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إسبانيا × السويد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إسبانيا ضد السويد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020

محدث
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Getty Images

2019-06-10T20:02:42Z

61’رودريجو مورينو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويدي إلى ركنية

2019-06-10T20:02:03Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء وسط ضغط متواصل من لاعبي اللاروخا

2019-06-10T20:00:46Z

59’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات منتخب السويد إلى ركنية 

2019-06-10T20:00:06Z

58’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق داني باريخو لداخل المنطقة تبعد مرة آخرى برأسية من الدفاعات إلى رمية جانبية

2019-06-10T19:59:42Z

57’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق إيسكو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويدي

2019-06-10T19:58:59Z

56’لاعبي المنتخب الإسباني يواصلون الضغط بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-06-10T19:58:44Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-10T19:57:20Z

53’تصويبة قوية عن طريق إيسكو من داخل يمين المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:56:38Z

52’ركنية من الجانب الأيمن نفذها إيسكو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-10T19:55:57Z

51’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال أبعدت من دفاعات منتخب السويد إلى ركنية

2019-06-10T19:54:25Z

50’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-10T19:54:13Z

49’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-10T19:54:05Z

48’سقوط اللاعب جانسون بداعي الإصابة

2019-06-10T19:53:50Z

47’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-10T19:53:38Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-10T19:33:07Z

45+1’نهاية الشوط الأول

 

2019-06-10T19:32:37Z

45’ركنية من الجانب الأيسر نفذها إيسكو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها سيرخيو راموس بتصويبة مقصية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:31:30Z

44’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة على القائم الثاني قابلها إيسكو برأسية في إتجاه رودريجو مورينو الذي حول الكرة برأسية تصدى لها الحارس أولسن بشكل مميز وحولها إلى ركنية

2019-06-10T19:29:32Z

43’اووووووووووووه.. فرصة هدف محقق ضائعة من المنتخب الإسباني

2019-06-10T19:28:56Z

42’فابيان لويز سدد كرة من خارج يسار المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب السويدي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-10T19:27:50Z

41’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق إيسكو ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي المنتخب الإسباني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:24:33Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازالت محاولات اللاروخا مستمرة لإحراز أول الأهداف

2019-06-10T19:22:27Z

38’تمريرة بينية عن طريق سيرخيو رامسو في إتجاه ماركو أسينسيو المنطلق في الجانب الأيمن ثم إستقبل الكرة وأرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات السويدية

2019-06-10T19:22:00Z

37’إيسكو سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب السويدي ثم أبعدت إلى منتصف الميدان

2019-06-10T19:20:49Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لارسون إلى داخل المنطقة أبعدت من الكابيتانو سيرخيو راموس 

2019-06-10T19:19:38Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-10T19:18:06Z

34’لاعبي المنتخب الإسباني يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراف دفاعات المنتخب السويدي

2019-06-10T19:16:27Z

33’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويدي

2019-06-10T19:15:48Z

32’كرة ثابتة نفذها داني باريخو قوية على المرمى بشكل خاطيء مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:14:35Z

31’خطأ لصالح إيسكو بعد تدخل من جوهانسون بالقرب من المنطقة

2019-06-10T19:12:51Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-10T19:12:03Z

29’المباراة تُستأنف الآن وكلايسون غير قادر على إستكمال اللقاء

2019-06-10T19:11:53Z

28’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-10T19:11:33Z

27’سقوط اللاعب كلايسون بداعي الإصابة

2019-06-10T19:10:27Z

26’خطأ لصالح فيكتور كلايسون بعد تدخل من جوردي ألبا في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-06-10T19:09:51Z

25’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإسباني في منتصف الميدان

2019-06-10T19:07:30Z

24’ماركو أسينسيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه مرت بعيدة تمامًا وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:06:22Z

23’كرة ثابتة نقذها إيكدال مقوسة داخل المنطقة في إتجاه ماركوس بيرج، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-10T19:05:22Z

22’خطأ لصالح ماركوس بيرج بعد تدخل من مارتينيز في منتصف الميدان

2019-06-10T19:04:30Z

21’تمريرة بينية عن طريق رودريجو مورينيو في إتجاه ماركو أسينسيو المنطلق في الجانب الأيمن، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-06-10T19:03:37Z

20’خطأ لصالح داني باريخو بعد تدخل من ماركوس بيرج في منتصف الميدان 

2019-06-10T19:02:48Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيمن في إتجاه رودريجو مورينو المتمركز داخل المنطقة، ثم سدد الكرة في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل بإشارة من الحكم المساعد

2019-06-10T19:02:36Z

18’اووووووووووووووووه... هدف ملغي للمنتخب الإسباني بداعي التسلل

2019-06-10T19:01:16Z

17’تصويبة قوية عن طريق إيسكو من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب السويدي ثم وصلت إلى دانيل كاربخال داخل المنطقة الذي أرسل كرة عرضية أبعدت أيضًا من الدفاعات إلى ركنية

شاهد

2019-06-10T19:00:48Z

16’فابيان لويز سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها روبن أولسن بشكل رائع وحولها الكرة إلى ركنية

 

2019-06-10T18:59:48Z

15’اوووووووووووه، روبن أولسن يتألق وينقذ هدف محقق 

2019-06-10T18:58:06Z

14’جوردي ألبا مرر كرة بينية في إتجاه ماركو أسينسيو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-06-10T18:56:55Z

13’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه رودريجو مورينو، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-06-10T18:56:31Z

12’إنحصار للعب في منتصف الميدان، لكن المنتخب الإسباني مسيطر على مجريات اللقاء

2019-06-10T18:54:39Z

11’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للمدرب أندرسون لتحذيره بعدم الإعتراض

2019-06-10T18:54:11Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-10T18:53:32Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق باريخو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويدي إلى ركنية

2019-06-10T18:52:10Z

8’إيسكو مرر كرة بينية في إتجاه رودريجو مورينو المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات السويد إلى رمية جانبية

2019-06-10T18:51:45Z

7’مطالبات من لاعبي منتخب السويد بوجود لمسة يد على سيرخيو راموس، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-06-10T18:50:20Z

6’روبن كوايسون سدد كرة قوية من على حدود المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإسباني ووصلت إلى الحارس كيبا

2019-06-10T18:49:45Z

5’تحضير من لاعبي المنتخب الإسباني في منتصف الميدان بحثًا عن إفتكاك دفاعات المنتخب السويدي

2019-06-10T18:47:46Z

4’دانيل كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-10T18:47:22Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإسباني في منتصف الميدان

2019-06-10T18:46:11Z

2’منتخب إسبانيا بالزي الأحمر والأزرق على اليسار والمنختب السويدي بالزي الأصفر على اليمين

2019-06-10T18:45:48Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-10T18:45:34Z

النشيد الوطني لكلا المنتخبين

تشكيل منتخب السويد

2019-06-10T18:38:53Z

يبدأ المدرب يانه أندرسون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبن أولسن / ميكائيل لوستيج / بونتوس يانسون / فيليب هيلاندير / لودفيج أوجوستينسون / فيكتوركلايسون / سيباستيان لارسون / ألبين إكدال / إيميل فورسبرج / روبن كوايسون / ماركوس بيرج

 

تشكيل منتخب إسبانيا

2019-06-10T18:36:41Z

يبدأ المدرب المساعد روبرت مورينو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيبا / دانييل كاربخال / سيرخيو راموس / مارتينيز / جوردي ألبا / داني باريخو / سيرجيو بوسكيتس / فابيان لويز / ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو / إيسكو

 

2019-06-10T18:32:42Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسكتلندي ويليام كولوم

2019-06-10T18:32:34Z

يأتي منتخب السويد في وصافة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل، ولم يخسر حتى الآن، حيث حقق الفوز على رومانيا في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام النرويج في الجولة الثانية، وحقق الفوز على حساب مالطة في الجولة الثالثة، وتضم هذه المجموعة ست منتخبات وهم، رومانيا، مالطة، النرويج، جزر فاو، بجانب المنتخب الإسباني والسويدي.

2019-06-10T18:32:25Z

حقق اللاروخا فوز مهم على حساب منتخب جزر فاو برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات ولم يتلقى أي هزيمة، فحتى الآن خاض زملاء سيرخيو راموس مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام البوسنة والهرسك وحققوا الفوز بهدف دون رد.

2019-06-10T18:26:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين إسبانيا والسويد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال