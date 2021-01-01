أخبار يورو 2020 | صدمة إيطاليا ومورينيو يهاجم فيرنانديش

تزداد الشكوك داخل المنتخب الإيطالي، حول جاهزية الثنائي المصاب أليساندرو فلورينزي وجورجيو كيليني لمواجهة النمسا.

تقارير إيطالية أشارت إلى أن روبيرتو مانشيني يميل لعدم استخدام أي منهما في المباراة القادمة بدور الـ16 من يورو 2020.

ويأتي ذلك بسبب عدم تحسن الثنائي حتى الآن، حيث لا يزال كيليني يعاني من إصابته ضد سويسرا، ونفس الشيء لفلورينزي الذي أصيب في المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا.