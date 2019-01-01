يأتي منتخب السويد في وصافة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل، ولم يخسر حتى الآن، حيث حقق الفوز على رومانيا في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام النرويج في الجولة الثانية، وحقق الفوز على حساب مالطة في الجولة الثالثة، وتضم هذه المجموعة ست منتخبات وهم، رومانيا، مالطة، النرويج، جزر فاو، بجانب المنتخب الإسباني والسويدي.