على خدمات الأرجنتينيى جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي على استعداد لصراع ضمه رأسًا برأس مع فياريال.

مدرب بولونيا يعلق على عرض مانشستر يونايتد

2022-08-09T07:51:30.196Z

سينسا ميهالوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا يحبط مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية نقلها "فابريتسيو رومانو" حول انتقال ماركو أرناوتوفيتش للشياطين الحمر.

وقال:"سأكون سعيدًا له للغاية لو انضم لمانشستر يونايتد لكنني لا أعتقد أنه سيرحله، لقد تحدث معه حول العرض، وأعتقد أنه سيبقى".