أخبار يورو 2020 | كورونا يضرب البطولة، ومصير بنزيما

النجم الفرنسي كريم بنزيما أثار حالة من الذعر لدى المشجعين لبلاده، بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام منتخب بلغاريا.

ديدييه ديشان خرج بعد المباراة ليؤكد أنه لا يعلم حتى الآن موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف الحفاظ عليه وعدم المجازفة به.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت بعدها أن ما حدث لمهاجم ريال مدريد، مجرد ضربة، لكنها ليست إصابة قوية أو صغيرة يمكن الاستهانة بها، ليزداد الغموض حول موقف اللاعب مع احتمالية غيابه عن مواجهة ألمانيا في الظهور الأول للفريق باليورو يوم الثلاثاء القادم.