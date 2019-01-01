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إيران × اليمن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إيران واليمن، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019

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Getty Images

2019-01-07T16:20:50Z

19’ خطأ للمنتخب الإيراني من على حدود المنطقة بعد لمسة يد على علاء صاصي 

2019-01-07T16:19:13Z

16’ تمريرات بين لاعبي المنتخب اليمنى لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-01-07T16:17:01Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب الإيراني بهدف نظيف على المنتخب اليمنى 

الهدف الأول لمنتخب إيران

2019-01-07T16:16:43Z

مهدي تاريمي

14’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من سردار أزمون تردد من الحارس امام مهدي من جديد ليسجلها فى أسفل يمين الحارس سعود السوادي

2019-01-07T16:14:41Z

13’ خطا من رامين رضائيان على عبدالواسع المطري بعد تدخل قوي فى منتصف الميدان 

2019-01-07T16:12:35Z

12’ جووووووووووووول،،،، والهدف الاول لمنتخب إيران عن طريق مهدي تاريمي 

2019-01-07T16:11:49Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكنها تردد بمرتدة سريعة للمنتخب اليمنى لتصل إلى أحمد السروري الذي مررها عرضية أرضية خطيرة مرت من امام الجميع 

أووووووووووووووووه،،، تسديدة قوية من مهدي تاريمي

2019-01-07T16:11:04Z

10’ إنطلاقة من على حدود المنطقة عن طريق مهدي تاريمي الذي سدد كرة أرضية رائعة لكن ابعدها الحارس سعود السوادي إلى ركنية 

2019-01-07T16:10:00Z

9’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الإيراني لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب اليمنى المتمركز جيدأ فى المنطقة الدفاعية 

2019-01-07T16:09:21Z

7’ إنطلاقة للمنتخب اليمنى عن طريق أحمد السروري الذي سدد كرة قوية لكنها مرت على حافة القائم الأيمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-07T16:08:51Z

5’ إنطلاقة من  رامين رضائيان من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-01-07T16:07:39Z

4’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق محمد بارويس ومن ثم يرسلها عرضية قوية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي للمنتخب الإيراني 

2019-01-07T16:05:18Z

3’ خطا فى منتصف الميدان لصالح المنتخب الإيراني بعد تدخل قوي من علاء الصاصي على وحيد اميري

تشكيل منتخب اليمن

2019-01-07T15:44:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3\9 وتضم كلامن

سعود السوادي / محمد فؤاد عمر / محمد بارويس / علاء الدين مهدي / مدير الرداعي / أحمد الحيفي / احمد عبدالحكيم السروري / وحيد آل الخياط / عماد منصور / عبدالواسع المطري / علاء الصاصي 

البدلاء / محمد إبراهيم عياش / سالم الحرش / رامي على الوسماني / عمار حمصان / عبدالعزيز الجماعي / محمد على بقشان / احمد عبدالله علوس / أحمد سعيد / حسين الغازي / على حفيظ / سالم الأمزي 

تشكيل منتخب إيران

2019-01-07T15:38:49Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

على رضا بيرانوند / مرتضي بورعلى كنجي / إحسان حاجي صافي / رامين رضائيان / مهدي ترابي / أوميد إبراهيمي / وحيد أميري / مهدي تاريمي / سردار ارمون 

البدلاء / بيام نيازماند / أمير عبد زاده / وريا غفوري / ميلاد محمدي / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / روزبه شيشي / مسعود شجاعي / أحمد نورالله  على رضا جهانبخش / كريم انصاري فارد 

2019-01-06T22:43:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره اليمني في أولى مباريات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 على ملعب “محمد بن زايد”، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.