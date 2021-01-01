أخبار يورو 2020 | خروج إريكسن وابن هوملس احتفل بهدفه في ألمانيا!

ماتس هوملس مدافع منتخب ألمانيا، تحدث عن لقطة طريفة تخص ابنه بعد تسجيله هدفًا في شباك بلاده أمام فرنسا.

وقال هوملس لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الحمد لله، هو لا يعرف حتى الآن ما هو الهدف الذاتي، يعتقد أن التسجيل في الشباك دائمًا صحيح".

وأضاف:"قيل لي إنه كان يحتفل، ربما أقوم بتعليمه بعض القوانين الخاصة باللعبة بعد البطولة".