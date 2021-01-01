أخبار يورو 2020 | رسالة فرنسية وكين يثير رعب الإنجليز

أعرب يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، عن شعوره بالإحباط الشديد بعد خروج بلاده من يورو 2020 بالخسارة بثنائية أمام إنجلترا.

لوف قال في تصريحات صحفية:"لم يكن الوداع الذي تخيلناه جميعًا، خيبة الأمل عميقة جدًا، كنت أؤمن بهذا الفريق، وآسف لأننا خيبنا آمال الجماهير".

وأضاف:"أتحمل مسؤولية هذا الخروج، لست في وضع يسمح لي بالخوض في تفاصيل الخسارة ولكني ممتن لكل اللحظات التي قضيتها كمدرب لألمانيا".

وأما عن مستقبل الفريق:"قلبي سيظل يخفق باللونين الأسود والأحمر والذهبي، هذا الفريق أمامه مستقبل جيد، أتمنى كل التوفيق لهانز فليك، وإذا كان لديه أي أسئلة يسعدني الرد عليه".

وأما عن مسعود أوزيل:"ما حدث معه كان خيبة أمل هائلة على المستوى الشخصي، لكن الوقت سيأتي وسنتحدث مرة أخرى، مسعود كان لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا".