أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1
شاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
90+1' أووووه هيرموسو يضرب سيبايوس والحكم يحتسب مخالفة وطرد لمدافع الروخي بلانكوس
89' توتر الأجواء وشجار بين هيرموسو وكارباخال وبطاقة للثنائي
جووووووووول أتلتيكو مدريد يقلص الفارق
83' جووووول ركنية وخطأ بين ميليتاو وكورتوا تصل إلى هيرموسو الذي يضعها في الشباك
80' ريال مدريد يسير المباراة
70' سيطرة من أتلتيكو لكن بلا أي خطورة وريال مدريد يدافع بصورة رائعة
60' فرصة أخرى من أتلتيكو مدريد وعرضية من جريزمان لكن فيليبي يفشل في لمسها وتمر بجوار المرمى
53' مخالفة لصالح أتلتيكو مدريد وعرضية لكن الدفاع يتصدى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد
43' ريال مدريد متراجع وأتلتيكو يسيطر بلا خطورة
جووووووول فالفيردي يسجل الثاني
36' جوووووول تمريرة من مودريتش وضعت فينيسيوس منفردًا بالمرمى وسددها بمهارة لكن اصطدمت بالقائم وعادت إلى فالفيردي الذي وضع الكرة في الشباك
35' مخالفة لأتلتيكو مدريد بجوار علامة الركنية لكن جريزمان يفضل التسديد المباشر وتعلو العارضة
26' مرتدة سريعة لريال مدريد ورودوريجو ينفرد لكن دفاع أتلتيكو يتصدى وتتحول إلى ركنبة
25' أوووووه جريزمان كاد أن يسجل التعادل بعد مراوغة رائعة وتسديدة قوية يتصدى لها كورتوا
جووووووووول رودريجو يتقدم لريال مدريد
18' جوووووول تمريرة من رودريجو إلى تشاوميني الذي هرب من الرقابة وحصل على الكرة ليسددد من لمسة واحدة ويضع الكرة في الشباك
17' تسديدة صاروخية من كوندوبيا لكن بجوار القائم الأيسر على كورتوا
13' أوووووه محاولة جديدة من الركنية وخطأ من كورتوا لكن جواو فيليكس يسدد في الدفاع بدلًا من الشباك
12' أووووه محاولة من كاراسكو وتسديدة قوية لكن اصطدمت بكارباخال وتحولت إلى ركنية لصالح أتلتيكو مدريد
6' أول محاولة حقيقية في المباراة لصالح أتلتيكو مدريد ورأسية من فيليبي أعلى العارضة
4' الأجواء تشتعل في الديربي وشجار بين اللاعبين بعد مخالفة لصالح جواو فيليكس
انطلاق المباراة
تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
قرر دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" الاعتماد على التشكيل التالي في "ديربي مدريد"..
التشكيل| 5-3-2
أوبلاك
يورنتي - رينيلدو - فيتسل - فيليبي - كاراسكو
دي باول - كوندوبيا - كوكي
جريزمان - جواو فيليكس
لاعبو الروخيبلانكوس ال 11 الذين سيدافعون عن ألواننا هذه الليلة! 🙌 pic.twitter.com/6lkCvo4ryd— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 18, 2022
تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
كورتوا
كارباخال - ميليتاو - ألابا - ميندي
كروس - تشواميني - مودريتش
فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @Atleti! #AtletiRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/qgLlYxsnTx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، والتي تقام على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.
ريال مدريد بدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بقوة هائلة، حيث تمكن بطل "لا ليجا" من الفوز في أول خمس جولات على التوالي، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.
أما أتلتيكو مدريد، فتمكن من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، ليحصد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.