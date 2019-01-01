2019-01-09T14:33:48Z
47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التعادل مبكرًا
2019-01-09T14:32:21Z
46’بداية الشوط الثاني
2019-01-09T14:18:32Z
45+1’نهاية الشوط الأول
2019-01-09T14:16:17Z
45’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل ثم أرسل عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية
2019-01-09T14:14:49Z
44’راشيدوف سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة الحارس فايز الرشيدي وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:13:31Z
43’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوراخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-09T14:12:35Z
42’خالد الهاجري سدد كرة بيسراه قوية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:11:16Z
41’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أوليج زوتيف لداخل المنطقة أبعدت من رائد إبراهيم برأسية إلى رمية جانبية
2019-01-09T14:10:51Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأوزبكستان بهدف دون رد
2019-01-09T14:10:00Z
39’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة رعضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:09:22Z
38’استحواذ من لاعبي المنتخب الأوزبكي على مجريات اللقاء في هذه الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول
2019-01-09T14:07:24Z
37’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني
عادل احمدوف يفتتح التسجيل للمنتخب الأوزبكستاني
2019-01-09T14:06:12Z
من ركلة حرة36’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حدود المنطقة نفذها عادل احمدوف قوية أرضية زاحفة سكنت الشباك
2019-01-09T14:04:30Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T14:03:24Z
33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:01:58Z
32’عادل أحمدوف أرسل بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جلال الدين أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T14:00:31Z
31’تمريرات متبادلة بين لاعبي المنختب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T14:00:15Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T13:58:37Z
28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بعد بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:57:00Z
27’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:56:03Z
26’تصويبة عن طريق أحمد مبارك من على حافة المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس تسروف
2019-01-09T13:54:21Z
25’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:52:53Z
24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ عكسي لصالح المدافع إسماعيلوف
2019-01-09T13:52:10Z
23’أحمد مبارك حول كرة مقوسة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الحارس نستروف بقبضة اليد
2019-01-09T13:50:58Z
22’راشيدوف انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:50:12Z
21’عادل احمدوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:48:51Z
20’مازالت الكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان وتمريرات قائمة
2019-01-09T13:48:34Z
19’ضغط عماني في هذه الدقائق بحثًا عن اداراك الهدف الأول في اللقاء
2019-01-09T13:47:57Z
18’ركنية نفذها حارب السعدي لداخل المنطقة استقبلها مبارك برأسية قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:45:46Z
17’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك من لمسة واحدة تصدى لها الحارس وتحول إلى ركنية
2019-01-09T13:44:47Z
16’تصويبة عن طريق رائد إبراهيم من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T13:44:21Z
15’ربع سساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:43:36Z
14’راشيدوف أرسل بينية لداخل المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة احمدوف أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:42:45Z
13’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان
2019-01-09T13:41:45Z
11’خالد ناصر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:41:09Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:40:38Z
9’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثصا عن الوصول لمرمى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:38:56Z
8’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوليج زوتيف إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:37:46Z
7’عرضية من الجانب الأيمن عن طريقخالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:36:07Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:35:54Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T13:34:53Z
4’خطأ لصالح راشيدوف بعد تدخل من أحمد مبارك في منتصف الميدان
2019-01-09T13:33:09Z
3’بداية هادئة وتمريراتبين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:31:46Z
2’المنتخب العماني بالزي الأحمر على اليمين والمنتخب الأوزبكي بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-09T13:31:02Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل عمان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:06:57Z
يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منفايز الرشيدي / خالد ناصر / سعد سهيل / علي سليمان / محمد صالح / محسن جوهر / أحمد مبارك / حارب السعدي / خالد خليفة / رائد إبراهيم
إليكم تشكيل أوزبكستان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:03:49Z
يبدأ المدرب هيكتو كوبر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منإيجانتي تنستروف / أوليج زوتيف / إيغور كريمتس / أنزور إسماعيلوف / أكمل شوارخميدوف / أوتابيك شوكوروف / جافوخير سيديكوف / عادل أحمدوف / جلال الدين ماشاريبوف / ساردور راشيدوف /
2019-01-09T13:00:16Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين أوزبكستان وعمان على ملعب الشارقة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.