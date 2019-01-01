أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين أوزبكستان وعمان على ملعب الشارقة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.