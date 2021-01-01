أخبار يورو 2020 | معجزة الدنمارك والقلق على هازارد

أكد مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز أنّ إيدين هازارد كان يعيش فترة عصيبة في مارس الماضي ولم يكن في أفضل أحواله

وأوضح أنّه شاهد تحسنًا كبيرًا في حالة اللاعب النفسية خلال البطولة وهو ما سيكون مفيدًا لأجل المنتخب