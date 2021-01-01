أخبار يورو 2020 | خطة جديدة لإنجلترا وأزمة فرنسية حادة

يدرس جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، فكرة تغيير الخطة قبل مواجهة ألمانيا في دور الـ16 من بطولة يورو 2020.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أنه قد يعتمد على 3 لاعبين في خط الدفاع التي لعب بها في كأس العالم 2018، لضمان المزيد من التأمين أمام المانشافت.

كايل ووكر وهاري ماجواير وجون ستونز، مرشحون للعب بخط الدفاع، مع إمكانية وجود جادون سانشو ورحيم ستيرلينج وهاري كين في خط الهجوم.