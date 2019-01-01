الهدف الأول لمنتخب إيران
مهدي تاريمي14’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من سردار أزمون تردد من الحارس امام مهدي من جديد ليسجلها فى أسفل يمين الحارس سعود السوادي
أووووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من مهدي تاريمي
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
🇮🇷 #إيران 🆚 #اليمن 🇾🇪#كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/xUdWUujxN3
إليكم تشكيل الفريقين في لقاء اليوم
📝 إليكم تشكيل منتخبي #إيران 🇮🇷 و #اليمن 🇾🇪 في إفتتاح المجموعة الرابعة بـ #كأس_آسيا2019. pic.twitter.com/tPaqWzd0CL— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٧ يناير ٢٠١٩
تشكيل منتخب اليمن
يبدأ بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن
سعود السوادي / محمد فؤاد عمر / محمد بارويس / علاء الدين مهدي / مدير الرداعي / أحمد الحيفي / احمد عبدالحكيم السروري / وحيد آل الخياط / عماد منصور / عبدالواسع المطري / علاء الصاصي
البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / عمار حمصان / عبدالعزيز الجماعي / محمد على بقشان / احمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / حسين الغازي / على حفيظ / سالم الأمزي
تشكيل منتخب إيران
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
على رضا بيرانوند / مرتضي بورعلى كنجي / إحسان حاجي صافي / رامين رضائيان / مهدي ترابي / أوميد إبراهيمي / وحيد أميري / مهدي تاريمي / سردار ارمون
البدلاء / بيام نيازماند / أمير عبد زاده / وريا غفوري / ميلاد محمدي / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / روزبه شيشي / مسعود شجاعي / أحمد نورالله على رضا جهانبخش / كريم انصاري فارد