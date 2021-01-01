أخبار يورو 2020 | ضحكة إيطاليا ومحاربة العنصرية

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يتحدث عن الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة.

قال مانشيني: "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم نستطع أن نسجل الأهداف، وإيطاليا دافعت جيدًا، والجماهير ساعدتنا، نحن سعداء بعودتهم".

وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد وحرك الكرة بسرعة لكننا لم نجد أنفسنا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ مبارياتنا هنا في روما، لقد كانت ليلة مذهلة".

وأتم كلماته: "تلك المباراة خطوة تجاه ويمبلي؟ لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أمامنا ست مباريات".