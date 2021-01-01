أخبار يورو 2020 | رقم قياسي لموراتا وساوثجيت يتحدث عن عقده

تصريحات قبل لقاء ألمانيا

أكد جاريث ساوثجيت، المديرالفني لمنتخب إنجلترا، أنّ ماسون ماونت وبن تشيلويل سافرا بصورة منفردة مع الفريق ولم يتدربا بعد مع المجموعة بسبب الحجر الصحي وبالتالي من الصعب مشاركتهما أمام ألمانيا

كما أوضح أنّ مسألة تجديد عقده بعد انتهاء البطولة أمر لا يمكن مناقشته في الوقت الحالي