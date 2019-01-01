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أوساسونا × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوساسونا ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي سيحتضنها ملعب إل سادار

محدث
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(C)Getty Images

2019-08-31T15:50:00Z

45+3’نهاية شوط المباراة الأول

2019-08-31T15:49:26Z

45+2’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق رافينيا لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-31T15:45:03Z

45+1’اوووووووووه.... مطالبات من لاعبي برشلونة بركلة جزاء لصالح جوردي ألبا وحكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-08-31T15:44:42Z

45’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج كليمونت لينجليه

2019-08-31T15:44:06Z

44’دخول الطاقم الطبي لفريق برشلونة لعلاجه

2019-08-31T15:42:09Z

43’سقوط اللاعب كليمونت لينجليه بعد تدخل قوي من براندون لاماس استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-31T15:41:18Z

42’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارلس بيريز وصلت سهلة بين أحضان روبن مارتينيز

2019-08-31T15:39:01Z

41’تمريرة بينية عن طريق فرينكي دي يونج في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق داخل المنطقة طالت عليه ووصلت إلى الحارس روبن مارتينيز

2019-08-31T15:38:08Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لأوساسونا بهدف دون رد

2019-08-31T15:37:50Z

39’الطاقم الطبي يدخل إلى أرضية الملعب لعلاجه

2019-08-31T15:37:29Z

38’سقوط اللاعب  روبرتو توريس بداعي الإصابة

2019-08-31T15:36:23Z

37’خطأ لصالح روبرتو توريس بعد تدخل من فرينكي دي يونج في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-31T15:34:45Z

36’تنظيم دفاعي رائع من لاعبي أوساسونا يحرم عناصر برشلونة الوصول لمرمى الحارس روبن مارتينيز

2019-08-31T15:34:15Z

35’عشر دقائق مرت متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-08-31T15:33:36Z

34’كرة عرضية عن طريق رافينيا إلى داخل المنطقة تُبعد من دفاعات أوساسونا

2019-08-31T15:31:58Z

33’بطاقة صفراء من نصيب سيرجي روبيرتو بسبب الإعتراض على حكم المباراة

2019-08-31T15:31:33Z

32’اللقاء يُستأنف الآن

2019-08-31T15:29:46Z

31’حكم المباراة يوقف اللعب دقيقة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

2019-08-31T15:29:10Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2019-08-31T15:27:52Z

29’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الميدان، لكن دون خطورة على مرمى فريق أوساسونا

2019-08-31T15:27:23Z

28’بينية بدون عنوان عن طريق جيرارد بيكيه مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج الملعب

2019-08-31T15:25:47Z

27’خطأ لصالح سيرجيو بوسكيتس بعد تدخل من روبن جارسيا

2019-08-31T15:25:34Z

26’المباراة تُستأنف الآن

2019-08-31T15:25:18Z

25’دخول الطاقم الطبي للفريق لعلاجه

2019-08-31T15:24:39Z

24’سقوط اللاعب كارلس بيريز بداعي الإصابة

2019-08-31T15:24:16Z

23’عرضية من الجانب الأيسر بأقدام جوردي ألبا تٌُبعد من مدافعي أوساسونا

2019-08-31T15:22:54Z

22’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق فرينكي دي يونج إصطدمت بدفاعات أوساسونا وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-08-31T15:21:05Z

21’تمريرة بينية عن طريق كارلس بيريز في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس روبن مارتينيز

2019-08-31T15:20:34Z

20’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصطدمت بدفاعات أوساسونا وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-31T15:19:42Z

19’لاعبي أوساسونا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان وبرشلونة غير متواجد على المستوى الهجومي

2019-08-31T15:18:51Z

18’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق براندون لاماس إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-08-31T15:16:47Z

17’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أنطوان جريزمان إلى داخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-31T15:16:19Z

16’محاولات من لاعبي برشلونة لإيجاد صغرة لإختراق الدفاعات وإحراز هدف التعديل

2019-08-31T15:14:12Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأوساسونا بهدف دون رد

2019-08-31T15:13:26Z

14’بطاقة صفراء من نصيب فران ميريدا بسبب الإعتراض الزائد على حكم المباراة

2019-08-31T15:13:03Z

13’اووووووووووه، بطاقة صفراء أولى من نصيب لاعب أوساسونا

2019-08-31T15:11:39Z

12’خطأ لصالح نيلسون سيميدو بعد تدخل من كيمي أفيلا في منتصف الميدان

2019-08-31T15:11:23Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان

2019-08-31T15:10:09Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

روبيرتو توريس يفتتح التسجيل لأوساسونا

2019-08-31T15:07:23Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

9’الهدف جاء كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ناتشو فيدال إلى داخل المنطقة عل القائم الثاني في إتجاه توريس الذي سدد الكرة من لمسة واحدة سكنت شباك تيرشتيجن

 

2019-08-31T15:06:37Z

8’جووووووووووووووول.... والهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق روبيرتو توريس

2019-08-31T15:05:34Z

7’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طرق براندون لاماس لكن جيرارد بيكيه تدخل وأبعد الكرة إلى ركنية

2019-08-31T15:04:42Z

6’خطأ لصالح براندون لاماس بعد تدخل من جيرارد بيكيه في وسط الميدان

2019-08-31T15:04:25Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم 

2019-08-31T15:03:36Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو تُبعد من دفاعات أوساسونا

2019-08-31T15:00:36Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في بداية الشوط الأول

2019-08-31T15:00:09Z

2’أوساسونا بالزي الأحمر والأزرق عل اليمين وبرشلونة بالزي الأصفر البديل على اليسار

2019-08-31T14:59:56Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل برشلونة

2019-08-31T14:54:07Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / سيرخيو بوسكيتس / فريني دي يونج / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان / رافينيا ألكانتارا

 

تشكيل أوساسونا

2019-08-31T14:50:54Z

يدخل المدرب جاجوبا اراستي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبين مارتينيز / إجناسيو فيدال / أريداني هيرنانديز / دافيد جارسيا / بيرفيس إستوبينان / روبيرتو توريس / أوبر سانخورخو ماني / فران مييريدا / روبن جارسيا / كيمي أفيلا / براندون لاماس

 

2019-08-31T14:50:14Z

نجح فريق أوساسونا في تحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في الليجا على حساب فريق ليجانس بهدف نظيف خارج الديار، ثم في الجولة الثانية حصد نقطة واحدة من تعادل أمام إيبار بملعب إل سادار، ويمتلك الفريق أربع نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، ونجح الحُمر في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد حصد بطولة الدوري للدرجة الثانية، وتصدرهم الجدول برصيد 87 نقطة.

2019-08-31T14:49:57Z

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.

2019-08-31T14:47:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف إل سادار مباراة تجمع بين أوساسونا وبرشلونة، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.