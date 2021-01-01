أخبار يورو 2020 | كومان يشاهد ديباي وإطلاق نار في ألمانيا

هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي، أظهر تعاطفه مع زميله كريستيان إريكسن، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مع الدنمارك ضد فنلندا.

وقال كين:"لقد كان الأمر صعبًا، والحمد لله أن كريستيان على قيد الحياة، لم أتواصل معه ولكن زوجتي تحدثت إلى زوجته وما فهمته أن كل شيء يسير بطريقة جيدة".

وتابع:"كريستيان في قلوبنا جميعًا، ليس فريقنا فحسب بل عائلة كرة القدم بأكملها، ما حدث كان بمثابة التذكير بمدى سرعة تغير الأشياء في الحياة".