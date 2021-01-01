أخبار يورو 2020 | حسم مصير ديشان، وهازارد يطمئن بلجيكا

حسم مصير ديشان مع فرنسا
اكدت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ ديدييه ديشان لن يرحل عن الديوك وسوف يستمر حتى نهاية كأس العالم 2022
وأوضحت أنّه سوف يجتمع مع رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجريت للوقوف على أسباب توديع يورو 2020 وتجنب تكرار هذه الأخطاء في المونديال
كييزا يحجز لنفسه مكانًا أساسيًا أمام بلجيكا
قرر روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، منح كييزا مكانًا أساسيًا في تشكيل مباراة بلجيكا بحسب تسريبات الصحف.
وسوف يلعب الأتزوري بنفس الأسماء التي شاركت في مباراة النمسا ولكن كييزا أساسيًا بدلًا من دومينيكو بيراردي
وجاء القرار بعد تألق نجم يوفنتوس وتسجيله هدفًا بعد نزوله بديلًا
خبر سعيد حزين لبلجيكا
شارك إيدين هازارد في نصف جلسة تدريب اليوم، الأربعاء، مع بلجيكا بينما تغيب كيفين دي بروينه بصورة نهائية
ومن المرجح ألا يشارك دي بروينه أمام إيطاليا لكن هازارد قد يحصل على دقائق بسيطة
حزن لوف
أعرب يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، عن شعوره بالإحباط الشديد بعد خروج بلاده من يورو 2020 بالخسارة بثنائية أمام إنجلترا.
لوف قال في تصريحات صحفية:"لم يكن الوداع الذي تخيلناه جميعًا، خيبة الأمل عميقة جدًا، كنت أؤمن بهذا الفريق، وآسف لأننا خيبنا آمال الجماهير".
وأضاف:"أتحمل مسؤولية هذا الخروج، لست في وضع يسمح لي بالخوض في تفاصيل الخسارة ولكني ممتن لكل اللحظات التي قضيتها كمدرب لألمانيا".
وأما عن مستقبل الفريق:"قلبي سيظل يخفق باللونين الأسود والأحمر والذهبي، هذا الفريق أمامه مستقبل جيد، أتمنى كل التوفيق لهانز فليك، وإذا كان لديه أي أسئلة يسعدني الرد عليه".
وأما عن مسعود أوزيل:"ما حدث معه كان خيبة أمل هائلة على المستوى الشخصي، لكن الوقت سيأتي وسنتحدث مرة أخرى، مسعود كان لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا".
عودة كيليني
حالة من الأمل تسود معسكر المنتخب الإيطالي، بشأن عودة جورجيو كيليني لمواجهة بلجيكا يوم الجمعة القادم.
تقارير إيطالية أكدت أن اللاعب يشعر بالارتياح بعد عودته للتدريبات، ومن المقرر دخوله في القائمة الأساسية للمدرب روبيرتو مانشيني.
وعلى جانب آخر يخطط المنتخب الإيطالي للتضامن مع بلجيكا بالوقوف على الركبة قبل المباراة بينهما في ربع نهائي اليورو بمدينة ميونخ الألمانية.
نهاية حزينة
علق مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا، على سقوط بلاده في يورو 2020 بعد الخسارة من إنجلترا بهدفين مقابل لاشيء.
وقال نوير لشبكة "ARD":"بعد صافرة النهاية نظرت إلى مقاعد البدلاء وشعرت بالحزن عندما نظرت إلى يواخيم لوف".
وأضاف:"إنه رجل رائع وشخص مميز وحقق الكثير معنا كمدرب، ومن المحزن نهاية عصره بهذه الطريقة، اللاعبون السابقون مدينون له بالكثير بعدما شكل تلك الحقبة".
رسالة بوجبا
خرج بول بوجبا لاعب وسط فرنسا، برسالة مؤثرة لجماهير الديوك، بعد الخروج المبكر من يورو 2020 أمام سويسرا.
وقال بوجبا:"المباراة جلبت لنا الحزن والسعادة لخصومنا، هذا هو جمال كرة القدم، ولكن بالطبع كنا نتمنى أن نحصل على نتيجة إيجابية".
وأضاف:"شكرًا جزيلًا لكل مشجعينا في جميع أنحاء العالم، كان من الرائع رؤيتك وسماع أصوات الاحتفال معكم، أريد تهنئة سويسرا، وأعد بعودتنا أقوى".
صدمة مولر
كسر توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا، صمته تجاه الهجمة الحاسمة التي أضاعها أمام إنجلترا في دور الـ16 باليورو.
مولر كان قريبًا من معادلة النتيجة لألمانيا خلال تقدم إنجلترا 1/0 من انفراد صريح بالدقائق الأخيرة، لكنه أهدر الفرصة ليسجل الأسود الثلاثة الهدف الثاني.
مهاجم بايرن ميونخ قال عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"هذه اللحظة ستبقى في ذاكرتي وستبقيني مستيقظًا في الليل".
وأضاف:"تلك هي اللحظة التي تعمل فيها وتتدرب وتعيش كلاعب كرة قدم، وتأتي لك الفرصة لإعادة فريقك للمباراة وإضفاء البهجة على أمه بأكملها".
واستكمل:"إنه لأمر مؤلم للغاية أن أتيحت لي الفرصة وأهدرتها، أمر مؤلم جدًا للفريق بأكمله وزملائي في الفريق ومدربنا".
فزع كين
أصاب هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، جماهير الفريق بحالة من الفزع، بسبب الشكوك حول إصابته خلال الفوز على ألمانيا 2/0.
نجم توتنهام الذي أحرز الهدف الثاني، وقاد الفريق للتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة أوكرانيا، تعرض لضربة في الركبة وتحدث عنها لشبكة "بي بي سي سبورت".
وقال كين:"تلقيت ضربة قوية في الركبة لكنني علمت أنني يجب أن أعطيها بعض الدقائق".
وأضاف:"لقد قلت دائمًا كمهاجم عليك أن تكون جاهزًا للفرصة التالية، جاك جريليش منحني عرضية رائعة سجلت منها هدفي".
وتابع:"سنحاول الاستمتاع بهذا الانتصار الذي لن أنساه أبدًا، لكن لدينا مباراة هامة يوم السبت يجب التركيز فيها".
هازارد يروي معاناة شقيقه
يعتقد ثورجان هازارد شقيق النجم البلجيكي إيدين، أن الطاقم الطبي لمنتخب بلاده يمكنه إعادة اللاعب للوقوف على قدميه مرة أخرى للمشاركة في اليورو.
وقال نجم بوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي:"الموسم لم يكن سهلًا بالنسبة لإيدين، لكننا نرى محاولاته لإعطاء كل شيء من أجل الفريق".
وأضاف:"حارب من أجل جميع الكرات في كل مرة شارك فيها، أتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لكن الأمر متروك للطاقم الطبي لمساعدته للوقوف على قدميه من جديد".
أوكرانيا تفاجئ الجميع وتصل لربع النهائي
دراما اليورو مستمرة
نجح منتخب أوكرانيا في الفوز على السويد بهدفين لهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني
رقم قياسي جديد لمنتخب السويد
هازارد يغيب عن تدريبات بلجيكا
بيلد: كروس يعتزل دوليًا
كشف صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ توني كروس قرر الاعتزال دوليًا بعد خروج ألمانيا من يورو 2020
وسبق وألمح لاعب ريال مدريد رغبته الاعتزال الدولي بعد انتهاء بطولة اليورو
ساوثجيت: الأجواء ساعدتنا ولهذا السبب اخترت هذا التشكيل
أكد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أنّ المباراة كانت مثيرة وفي وجود 40 ألف متفرج زادت الإثارة.
وأوضح أنّ الشكل الذي اختاره كان لمحاولة تقليل خطورة ألمانيا معبرًا عن سعادته بالعبور إلى ربع النهائي
لوف: أشعر بالإحباط وسوف نتحسن في المستقبل
أكد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام إنجلترا مؤكدًا أنّ فريقه وصل مرتين إلى مرمى جوردان بيكفورد لكن فشل في التسجيل
وأوضح أنّ سيناريو المباراة صار على عكس سير اللعب مشيرًا إلى أنّ هناك ما يدعوا للاطمئنان على مستقبل المانشافت
وأشار إلى أنّ لاعبين أمثال ليروي ساني وسيرج جنابري وكذلك جمال موسيالا يمتلكون إمكانيات خاصة حتى لو لم يظهروا بشكل مميز في البطولة
هاري كين يحقق رقمًا جديدًا
عادل هاري كين عدد أهداف واين روني مع إنجلترا في بطولتي يورو وكأس العالم بواقع 7 أهداف
ولا يتفوق عليهما سوى جاري لينكر صاحب الـ10 أهداف وآلان شيرار بواقع 9 أهداف
رحيم ستيرلينج يعادل سجل لينكر
رقم قياسي
وصل رحيم ستيرلينج لرقم قياسي جديد بعد تسجيل الهدف الافتتاحي لإنجلترا أمام ألمانيا في دور الـ16 في بطولة يورو 2020
وأصبح نجم مانشستر سيتي أول لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في 3 مباريات للمنتخب ببطولة كبرى منذ جاري لينكر في كأس العالم 1986
كما سجل 15 هدفًا في آخر 20 مباراة مقابل هدفين فقط في أول 45 لقاء
إنجلترا تنتقم من ألمانيا بعد 25 عامًا
فازت إنجلترا على ألمانيا في دور الـ16 من يورو 2020 بنتيجة 2-0 لتصل إلى ربع النهائي في انتظار المتأهل من السويد وأوكرانيا
دي بور يعتذر عن إكمال مهمته مع هولندا
قرر فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا أن يعتذر عن إكمال مهمته مع الفريق بعد مغادرة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وكان الفريق قد خسر من التشيك بهدفين نظيفين في دور الـ 16 من البطولة يوم الأحد.
تفاصيل هزيمة فرنسا: كومان رفض الخروج وبوجبا تدخل
بعد الإقصاء غير المتوقع والمبكر لبطل العالم، منتخب فرنسا على يد سويسرا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو"2020.
كشفت تقارير صحفية أن الدولي الفرنسي، كينجسلي كومان رفض الخروج من الملعب في البداية واضطر زملائه للتدخل.
مبابي يوجه رسالة ندم إلى فرنسا عقب وداع اليورو
وجه الدولي الفرنسي، كيليان مبابي رسالة إلى جماهير فرنسا بعد الخروج المبكر لمنتخب بلاده لحساب منافسات أمم أوروبا "يورو" 2020.
ونجح منتخب سويسرا في إقصاء بطل العالم، فرنسا بعد مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح (5-4) حيث أضاع نجم منتخب الديوك، مبابي ضربة الترجيح الأخيرة.المزيد من التفاصيل
إحصائية مبابي السيئة!
تم الكشف عن إحصائية هي الأسوأ لكيليان مبابي بين كل نجوم بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
مبابي هو أكثر من سدد كرات على المرمى دون أن يسجل أهدافًا بواقع 14 تسديدة في أربعة لقاءات (دون احتساب ركلات الترجيح).
ديشان: المباراة سارت على غير المتوقع ولن أرحل
أكد ديدييه أن فرنسا دخلت المباراة متأخرة ولم تقدم المطلوب في الشوط الأول وحتى بعد العودة في النتيجة استقبلت هدفين
وأوضح أنّ الأمور لم تسر بالشكل المطلوب والفريق ظهر مهزوزًا
كما أكد استمراره مدربا للديوك وسيظهر في المباريات المقبلة في سبتمبر
بيليه يدعم مبابي
وجّه بيليه الدعم إلى كيليان مبابي بعد إهداره الركلة الحاسمة أمام سويسرا
Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.— Pelé (@Pele) June 28, 2021
فرصة زيدان لتدريب فرنسا؟
خروج غير متوقع
خرجت فرنسا من دور الـ16 من يورو 2020، فهل يأتي زيدان لخلافة ديشان؟
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فرنسا تودع البطولة أمام سويسرا
خروج حامل لقب كأس العالم
خسرت فرنسا أمام سويسرا بضربات الترجيح لتودع يورو 2020 من دور الـ16
ساوثجيت: ماونت سافر منفردًا ولن أتحدث عن التجديد
تصريحات قبل لقاء ألمانيا
أكد جاريث ساوثجيت، المديرالفني لمنتخب إنجلترا، أنّ ماسون ماونت وبن تشيلويل سافرا بصورة منفردة مع الفريق ولم يتدربا بعد مع المجموعة بسبب الحجر الصحي وبالتالي من الصعب مشاركتهما أمام ألمانيا
كما أوضح أنّ مسألة تجديد عقده بعد انتهاء البطولة أمر لا يمكن مناقشته في الوقت الحالي
موراتا يتساوى مع توريس في تاريخ بطولة يورو
وصل ألفارو موراتا إلى الهدف الخامس في تاريخه مع بطولة يورو، إذ سجل هدفه الثاني أمام كرواتيا في النسخة الحالية ولديه 3 أهداف في نسخة 2016
ويعد فيرناندو توريس هو هداف إسبانيا في بطولة اليورو ولكن ألفارو عادله أمام كرواتيا
نوير: هاري كين ضحى كثيرًا وعلينا الحذر
أكد مانويل نوير، حارس منتخب ألمانيا، أنّ عدم تسجيل هاري كين للأهداف حتى الآن يجعله أكثر خطورة موضحًا أنّ مهاجم توتنهام ضحى كثيرًا لخدمة زملائه
وأشار إلى ضرورة الحذر من هجوم الإنجليز ومحاولة التسجيل في مرماهم، إذ يعتبر المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن
لوف: استعدينا لضربات الجزاء وموقف كلوب يخصه وحده
أكد يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، أنّ بلاده استعدت لاحتمالية وصول المباراة إلى ضربات الترجيح وتدربوا جيدًا عليها.
وأوضح أنّه لا يعلم طريقة لعب المنتخب الإنجليزي ولكنّه مستعد لأي سيناريو محتمل.
وحول تصريحات يورجن كلوب بضرورة لعب ألمانيا برباعي في الخلف، أوضح لوف أنّ كل مدرب وله فكرته الخاصة به عليه اتباع الطريقة المناسبة
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إيطاليا تقرر ثني الركبة
أصدر الاتحاد الإيطاليا بياناً أكد فيه أن لاعبيه سيقومون بثني الركبة قبل اللقاء المقبل ضد بلجيكا.
الفعل بحسب تفسير الاتحاد سيحدث في حال قام لاعبو بلجيكا بثني الركبة فقط، ولكن لم يحدث تضامناً مع الحركة العالمية لمناهضة العنصرية.
تكهنات بخصوص حالة دي بروينه
قالت وسائل الإعلام البلجيكية إن كيفين دي بروينه، نجم بلادها، سيخضع لفحوصات طبية اليوم لمعرفة مدى قوة الإصابة التي تعرض لها أمام البرتغال.
اللاعب ظهر وهو يهبط سلم الطائرة في رحلة العودة عقب لقاء البارحة بشكل طبيعي، ويحمل حقائب، مما اعتبره البعض مؤشراً طيباً قبل الفحوصات.
مانشيني يفكر في تغيير أمام بلجيكا
ذكرت "لاجازيتا" أن روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، يفكر بالدفع بالثنائي ماتيو بيسينا وأندريا بيلوت في مباراة بلجيكا.
الثنائي إذا لعب سيكون على حساب ماركو فيراتي وتشيرو إيموبيلي اللذان شاركا بصفة أساسية أمام النمسا.
قلق من مدة غياب هازارد
تصرف رونالدو يثير الاستهجان
خطر يهدد فرنسا
تحدث "راديو مونت كارلو" حول تعدد البطاقات الصفراء في صفوف فرنسا قبل مواجهة سويسرا اليوم بدور الستة عشر.
التقرير تخوف من الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بسبب كثرة استخدامه للكروت، ووجود خمسة لاعبين فرنسيين يحملون بطاقة صفراء هم برسنيل كيمبيبي، لوكاس هيرنانديز، أنطوان جريزمان، هوجو لوريس، وبنجامين بافارد.
أنباء عن إقالة دي بور
ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن مصير فرانك دي بور كمدرب للمنتخب قد حُسم وسيقع إقالته في الساعات القادمة.
مدرب كريستال بالاس السابق كان محط انتقادات عنيفة بسبب أسلوب لعبه، والخروج المبكر على يد جمهورية التشيك قد يفسر القرار.
أجواء مظلمة في كرواتيا بسبب كورونا
كشفت "لاجازيتا" أن إيفان بيريشيتش الذي سيغيب عن كرواتيا أمام إسبانيا بسبب إصابته بفيروس كورونا هو أحد ستة لاعبين رفضوا تلقي اللقاح.
الأجواء بحسب التقرير في معسكر المنتخب مظلمة والحديث عن أزمة بسبب السداسي والتخوف من ظهور حالات جديدة.
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البرتغال خارج اليورو
حامل اللقب لا يتجاوز ثمن النهائيخرج منتخب البرتغال بالخسارة 1-0 أمام بلجيكا في ثمن نهائي يورو 2020 في مباراة قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو في البطولة القارية
ساوثجيت: يورو 1996 لا تهم الآن
أكد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، أنّ ما حدث بين ألمانيا والإنجليزي في يورو 1996 أصبح من الماضي ولا تأثير له في الوقت الراهن
وأوضح أنّ هذا الخلاف من الماضي وهناك الكثير من الأمور التي تغيرت في السنوات الماضية
وكان ساوثجيت قد أهدر ركلة الجزاء الحاسمة في 1996 التي تسببت في خروج إنجلترا على حساب ألمانيا في البطولة
هولندا تودع يورو 2020
أول مفاجأة في البطولة
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إيفان بيريشيتش يصاب بفيروس كورونا
ضربة قوية
أعلن منتخب كرواتيا إصابة اللاعب إيفان بيريشيتش بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن مواجهة إسبانيا في ثمن نهائي يورو 2020
اللاعب يخضع حالياً للعزل، وعلى الأغلب لن يلحق بلقاء الفريق بربع النهائي حال تخطي إسبانيا.
بيل صار عجوزًا وإيطاليا قياسية
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مدرب بلجيكا: شعرت بالقلق على هازارد
أكد مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز أنّ إيدين هازارد كان يعيش فترة عصيبة في مارس الماضي ولم يكن في أفضل أحواله
وأوضح أنّه شاهد تحسنًا كبيرًا في حالة اللاعب النفسية خلال البطولة وهو ما سيكون مفيدًا لأجل المنتخب
بيل: لعبنا جيدًا والهدف الثاني من مخالفة
أكد جاريث بيل، قائد ويلز، أنّ فريقه قدّم مباراة جيدة في البداية حتى استقبال الهدف الأول
وأوضح أنّ هدف الدنمارك الثاني من مخالفة واضحة وما كان يجب احتسابه
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موراتا لا يستحق التهديد
قدم داني أولمو لاعب نادي لايبزيج الألماني، دفاعًا شديدًا عن زميله ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا، بسبب الانتقادات والتهديدات الخطيرة بموت أطفاله.
وقال أولمو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل مواجهة كرواتيا القادمة في دور الـ16:"نحن لا نتفق أبدًا مع التهديدات لموراتا".
وأضاف:"الانتقاد أمر طبيعي وجزء من كرة القدم، نحن نتقبله، ولكن الأمور وصلت إلى أبعد من ذلك في هذه الحالة مع موراتا".
وتابع:"نحن جميعًا بشر ويجب أن نضع أنفسنا مكان اللاعب، يجب احترامه أكثر من ذلك وعدم المبالغة في النقد".
تحدي كين
قرر هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، تحدي المشككين فيه، بسبب فشله في التسجيل بأول 3 مباريات في بطولة يورو 2020.
كين قال في تصريحات صحفية:"إنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يشك فيها الناس بي خلال مسيرتي".
وأضاف:"هذا جزء لا يتجزأ من اللعب، كمهاجم الجميع يتغنى بك عندما تسجل، ولكن هناك بعض الأشياء لا تسير في صالحك".
وتابع:"الناس يسارعون إلى تغيير رأيهم، لم يمض وقت طويل عندما فزت بالحذاء الذهبي وكنت أفضل شيء في العالم وكل الناس يهتمون بي".
واستكمل:"لا يجب أن نبالغ في المدح أو الهجوم، يجب أن تكون هناك مساحة للحياد، وبالنسبة لي أنا أؤمن دائمًا بنفسي، يمكنني أن ألعب 10 أو 15 مباراة دون تسجيل ولكن أعطني فرصة وسأعود بنفسي لأسجلها".
غضب لوف
يشعر يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا بالغضب، بسبب عدم تمكن فريقه من إجراء جلسة تدريبية أخيرة على ملعب ويمبلي وفقًا لتعليمات الاتحاد الأوروبي.
الصحفي ينس جريتنر قال:"لوف ليس سعيدًا بذلك، الاتحاد الأوروبي قال إن العديد من المباريات ستلعب على هذا الملعب لذلك يجب إخلاء المكان".
وأضاف:"هذا أمر مؤسف بكل تأكيد حيث أراد لوف واللاعبون الانغماس في أجواء ملعب ويمبلي قبل اللعب ضد إنجلترا".
جنابري يدافع عن ساني
دافع سيرج جنابري جناح منتخب ألمانيا، عن زميله ليروي ساني، بعد الانتقادات التي وجهت له في اليورو.
وقال نجم بايرن ميونخ:"سيكون دائمًا ناجحًا بفضل الموهبة والقوة التي يتمتع بها، لم تسر الأمور على ما يرام حتى الآن ولكن عندما يحصل على فرصته عليه أن يستغلها".
وأضاف:"لقد ظهر بصورة جيدة ضد المجر خاصة من الناحية الدفاعية وعليه البناء على ذلك، ولا أفهم لماذا أطلقت الناس صافرات الاستهجان ضده".
مولر لا يخشى ويمبلي
المهاجم الألماني توماس مولر، كشف عن عدم خوفه من اللعب أمام إنجلترا في دور الـ16 من اليورو على ملعب ويمبلي.
وقال نجم بايرن ميونخ:"هل لدي تجارب سيئة؟ شخصيًا، كانت لدي تجربة جيدة للغاية مع هذا الملعب عندما فزنا على إنجلترا في 2010 وكذلك حققنا دوري الأبطال في 2013".
وأضاف:"لا علاقة لهذا الأمر بيوم الثلاثاء، ولكن ربما يجلب إحساسًا جيدًا لسبب أو لآخر، حيث نتطلع لهذه المواجهة ضد إنجلترا".
وعن الانتقادات الموجهة للمهاجم الإنجليزي هاري كين:"المهاجمون العظماء هم الأفضل في التحلي بالصبر، المهاجم يتربص دائمًا لفرصة، ولكني لا أفهم لماذا لم يسجل حتى الآن".
استمرار غياب تشيلويل وماونت
أعلنت إنجلترا عن قائمة الفريق المستدعاة لمباراة ألمانيا في دور الستة عشر لليورو.
واستمر غياب الثنائي بن تشيلويل وميسون ماونت رغم أن مسحات كورونا الخاصة بهما الأخيرة أتت سلبية.
شاكير حكماً لمقابلة إسبانيا وكرواتيا
وقع الاختيار على التركي كونييت شاكير لقيادة مواجهة دور الستة عشر ما بين كرواتيا وإسبانيا.
الحكم التركي ظهر بشكل طيب كبقية الحكام حتى الآن في دور المجموعات للبطولة الأوروبية.
إنجلترا تستهدف تمديد عقد ساوثجيت
أوضحت "بي بي سي" أن جاريث ساوثجيت سيتم تمديد عقده من قبل الاتحاد الإنجليزي.
وذكر التقرير أن الاتحاد يريد تمديد عقد مدرب المنتخب حتى 2024 بغض النظر عن النتائج في اليورو الحالية أو المونديال المقبل.
مانشيني يختار مسددي ركلات الترجيح
"لاجازيتا" ذكرت أن روبرتو مانشيني قد استقر كذلك على مسددي ركلات الترجيح الخمسة حال اللجوء إليها أمام النمسا.
الترتيب بحسب الصحيفة الوردية كالآتي: جورجينيو ثم شيرو إيموبيلي ثم دومينيكو بيراردي، يليه فرانشيسكو أتشيربي ثم ليوناردو بونوتشي.
فيراتي أساسياً أمام النمسا
أوضحت "لاجازيتا" أن روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، سيدفع على الأرجح بماركو فيراتي أساسياً في لقاء الليلة أمام النمسا.
لاعب بي إس جي عاد للمشاركة في اللقاء الماضي أمام ويلز، وسيحتل مركز مانويل لوكاتيلي في خط الوسط.
انقسام إيطالي
أكدت تقارير إيطالية أن هناك انقساماً بين لاعبي المنتخب بخصوص حركة ثني الركبة قبل مباراة النمسا.
الحركة التي تعد تضامناً ضد العنصرية لا تحظى بتأييد من كل اللاعبين، وبحسب التقارير قد ينتظر اللاعبون موقف لاعبي النمسا، وإذا قاموا بها سيفعلون المثل.
سانشيس: بلجيكا؟ لعبنا في مجموعة الموت!
قال ريناتو سانشيس: "المدير الفني يبني الاستراتيجية لمواجهتهم، ونحن نركز بشكل كبير في المباراة، ووسط الملعب سيكون له كلمته خلالها".
وأضاف: "البعض يعتبر بلجيكا سهلة لأننا لعبنا في مجموعة الموت، لكننا في بطولة أمم أوروبا والجميع هنا من أجل الفوز".
ديكلان رايس: لا نخشى ألمانيا
قال ديكلان رايس: "كروس لاعب من طراز رفيع، بالنسبة لي ولزملائي في الفريق نريد أن نختبر أنفسنا أمام الأفضل في العالم".
وأضاف: "ما الذي يجب أن نخشاه في ألمانيا، هم عظماء لكنها مجرد مباراة كرة قدم و90 دقيقة، لدينا ما يكفي لنحقق الفوز، وستكون مباراة قوية".
مدرب ويلز يعتبرها مباراة حياته
قال روب بيج المدير الفني لويلز: "هذه المباراة ستكون أهم المواجهات في مسيرتي الكروية من وجهة نظري الخاصة".
وأضاف: "أنا متحمس للغاية للمواجهة، لكنني سأنام بشكل طبيعي، تمثيل ويلز يعد فخرًا كبيرًا بالنسبة لي".
بيل: مباراة الدنمارك صعبة وهذا موقفي من الإعتزال
قال بيل: "الدنمارك خصم جيد ومنظم ولديهم الكثير من النجوم الكبار، ستكون مباراة صعبة، لكن علينا التركيز".
وأضاف عن إذا ما كانت ستكون المواجهة الأخيرة دوليًا له: "لا لن تكون كذلك، أريد أن نتقدم في البطولة".
إشادة مورينيو
أشاد جوزيه مورينيو مدرب روما، بنظيره الإيطالي روبيرتو مانشيني بعد نجاحه مع إيطاليا في يورو 2020.
مانشيني قاد إيطاليا إلى 30 مباراة دون هزيمة، ويستعد لمواجهة النمسا في دور الـ16 لليورو.
مورينيو قال عنه لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"روبيرتو مدرب ذو خبرة كبيرة جدًا، ونجح في تطوير نفسه مع منتخب إيطاليا".
وأضاف:"مثلما قضيت سنوات أكثر مع الأندية، روبيرتو كذلك قضى 20 عامًا في العمل بأفضل الدوريات، لذلك هو جاهز لتحقيق اللقب".
عودة كيليني
عاد جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا، إلى تدريبات الفريق بشكل كامل مرة أخرى، قبل مواجهة دور الـ16 أمام النمسا.
ومع ذلك أكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن المدرب روبيرتو مانشيني لن يعتمد على اللاعب بشكل أساسي في المباراة القادمة.
وعلى جانب آخر يظل أليساندرو فلورينتزي ليس لائقًا بنسبة 100%، لذلك جيوفاني دي لورينزو كظهير أيمن.
تهديدات موراتا
المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تحدث عن تجربته السيئة مع بلاده في اليورو، وكشف عن تلقيه بعض التهديدات بسبب مستواه ضد بولندا.
وقال موراتا في تصريحات صحفية:"قضيت 9 ساعات دون نوم بعد مباراة بولندا، تلقيت تهديدات وإهانات للعائلة لأشخاص يتمنون أن يموت أطفالي".
وأضاف:"أتفهم تعرضي للانتقاد لعدم تسجيل الأهداف، ولكن يجب على الناس أن يضعوا أنفسهم في مكاني، وأن يفهموا طبيعة التهديدات التي أتلقاها أنا وعائلتي".
وتابع:"عندما أصل إلى الفندق أضع هاتفي بعيدًا، ولكن الشيء الذي يزعجني هو قيام بعض الأشخاص بقول نفس الأشياء لزوجتي وأطفالي في الملعب".
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عرض ألماني
قال لوثار ماتيوس أسطورة منتخب ألمانيا، أن بلاده يجب أن تمنح جادون سانشو لاعب إنجلترا الجنسية الألمانية.
ويأتي ذلك بسبب عدم اعتماد المدرب جاريث ساوثجيت على نجم بوروسيا دورتموند بالشكل المطلوب في اليورو.
وقال ماتيوس:"كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الألماني خلال العامين الماضيين، إذا لم يكن جيدًا بما يكفي لإنجلترا فنحن نود منحه جواز السفر الألماني".
اعتراف راشفورد
اعترف ماركوس راشفورد لاعب منتخب إنجلترا، أنه لا يظهر في أفضل حالاته بالفترة الحالية، بعد التساؤلات حول ظهوره في اليورو.
وقال راشفورد:"لا أؤدي في أفضل حالاتي، الأمر بدأ منذ الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد وتمكنت من تجاوز الموقف".
وأضاف:"لقد اشتركت في 36 هدفًا على مدار العام لذلك لست نادمًا على ما قدمته، لكني أريد أن أكون متاحًا في كل مباراة مع إنجلترا".
ساوثجيت يدرس تغيير الخطة
يدرس جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، فكرة تغيير الخطة قبل مواجهة ألمانيا في دور الـ16 من بطولة يورو 2020.
صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أنه قد يعتمد على 3 لاعبين في خط الدفاع التي لعب بها في كأس العالم 2018، لضمان المزيد من التأمين أمام المانشافت.
كايل ووكر وهاري ماجواير وجون ستونز، مرشحون للعب بخط الدفاع، مع إمكانية وجود جادون سانشو ورحيم ستيرلينج وهاري كين في خط الهجوم.
إصابة مزدوجة
أنباء غير سعيدة من معسكر المنتخب الفرنسي، بإصابة كل من ماركوس تورام وتوماس ليمار بعد يوم من مواجهة البرتغال.
تورام تبدو إصابته أقل خطورة، لكن القلق كله يتجه نحو ليمار الذي يعاني من مشكلة في الكاحل قد تبعده عن ما تبقى من اليورو.
ساكا يفسر لقطته الغريبة
فسر بوكايو ساكا، لاعب إنجلترا، خلعه قميصه عقب تسجيل رحيم ستيرلينج أمام جمهورية التشيك.
لاعب آرسنال قال إن الأجواء الحارة كانت السبب ولأنه كان يرتدي ملابس إضافية أسفل قميصه وأراد نزعها أثناء التوقف، وذلك في تصريحات مع قناة يوتيوب.
أزمة فرنسية في مركز الظهير الأيسر
تعرض الثنائي لوكاس هيرنانديز ولوكا دين للإصابة في مباراة البرتغال مساء الأربعاء.
موقف لوكاس ليس واضحاً بعد تعرضه لإصابة في الركبة وقد يغيب عن لقاء سويسرا المقبل، وكذلك هو الحال بالنسبة لدين.
المنتخب اعتمد على أدريين رابيو في مركز الظهير الأيسر بالشوط الثاني الأمس لسد العجز.
رائد فضاء فرنسي تابع لقاء فريقه مع البرتغال من موقعه خارج الكرة الأرضية
Watching #FRA #POR. We 🟦🐓 didn't have the easiest group to play in this edition of the #EURO2020 but that only makes the matches more interesting! https://t.co/MsWFm7uq2l pic.twitter.com/DfEGM1mKu8— Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 23, 2021
فاينالدوم: الأمور تسير بشكل طيب لهولندا وقد أترك الملعب في حالة العنصرية
علق قائد هولندا جورجينيو فاينالدوم على مقابلة الفريق المقبلة مع جمهورية التشيك لحساب دور الستة عشر باليورو.
لاعب بي إس جي الجديد وصف الأمر بأن الأمور بالتأكيد لا تسير عكس تطلعات هولندا، وأن المواجهة كان من الممكن أن تكون أصعب بكثير عن تشيكيا.
القائد علق على مسألة الجمهور المجري العنصري وماذا قد يفعل إذا تعرض للعنصرية من قبلهم في اللقاء المقبل، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس.
وقال فاينالدوم: "في الماضي كنت سأقول سأترك الملعب، ولكن الآن لا أعرف، سأتحدث مع اللاعبين ونقرر، ولكن على يويفا التدخل".
الإحصائيات ترشح فرنسا وبلجيكا للقب
بحسب موقع أوبتا للإحصائيات، تحتل فرنسا المرتبة الأولى للمرشحين للقب يورو 2020.
المنتخب البلجيكي حل ثانياً وخلفه إسبانيا، والمفاجأة تواجد إيطاليا بالمركز السادس رغم البداية القوية.
تحديد الطاقم التحكيمي للقاء إيطاليا والنمسا
وقع الاختيار على الإنجليزي مارتين تيلور لقيادة مباراة إيطاليا والنمسا بدور الستة عشر.
بينما سيقود الألماني دانييل سيبيرت مباراة السبت الأخرى بين الدنمارك وويلز.
لوفرين يتعجب من بروزوفيتش وحميته الغذائية!
تعجب ديان لوفرين، نجم كرواتيا، من أسلوب غذاء زميله ولاعب إنتر مارسيلو بروزوفيتش، والذي لا يمنعه من التألق.
وقال المدافع مع برنامج إذاعي تابع للمنتخب: "قبل نهائي المونديال أكل 2 كجم من السلامي، وعدد 2 كرواسون، وشرب كوكاكولا، ثم ذهب وركض 15 كم!"
جوريتسكا يفسر احتفاله
فسر ليون جوريتسكا الاحتفال القام به بهدفه الثاني لألمانيا أمام الجمهور المجري بأنه رسالة لنشر الحب.
Spread Love 🏳️🌈 Yes!!!!!!!! Wembley calling! 💪🏻@DFB_Team @euro2020 #gerhun #EURO2020 🇩🇪 pic.twitter.com/XRGUZKVJMx— Leon Goretzka (@leongoretzka_) June 23, 2021
ردود أفعال مجنونة على إنجاز كريستيانو
ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يعادل علي دائي
رونالدو الهداف التاريخي لليوروسجل كريستيانو رونالدو هدفين أمام فرنسا ليتصدر ترتيب يورو 2020 وكذلك عادل سجل علي دائي كأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية بواقع 109 هدفًا
تأهل فرنسا وألمانيا والبرتغال
فرنسا تتعادل مع البرتغال وألمانيا ضد المجر والثلاثي يتأهل
رقم قياسي خاص لإسبانيا أمام سلوفاكيا
الفوز بخماسية على سلوفاكيا صنع رقمًا قياسيًا خاص لمنتخب إسبانيا
إسبانيا تتجاوز سلوفاكيا والسويد تحرج بولندا
إسبانيا تأهل ثاني المجموعة بينما سقطت بولندا أمام السويد الذي تصدر المجموعة
صدمة إيطالية
تزداد الشكوك داخل المنتخب الإيطالي، حول جاهزية الثنائي المصاب أليساندرو فلورينزي وجورجيو كيليني لمواجهة النمسا.
تقارير إيطالية أشارت إلى أن روبيرتو مانشيني يميل لعدم استخدام أي منهما في المباراة القادمة بدور الـ16 من يورو 2020.
ويأتي ذلك بسبب عدم تحسن الثنائي حتى الآن، حيث لا يزال كيليني يعاني من إصابته ضد سويسرا، ونفس الشيء لفلورينزي الذي أصيب في المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا.
ساكا يعادل رقم أوين
بوكايو ساكا جناح آرسنال تألق بشكل لافت مع منتخب إنجلترا أمام التشيك وحصل على جائزة رجل المباراة بعد الفوز بهدف نظيف.
اللاعب قام بعمل خمس مراوغات ناجحة ضد التشيك، وهو الرقم الذي لم يصل له سوى لاعبين إنجليز في البطولات الكبرى.
رحيم ستيرلينج فعل ذلك في كأس العالم 2014 ضد أوروجواي، وكذلك مايكل أوين أمام الأرجنتين في 1998.
هجوم مورينيو
انتقد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، برونو فيرنانديش لاعب وسط المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد بسبب مستواه في اليورو.
البرتغالي قال لشبكة "توك سبورت":"البرتغال في أقوى حالاتها يمكنها التفوق على أي فريق، أتمنى الظهور بشكل جيد ضد فرنسا".
وأضاف:"نحتاج إلى 11 لاعبًا في هذه المباراة، برونو فيرنانديش لعب في أول مباراتين لكنه لم يكن حاضرًا، وبالنسبة لي فهو لم يحضر للبطولة حتى الآن".
إنجلترا تتصدر المجموعة ومودريتش ينقذ كرواتيا
التشيك تتأهل بين أفضل ثوالث
انتصرت إنجلترا بهدف نظيف على التشيك لتتصدر المجموعة بينما فازت كرواتيا بثلاثية على اسكتلندا لتتأهل ثانيًا.
ولم يخب آمال التشيك الذي ضمن التواجد بين أفضل ثوالث مع منتخب سويسرا
ساوثجيت: ماونت وبن تشيلويل محبطون للغاية
أكد مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، أنّ ماسون ماونت وبن تشيلويل يشعرون بالإحباط بسبب ابتعادهما عن مباراة التشيك وكذلك لقاء دور الـ16
وأشار إلى أنّ الموقف غريب للغاية لأن الثنائي رافق جيلمور لمدة 120 ثانية فقط في مكان مفتوح ولكن يجب تقبل الإجراءات
رسميًا.. 60 ألف متفرج في ملعب ويمبيلي بنهائي يورو 2020
أعلنت الحكومة الإنجليزية اليوم عن السماح لـ 60 ألف مشجع بالتواجد في مدرجات نهائي ونصف نهائي يورو 2020.
جاء هذا بعد أن نجحت في تطعيم أعداد كبيرة من الشعب بلقاح فيروس كورونا، وفي ظل الإجراءات المشددة التي اتبعتها في الأشهر الماضية.المزيد من التفاصيل
سهرة صباحية وحسناء أمريكية.. القصة الحقيقة خلف إشراك مانشيني لسيريجو
روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أشرك حارسه الثاني سالفاتوري سيريجو بديلًا ضد ويلز بالرغم من تألق دوناروما، فلماذا؟!المزيد من التفاصيل
مصير مرتبط.. بلجيكا وهولندا بخطى ثابتة نحو لقب يورو 2020
منذ تنظيم لبطولة يورو 2000 وأصبح مصير الثنائي مرتبطًا، هولندا وبلجيكا في طريقهم لنهائيات يورو 2020!
للمرة الأولى بعد 101 مواجهة.. هازارد يكمل الـ 90 دقيقة!
ما الذي حدث لإيدين هازارد؟! النجم البلجيكي يحقق الرقم الصعب للمرة الأولى منذ 567 يومًا.
الدنمارك .. أيام الفرح والدموع في حياة إريكسن!
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الدنمارك ترافق بلجيكا وهولندا تتأهل مع النمسا
تأهلت هولندا وبلجيكا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مقدونيا الشمالية وفنلندا على التوالي
كما نجحت النمسا في الفوز على أوكرانيا لتضمن التأهل ثانيًا وفازت الدنمارك برباعية لتحجز المركز الثاني
ديباي سعيد بالانتقال إلى برشلونة وفاينالدوم يشيد به
أبدى ممفيس ديباي، لاعب منتخب هولندا، سعادته بالانضمام إلى برشلونة بصورة نهائية وتسجيل هدف وصناعة آخر أمام مقدونيا
كما أشاد زميله فاينالدوم به مؤكدًا أنّه لاعب مميز من ظهوره مع أيندهوفن.
وأصبح ديباي ثاني لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة باليورو وكذلك كأس العالم بعد ويسلي شنايدر
فاينالدوم يدخل تاريخ منتخب هولندا
سجل جيورجينيو فاينالدوم، لاعب هولندا، ثنائية في مرمى مقدونيا الشمالية في ليلة فوز الطواحين بثلاثية نظيفة.
ودخل لاعب باريس سان جيرمان الجديد تاريخ هولندا إذ تجاوز عدد أهداف ماركو فان باستن وأصبح لديه 25 هدفًا في 78 مباراة مقابل 24 هدف لأسطورة ميلان في 58 لقاء
كما عادل سجل فان دير فارت الذي يمتلك 25 هدفًا في 107 مباراة دولية
ماونت وبن تشيلويل يخضعان للحجر الصحي
قرر الاتحاد الإنجليزي وضع ماسون ماونت وبن تشيلويل في الحجر الصحي بعد مخالطتهما للاعب أسكتلندا الشاب بيلي جيلمور المصاب بفيروس كورونا
🚨 Breaking news from England 🚨— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 21, 2021
Mason Mount and Ben Chilwell are isolating after close contact with Scottish midfielder Billy Gilmour.#beINEURO2020 #EURO2020
Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/pAeDBvKwT7
ألمانيا تنفي إصابة مولر
أكد المتحدث الرسمي للمنتخب الألماني عدم صحة التقارير المتداولة بخصوص إصابة توماس مولر.
وقال المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن اللاعب لا توجد أي معلومات تؤكد غيابه عن المجر وأن حالته يتم تقييمها يومياً.
إنجلترا تؤكد سلبية المسحات
أعلن المنتخب الإنجليزي أن جميع أفراده أتت مسحاتهم الخاصة بكورونا سلبية مساء اليوم.
ويأتي الأمر عقب الكشف عن إصابة بيلي جيلمور، لاعب إسكتلندا، بالفيروس بعد أيام من مباراة البلدين.
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مولر غائب عن تدريبات ألمانيا
استمر غياب توماس مولر وإلكاي جوندوان عن تدريبات ألمانيا صباح اليوم بسبب الإصابة.
وبحسب مصادر جول، قد يغيب نجم بايرن ميونخ عن مباراة ألمانيا مع المجر الأربعاء المقبل.
رسمياً | ديمبيلي خارج اليورو
أعلن المنتخب الفرنسي استبعاد عثمان ديمبيلي عن قائمته في أمم أوروبا بسبب الإصابة.
اللاعب شارك بديلاً أمام المجر ثم خرج في نهاية المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة.
المزيد من هنا.
جيلمور ضحية جديدة لكورونا
أعلن المنتخب الاسكتلندي عن إصابة متوسط ميدانه الشاب بيلي جيلمور بيفروس كورونا.
اللاعب الشاب سيغيب عن مباراة الثلاثاء المقررة أمام كرواتيا بالجولة الثالثة لدور المجموعات.
ستيرلينج: في إنجلترا أشعر بالسعادة
أكد رحيم ستيرلينج أنه يشعر بالسعادة حالياً في صفوف منتخب إنجلترا لأنه يلعب ويشارك باستمرار، عكس في ناديه مانشستر سيتي.
اللاعب تحدث مع "سكاي سبورتس" وأوضح أن غيابه عن التشكيل الأساسي لسيتي يجعله غير سعيداً، وهي طبيعته منذ الطفولة عندما لا يشارك.
هازارد: لا أعلم متى قد ألعب 90 دقيقة
كشف إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، أنّه قد لا يستطيع اللعب مباراة كاملة أمام فنلندا في يورو 2020 مؤكدًا على أهمية تغيير طريقة لعبه لأن كاحله لم يعد كما كان منذ الإصابات المتكررة.
كما ودّع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، موضحًا انّه رغب في اللعب بجواره لفترة أطول
التصريحات كاملة هنا.
يويفا يحقق مع مانويل نوير
بسبب شارة القيادة
علم جول أنّ يويفا فتح تحقيقًا بشأن شارة القيادة التي ارتداها مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، أمام البرتغال والتي تحمل علم قوس قزح المدعم للمثلية الجنسية.
الاتحاد الأوروبي اعتبر نوير يستخدم شعارًا سياسيًا في مباراة لكرة القدم وهو الأمر المرفوض
يويفا يفتح التحقيقات بسبب أحداث مباريات المجر
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح التحقيق بشأن مباراتي المجر مع فرنسا والبرتغال في يورو 2020
ولم يتم الكشف عن سبب التحقيق لكن التقارير الصحفية ترجع أنّه بسبب وجود لافتة تهاجم أصحاب الميول الجنسية المثلية
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دي بور: مداورة بسيطة أمام مقدونيا
أكد مدرب هولندا فرانك دي بور أنه سيغير فقط لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق الذي سيواجه مقدونيا الشمالية غداً.
ورفض دي بور كشف الأسماء وقال إن الصحفيين يمكنهم تشغيل عقولهم والتفكير في اللاعبين.
إصابات لثلاثي ألمانيا
أوضح يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، أن الثلاثي ماتس هوملس، روبن جوسينس، وإلكاي جوندوان تعرضوا لإصابات أمام البرتغال.
وأكد الناخب الوطني أن الإصابات ليست خطيرة، وبإمكان اللاعبين اللحاق بلقاء المجر الأربعاء المقبل على الأرجح.
مانشيني: ويلز تشبه ستوك
شبه روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، خصم الليلة ويلز بفريق ستوك بسبب القوة البدنية الكبيرة للفريق.
مانشيني أشار إلى وجود عناصر فنية مميزة في تشكيل الفريق كذلك مثل جاريث بيل وآخرين.
ألبا: موقفنا صعب ونفتقد للحظ
أوضح قائد إسبانيا جوردي ألبا أن فريقه افتقد للحظ في التعادل مع بولندا، وأن الموقف الحالي للفريق صعب للغاية.
ظهير برشلونة قال إن الفوز باللقاء الأخير مع سلوفاكيا سيحل كل المشاكل ويضمن العبور للفريق.
إنريكي: وضعنا ليس جيداً وانتظرت المزيد
أوضح لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، إن وضع الفريق ليس جيداً بعد تعادله الثاني بالمجموعة مع بولندا.
وقال المدرب إنه انتظر من البدلاء بالتحديد تقديم الإضافة ولكن لم يحدث، مؤكداً أن الفريق البولندي لعب بشجاعة وضغط واستغل الفرصة الوحيدة التي سُنحت له.
جوسينس يشكر جاسبريني بعد تألقه أمام البرتغال
مولر: استمتعنا بالمباراة وسط أجواء جماهيرية
كاي هافرتس: نشعر بالرضا على المستوى
قال نجم تشيلسي: نشعر بالرضا عن الأداء. لعبنا بشكل جيد. وكان من المهم ألا نتخلى عن كل شيء بعد مباراة فرنسا ، نمتلك الثقة للفوز بالمباريات المقبلة ولن نتهاون أمام المجر الذي يقدم مستويات كبيرة" ".
ما هي أرقام كريستيانو رونالدو أمام ألمانيا؟
صاروخ ماديرا سجلطالع أبرز أرقام رونالدو أمام ألمانيا من هنا
هل يمكن اعتبار رونالدو متخاذلًا أمام ألمانيا؟
سجل وصنع والبرتغال خسرنقاط تحليلة سريعة لقمة ألمانيا والبرتغال من هنا
سقوط البرتغال أمام ألمانيا
نتيجة ثقيلة
فازت ألمانيا 4-2 على البرتغال في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات من يورو 2020
فرنسا تقع أمام المجر
وقع المنتخب الفرنسي في فخ التعادل أمام نظيره المجري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.
مخاوف التفويت
يخشى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن تكون الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا مجالًا لـ"تفويت" العديد من المباريات، التي يمكن أن تكون نتيجة التعادل كافية فيها للمنتخبين المتنافسين من أجل التأهل إلى دور الستة عشر.
وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن "يويفا" قرر أن يراقب عن كثب كافة مباريات الجولة الأخيرة، والتأكيد على عدم التساهل فيها واللعب دون رغبة في الفوز، رغم حقيقة تأهل أربعة منتخبات من أصل ست مجموعات كأفضل ثوالث وعدم التعرف على كل المتأهلين حتى الآن قد يخلق فرصًا لمحاولة الحصول على نقاط إضافية حتى لو عن طريق "التفويت" المتعمد.
هذا الافتراض المحتمل يأتي بداية من المجموعة الثالثة، في مباراة النمسا وأوكرانيا على سبيل المثال، ويمتلك المنتخبان ثلاث نقاط، ويتواجهان يوم الاثنين المقبل في بوخارست.
اقرأ أيضًا .. يويفا قلق من احتمالات "التفويت" في الجولة الأخيرة من أمم أوروبا
صدمة برتغالية
كشفت تقارير برتغالية أن جواو فيليكس مهاجم منتخب البرتغال، لن يتواجد في مواجهة الفريق الليلة أمام ألمانيا.
ويأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من ألم عضلي، سيبعده عن اللقاء، ليغيب للمرة الثانية على التوالي، بعد ظهوره كبديل غير مستخدم أمام المجر.
تطورات من زوجة إريكسن
سابرينا زوجة كريستيان إريكسن تحدثت عن حالة زوجها في تصريحات صحفية بعد خروجه من المستشفى.
وقال سابرينا:"إنه بخير في الوقت الحالي، كل ما نحتاج إليه هو فقط القليل من الراحة والهدوء".
وأشار موقع "إنتر 24" إلى أن اللاعب سيقضي الفترة الحالية في الدنمارك قبل التوجه إلى ميلانو قريبًا.
رسالة بالعربية
هل سمعتم لاعبي الآتزوري يتحدثون العربية من قبل؟ 😁— المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) June 18, 2021
نجوم المنتخب الإيطالي يدعونكم إلى متابعة حسابنا الجديد على تويتر 🐦😉
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ساوثجيت يوضح أسباب تبديل كين
قال ساوثجيت: "لقد كانت ليلة محبطة، لم نفز في المباراة في النهاية، لكن يجب أن نتأكد من عدم الخسارة حال لم نكسب، وذلك ما فعلناه اليوم".
وعن تبديل كين: "كنا في حاجة للمزيد من الانطلاقات من الخلف، وراشفورد يملك تلك الطاقة، وكان يجب أن نحاول الفوز بالمباراة".
كين: مباراة محبطة
كتب هاري كين: "مباراة محبطة، لكننا خرجنا بشباك نظيفة، ولدينا مباراة واحدة لنفوز بها ونتصدر المجموعة".
Frustrating one but a clean sheet and one group game to win to finish top. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/E5yB1xmiMR— Harry Kane (@HKane) June 18, 2021
موراتا: لا أستطيع أن أكون مثل الجميع
رد ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا على الهجوم الضاري عليه في الساعات الماضية وأكد إنه يتعامل مع الموقف بطريقة جيدة.
وقال موراتا: "يجب أن أحترم الانتقادات، لا يمكنني أن أكون مثل الجميع، علي أن أستمع وأعمل، وفي المباريات الأمور تكون أسرع مما يتخيل الجميع، ولا يكون لدينا الوقت للتفكير".
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إنجلترا تسقط واسكتلندا تحصل على نقطة تاريخية!
اكتفى منتخب إنجلترا بتعادل سلبي مخيب للآمال مع نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب ويمبلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.
وقدّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق قياسًا بحجم القدرات التي يمتلكها الأسود الثلاثة، وبالأخص على الصعيد الهجومي.
مدرب البرتغال: رونالدو لا يمكنه الفوز وحده!
شدد مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس على ضرورة العمل الجماعي لبلاده من أجل تحقيق يورو 2020، مستنكرًا أن يكون كريستيانو رونالدو وحده هو من يجلب الانتصار للفريق.
وكان رونالدو قد جذب الأنظار إليه في أول مباريات اليورو بعدما أحرز هدفين من ثلاثية البرتغال في شباك المجر بملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة بودابست.المزيد من التفاصيل
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كرواتيا.. وصيف العالم الذي أرهقه الشغف ونجاح الصدفة
آمال كبيرة عُلقت على منتخب كرواتيا منذ الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا، فكانت النظرة إلى زملاء لوكا مودريتش أن لديهم كل القدرات الفنية والمؤهلات للاستمرار وسط كبار العالم والمنافسة على مختلف البطولات.
لكن خيبة أمل كبيرة صاحبت كل من سقط في عشق منتخب كرواتيا، والبداية كانت من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تلقت خلالها كتيبة زلاتكو داليتش 4 هزائم في خمس مباريات، واكتفت بفوز يتيم كان على السويد.
شيك يواصل التألق والتشيك في الصدارة
تعادل منتخب التشيك اليوم مع نظيره الكرواتي في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بهدف لكل فريق.
التعادل ترك منتخب التشيك على صدارة المجموعة بأربع نقاط، بينما تملك كرواتيا نقطة وحيدة في المركز الثالث في انتظار لقاء اسكتلندا وإنجلترا.
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إنريكي يثير الجدل: سألعب بموراتا رغم الانتقادات
أثار المدرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الجدل حول تشكيل فريقه في مواجهة بولندا، حيث أكد على مشاركة موراتا في المواجهة.
يأتي هذا بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها اللاعب عقب الفرص التي أهدرها في مواجهة السويد في الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
السويد تتفوق على سلوفاكيا وتشعل مجموعة إسبانيا
حقق المنتخب السويدي الفوز على نظيره السلوفاكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.
الفوز صعد بالسويد لصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وخلفهم سلوفاكيا بثلاث نقاط في المركز الثاني، وإسبانيا في الثالث بنقطة وحيدة، بينما تتذيل بولندا المجموعة دون نقاط.
جنون اسكتلندا
Scotland fans are something else 😂pic.twitter.com/L0YuHT4j4C— ODDSbible (@ODDSbible) June 18, 2021
دي ليخت يرد على فان باستن
ماتايس دي ليخت نجم منتخب هولندا تعرض للانتقاد من أسطورة كرة الكرة الهولندية ماركو فان باستن.
مدافع يوفنتوس رد قائلًا في تصريحات صحفية:"نعم سمعت ما قاله عني السيد فان باستن، عندما يتحدث شخص بحجمه عنك وينتقدك إذن عليك أن تسمع له".
مصير النهائي
أزمة جديدة في اليورو بخصوص إمكانية نقل نهائي اليورو من لندن إلى مدينة بودابست المجرية بسبب ضوابط دخول بريطانيا.
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال عن هذه المشكلة:"سنرى ما يمكن فعله وسنبحث إمكانية توفير أماكن إقامة معقولة للمسافرين".
عودة بوسكيتس
أنباء سارة تلقاها المنتخب الإسباني لكرة القدم، بعودة سيرجيو بوسكيتس للفريق من جديد بعد تعافيه من فيروس كورونا.
اللاعب أجرى المزيد من الفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبين سلبية العينة التي خرجت في نتائج التحاليل بعد 10 أيام من إصابته.
ومن المقرر أن يسافر نجم برشلونة بشكل طبيعي مع إسبانيا إلى مدينة إشبيلية، من أجل التواجد أمام بولندا، لكن من غير المتوقع مشاركته، حيث الاحتمال الأقرب هو ظهوره ضد سلوفاكيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.
احتفال ابن هوملس
ماتس هوملس مدافع منتخب ألمانيا، تحدث عن لقطة طريفة تخص ابنه بعد تسجيله هدفًا في شباك بلاده أمام فرنسا.
وقال هوملس لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الحمد لله، هو لا يعرف حتى الآن ما هو الهدف الذاتي، يعتقد أن التسجيل في الشباك دائمًا صحيح".
وأضاف:"قيل لي إنه كان يحتفل، ربما أقوم بتعليمه بعض القوانين الخاصة باللعبة بعد البطولة".
إريكسن يغادر المستشفى
صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أكدت أن كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك، سيعود إلى منزله غدًا السبت بعد خروجه من المستشفى.
وأوضحت أن اللاعب سيقيم مع عائلته مع الأزمة القلبية التي تعرض لها ضد فنلندا في اليورو، لفترة تصل إلى شهر.
ومن المقرر أن يقوم نجم إنتر ببعض الفحوصات في ميلان، وإذا كان جهاز تنظيم ضربات القلب مؤقتًا ويمكن إزالته فلديه فرصة للعودة للملاعب.
احتفال لونجليه
The France camp celebrating Clément Lenglet’s birthday. pic.twitter.com/2H5jlwGmpt— Get French Football News (@GFFN) June 18, 2021
دي بور سعيد بالتأهل
فرانك دي بور مدرب هولندا، تحدث بعد الفوز على النمسا بهدفين نظيفين، ليكشف عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من اليورو.
وقال دي بور:"كانت مباراة عكس أوكرانيا، أمام أوكرانيا أحكمنا سيطرتنا على المباراة لكننا أخطأنا شيئًا في الدفاع، اليوم الوضع كان العكس".
وأضاف:"فقدنا الكرة بسرعة كبيرة بعد التقدم في الشوط الأول، وكنا أفضل بكثير من مواجهة أوكرانيا وهذا ما يجعلني سعيدًا".
وأما عن ديباي:"يمكنه اتخاذ الكثير من الخطوات نحو الأمام خلال البطولة، أنا مقتنع به تمامًا، هو يعلم أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل وأتمنى الاستفادة منه في البطولة".
كومان يشاهد ديباي
Ronald Koeman is here to watch his former side 👋#EURO2020 | #NED #AUT pic.twitter.com/oiQO0i5dw7— Goal (@goal) June 17, 2021
كين يتضامن مع إريكسن
هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي، أظهر تعاطفه مع زميله كريستيان إريكسن، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مع الدنمارك ضد فنلندا.
وقال كين:"لقد كان الأمر صعبًا، والحمد لله أن كريستيان على قيد الحياة، لم أتواصل معه ولكن زوجتي تحدثت إلى زوجته وما فهمته أن كل شيء يسير بطريقة جيدة".
وتابع:"كريستيان في قلوبنا جميعًا، ليس فريقنا فحسب بل عائلة كرة القدم بأكملها، ما حدث كان بمثابة التذكير بمدى سرعة تغير الأشياء في الحياة".
مصير ماجواير
جاريث ساوثجيت تحدث عن مصير هاري ماجواير، قبل مواجهة إنجلترا مع إسكتلندا غدًا، الجمعة في الجولة الثانية لدور المجموعات.
وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية:"هاري سيتواجد غدًا، القرار الذي علينا اتخاذه هو إذا كان مستعدًا للبدء أم لا".
وأضاف:"لقد تدرب مع الفريق لمدة أربعة أو خمسة أيام ولم يكن لدي أي رد فعل سلبي وأعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح.
تحية إريكسن
لقطة رائعة في مواجهة الدنمارك مع بلجيكا، بوقوف اللاعبين والجماهير لتحية كريستيان إريكسن في الدقيقة العاشرة من المباراة.
المشهد يأتي تضامن من الجميع مع نجم إنتر، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها المباراة الماضية أمام فنلندا، والتي هددت حياته قبل أن ينجو في الوقت المناسب.
الفوز الأول لأوكرانيا
نجح المنتخب الأوكراني في حصد أول 3 نقاط له في اليورو، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف.
أوكرانيا تقدمت بثنائية سجلها أندريه يارمولنكو ورومان ياريمتشيوك، بينما أحرز إزجان أليوسكي هدف مقدونيا الوحيد بالدقيقة 57.
النتيجة تضع أوكرانيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بالتساوي مع كل من هولندا والنمسا.
إصابات كورونا في صفوف سلوفاكيا
أعلنت سلوفاكيا أن المدافع دنيس فافرو وأحد أفراد الطاقم الفني أُصيبا بفيروس كورونا.
الفردان لم يظهرا أي أعراض وتم عزلهما، بانتظار خضوع بقية الفريق للفحوصات من جديد.
السخرية تتواصل بسبب الكوكا!
'Nae Coke?'#Sco's John McGinn pokes fun at Ronaldo soft-drink incident #Euro2020 pic.twitter.com/rhMGRBAghX— Guardian sport (@guardian_sport) June 17, 2021
رسالة من نجوم اليورو إلى إريكسن
Jan Vertonghen, Hugo Lloris, Milan Skriniar og mange flere sender hilsner til Christian Eriksen. 🇩🇰— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021
UEFA har lavet denne fantastiske video til Christian Eriksen med hilsner fra de 23 øvrige lande til EM, dommergruppen og UEFA's præsident. En meget fin gestus!#EURO2020 pic.twitter.com/duTSgfsKQ2
كيير يوجه رسالة خاصة لإريكسن
وجه قائد الدنمارك سيمون كيير رسالة خاصة لزميله وصديقه كريستيان إريكسن قبل لقاء بلجيكا مساء الخميس.
لاعب ميلان أكد أن المباراة ستلعب وإريكسن في البال، وذلك بعد الأيام العصيبة التي مر بها الفريق في الأيام الماضية عقب أزمة صانع ألعاب إنتر الصحية.
تدريبات غريبة من لاعبي مقدونيا الشمالية قبل مباراة أوكرانيا!
🇲🇰 North Macedonia training, cone race edition 😀@ffmmkd | #EURO2020 pic.twitter.com/wuJjTk3EaP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
لوكاتيلي .. مولد نجم من رحم البطولة
برونو يتوقع مواجهة صعبة مع ألمانيا
توقع برونو فيرنانديش، نجم البرتغال، أن تكون المواجهة المقبلة مع ألمانيا لحساب المجموعة السادسة معقدة وصعبة.
برونو أشار إلى صعوبة المواجهة الثالثة أيضاً مع فرنسا، ولكن ركز على لقاء الألمان المقبل لحساب الجولة الثانية.
كلمات إريكسن الأولى بعد الاستفاقة
لوكاتيلي يواصل حرب نجوم يورو 2020 على المشروبات!
بيان جديد عن حالة إريكسن
أصدر الاتحاد الدنماركي بياناً جديداً عن حالة كريستيان إريكسن أكد فيه أن سيتم زرع جهاز لإنعاش القلب للاعب.
القرار أتى بالتشاور مع طبيب القلب الذي يتابع حالته منذ أزمته الأخيرة، وبموافقة اللاعب، وطالب البيان باحترام خصوصية اللاعب وعائلته.
أزمة المشروبات تتصاعد
رد متحدث رسمي عن أمم أوروبا واللجنة المنظمة على تكرر حالات إزالة المشروبات أثناء المؤتمر الصحفي من قبل اللاعبين.
المتحدث أكد في تصريحات نقلتها "ميرور" أن في كل مؤتمر يتم وضع ثلاث مشروبات مختلفة لتلبية كل الرغبات.
إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 في يورو 2020
انتصاران دون استقبال أي هدف
ضمن منتخب إيطاليا التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على سويسرا
إيطاليا لديها 6 نقاط من مباراتين يليها ويلز برصيد 4 نقاط بينما سويسرا برصيد نقطة واحدة فقط وتركيا دون أي نقاط
ساوثجيت: لست متفاجئًا من فيليبس، وماجواير ليس جاهزًا بعد
أكد جاريث ساوثجيت أنّ هاري ماجواير ليس جاهزًا بعد للمشاركة أساسيًا أمام أسكتلندا موضحًا أنّ اللاعب يشارك في التدريبات.
وعبر عن عدم اندهاشه من مستوى كالفين فيليبس مشيرًا إلى أنّ اللاعب قام بالأدوار المتوقعة منه
بيل: الفوز كان ضروريًا ونتطلع لمباراة إيطاليا
شدد جاريث بيل، قائد ويلز، على أهمية تحقيق الانتصار أمام تركيا لضمان الاقتراب بشكل أكبر من التأهل عن المجموعة
وأوضح أنّ التركيز منصب على مباراة إيطاليا بغية ضمان الوصول لدور الـ16
رامسي: شعرت بالإحباط بعد إهدار الفرصتين لكن الفوز أسعدني
أبدى آرون رامسي سعادته بتحقيق الفوز على تركيا مؤكدًا شعوره بالإحباط بعد إهدار أول فرصتين قبل تسجيل هدف التقدم
وأوضح أنّ التركيز الآن على لقاء منتخب إيطاليا الذي يعرف الكثير من عناصره بحكم لعبه في يوفنتوس
خطر يهدد مباراة إيطاليا وسويسرا
قنبلة في محيط ملعب أولمبيكو
عثرت السلطات الإيطالية على جهاز يشبه القنبة بالقرب من محيط ملعب أولمبيكو المحتضن لمواجهة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020
وتم تفكيك الجهاز إلا أنّ السلطات تمشط المنطقة للتأكد من سلامة الجميع
سخرية واسعة من إهدار بيل لركلة الجزاء
البعض شبهه بما قام به ميسي في كوبا أمريكا 2016 وآخرون اعتبروه عاجز عن تقليد ما فعله صلاح
حالة إيقاف
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف ماركو أرناوتوفيتش لمدة مباراة، بعد قيامه بسب إزجان أليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية.
وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة أمام هولندا في الجولة الثانية من البطولة.
بيل يتوعد
تعهد جاريث بيل نجم منتخب ويلز، بعدم الالتفات للأجواء الصاخبة التي ستقوم بها الجماهير التركي في ملعب باكو بأذربيجان.
وقال بيل:"نأمل أن نتمكن من إبقائهم صامتين واللعب بكل قسوة على أرض الملعب من أجل الفوز".
وأضاف:"كلما لعب في تركيا من قبل كانت الأجواء رائعة، سنشعر وكأننا الفريق الضيف في ملعب بعيد، وأنت تعلم أنك ستتعرض لبعض الإساءات، ولكننا لن نهتم بذلك".
بافارد يفقد الوعي
بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا، قال عن الضربة التي تعرض لها خلال مواجهة الديوك مع ألمانيا أمس الثلاثاء:"لقد تعرضت لصدمة حقيقية".
وأضاف:"فقدت الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية، ولكني استيقظت بعدها بشكل سريع وعدت إلى كامل وعيي".
وأنا عن الفوز على ألمانيا قال لشبكة "beIN Sports":"صحيح أننا صادفنا فريقًا جيدًا من ألمانيا، كان يمتلك الكرة ولكننا قدمنا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا".
العفو عن روديجر
بول بوجبا لاعب وسط فرنسا علق على عضة روديجر له خلال فوز الديوك على ألمانيا بهدف دون رد.
وقال بوجبا:"نحن أصدقاء، لم تكن لقطة كبيرة، شاهدتهم كل شيء على الشاشة ولكن ما حدث أصبح من الماضي الآن".
وأضاف:"لن أبكي بسبب بطاقة صفراء أو حمراء، وأظن ما حدث ليس مهمًا بهذه الدرجة".
هجوم على بوجبا
روي كين أسطورة مانشستر يونايتد يظهر من جديد، وهذه المرة للهجوم على بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر ومنتخب فرنسا.
كين قال عن بوجبا لشبكة "ITV" :"لا يوجد أي شك حول موهبته، ولكني أريد رؤية المزد منه عندما يلعب مع مانشستر يونايتد".
وأضاف:"بكل تأكيد هو يلعب مع نجوم أكبر ويشعر بالراحة مع فرنسا عندما يتواجد كلاعب وسط أيسر، ولكنه لا يتحمل المسؤولية بالشكل الكافي عندما يلعب مع مانشستر يونايتد".
يواخيم لوف: لا يمكن اللوم على اللاعبين
دافع يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، عن لاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا مؤكدًا أنّ الجميع قاتل بضراوة في اللقاء.
وأشار إلى أنّ الألمان لديهم فرصة لتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة لضمان التأهل للدور المقبل.
بوجبا: لولا زملائي لما لعبت بصورة جيدة
أكد بول بوجبا، رجل مباراة فرنسا وألمانيا، أنّ رفاقه مع الديوك ساعدوه لتقديم أفضل ما لديه في المواجهة
وأشار إلى أنّ هذا الفوز يحسب للجميع وأنّ كون فرنسا بطل العالم فهذا يجعله بحاجة ماسة لتقديم كل ما لديه بأفضل شكل ممكن
ديشان: فوز مثالي على فريق قوي للغاية
أبدى ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، سعادته نظرًا لما قدمه الديوك أمام ألمانيا
وقال في تصريحات عقب اللقاء إنه صحيح أنّ المواجهة في دور المجموعات ولكنها بروح مباريات ربع ونصف النهائي وأنّ الانتصار على منافس بقوة ألمانيا يعطي قوة ودفعة للاعبين.
كروس: قمنا بكل شيء وهدف واحد أفقدنا المباراة
لقطة مثيرة للجدل بين بوجبا وروديجر
ذكريات لويس سواريز
هل "عضّ" روديجر بوجبا في مباراة فرنسا وألمانيا؟
بث مباشرة مباراة فرنسا وألمانيا
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أرقام قياسية من مواجهة البرتغال والمجر
البرتغال هي أول فريق يسجل 3 أهداف في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة باليورو
رونالدو هو أكبر لاعب يسجل للبرتغال في بطولة كبرى (36 عامًا و130 يومًا) ويتجاوز سجل بيبي في كأس العالم 2018 (35 عامًا و 124 يومًا).
أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة باليورو ، حيث كان الرقم القياسي مسجل باسم لأندري شيفتشينكو ، الذي كان يبلغ من العمر 35 عامًا و 256 يومًا عندما سجل هدفين في مرمى السويد.
أرقام خيالية لكريستيانو رونالدو
الدون أصبح الهداف التاريخي
سجل كريستيانو رونالدو ثنائية في مرمى المجر ليصبح الهداف التاريخي لليورو متجاوزًا ميشيل بلاتيني
البرتغال تتفوق على المجر في افتتاح مجموعة الموت
فاز البرتغال بثلاثية نظيفة في افتتاح مجموعة الموت في يورو 2020
ملعب بوشكاش آرينا يدخل التاريخ
أصبح ملعب بوشكاش آرينا في عاصمة المجر بودابست أول ملعب بحضور جماهيري يصل إلى 100% منذ بداية جائحة كورونا وغياب الجماهير عن المدرجات
📹 لقطات من داخل الملعب— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021
🏟️ بوشكاش أرينا هو الملعب الوحيد المسموح له بإستقبال 100% من سعته (قرابة 67,000 متفرج)#المجر_البرتغال | #يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/nuwNI75XaO
ليست المرة الأولى.. تاريخ كريستيانو رونالدو في محاربة المشروبات الغازية
تواصلت حرب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال مع المشروبات الغازية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده أمام المجر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
بطولة باسم رونالدو.. 10 أرقام تاريخية لكريستيانو في يورو 2020
غيابات ألمانيا
أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن غياب ليون جوريتسكا عن مواجهة فرنسا لعدم الجاهزية، بالإضافة لاستمرار غياب هوفمان للإصابة في الركبة وجمال موسيالا بسبب المشاكل العضلية.
تحقيق جديد في الاتحاد الأوروبي
قرر الاتحاد الأوروبية لكرة القدم فتح التحقيق في واقعة احتفال اللاعب النمساوي ماركو أرناتوفيتش ضد نظيره المقدوني الشمالي في يورو 2020.
جاء هذا بعد ساعات من تأكيد اللاعب على أن احتفال لم يحمل أي معنى عنصري أو سياسي تجاه الخصم.
هندرسون يغادر قائمة إنجلترا
غادر اللاعب دين هندرسون قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في بطولة يورو 2020 بسبب إصابة في الفخذ.
جاء هذا بحسب ما ذكر بيان رسمي نشره حساب الفريق عبر "تويتر"، وأكد خلاله انتهاء مشوار لاعب مانشستر يونايتد مع الفريق في البطولة.
بافارد: فرنسا ستكون أفضل من بايرن ميونخ!
قال مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا: "لو فزنا بكأس الأمم الأوروبية سنكون أفضل من بايرن ميونخ".
وأضاف: "أنا ألعب كرة القدم من أجل تحقيق البطولات وليس جني الأموال، حتى الآن أنا أفتقد بطولة كأس الأمم الأوروبية وأريد الفوز بها".
رسالة إريكسن
جماهير تشيلسي ترفض هالاند وتطالب بضم باتريك شيك!
نادي تشيلسي يريد ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند، لكن جماهيره لها رأي آخر.
المزيد من التفاصيل
السويد تسقط إسبانيا في فخ التعادل
بداية محبطة لكتيبة لا روخا
عجزت إسبانيا عن تحقيق الفوز أمام السويد في افتتاح مبارياته في بطولة يورو 2020
مدرب بولندا يكشف سبب تراجع مستوى ليفاندوفسكي
أكد مدرب بولندا باولو سوزا أنّ ليفاندوفسكي التحق متأخرًا بمعسكر تدريبات المنتخب بنحو أسبوع وهذا ما تسبب في عدم تواصله مع المجموعة
وتابع: أشركنا مهاجمًا آخر بجواره في الشوط الثاني ليكون قريبًا منه لكن لم نحقق المطلوب
ليفاندوفسكي: خسرنا أمام أسهل فريق في المجموعة
التشكيل الرسمي لإسبانيا أمام السويد
بيدري يبدأ على حساب تياجو ألكانتارا
🚨 ¡¡YA TENEMOS EL PRIMER ONCE DE ESPAÑA EN LA #EURO2020!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 14, 2021
👥 Esta es la alineación inicial de @LUISENRIQUE21 para el debut de la @SeFutbol en el Campeonato de Europa ante Suecia.
💪🏻 ¡¡Vamos a por todas, #VamosEspaña!! #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/kPDXh1IUfW
لوف: سعداء بمواجهة أبطال العالم
يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قال: "نحن وصلنا لميونخ في حالة جيدة، وسعداء لمواجهة أبطال العالم في أول مباراة".
وأضاف: "المواجهة ستكون مميزة، ووجود الجماهير فيها أمر مميز لم نره منذ أشهر، ولا أفكر في تلك البطولة على أنها الأخيرة لي، لكن أفكر فقط في الحاضر".
نوير: نعرف فرنسا جيدًا
قال نوير: "نحن نعرف فرنسا جيدًا، هم يقدمون كرة قدم عظيمة في السنوات الأخيرة، لكننا نشعر بالراحة لمواجهتهم".
وأضاف: "ليس علينا أن نختبئ من أي فريق، نحن نحترمهم لكن لا نرى أنفسنا كفريق ضعيف، نريد الفوز بتلك المباراة".
قبل إريكسن.. توريس ودروجبا ونجوم نجوا من الموت داخل الملعب!
رونالدو يثير الجدل حول مستقبله في يوفنتوس، ويطالب بعودة كاملة للجماهير
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أمله في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي تقام هذه الأيام.
جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب البرتغالي قبل مواجهته ضد المجر في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة، وتطرق للحديث عن مستقبله في يوفنتوس وتأثير فيروس كورونا على البطولة وعودة الجماهير للمدرجات.
بنزيما جاهز لألمانيا
تدرب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بشكل طبيعي مع منتخب بلاده اليوم استعدادًا لمواجهة ألمانيا.
ومن المتوقع أن يكون بنزيما أساسيًا في المواجهة التي تقام مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.
فيديو | باتريك شيك يسجل أجمل أهداف يورو 2020
نجم منتخب التشيك ونادي باير ليفركوزن يسجل أجمل أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 حتى الآن.
يبدو أن مفاجآت بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لن تنتهي وأن تلك النسخة من البطولة بحق استثنائية في كل شيء.
سجل اللاعب التشيكي باتريك تشيك نجم فريق باير ليفركوزن هدفًا مذهلًا في مواجهة منتخب بلاده التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضد نظيره الاسكتلندي.
التشيك تتصدر مجموعة إنجلترا
حقق المنتخب التشيكي الفوز اليوم على نظيره الاسكتلندي بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.
الفوز منح الفريق التشيكي الصدارة في المجموعة التي تتواجد فيها إنجلترا وكرواتيا أيضًا.
عودة مصابي كورونا للسويد
تلقى مدرب السويد أنباء سعيدة بعودة الثنائي ديان كولوشيفسكي وماتياس سفنبرج للتدريبات الجماعية.
اللاعبان كانا يخضعان للعزل بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن من الصعب مشاركتهما في لقاء الليلة أمام إسبانيا.
لاعبو الدنمارك: لعبنا تحت الإجبار
كشف الثلاثي مارتين برايثويت، كاسبر شمايكل، وإميل هويبرج في حديث مع الإعلام من معسكر الفريق أن تم إجبار الفريق على لعب بقية مباراة فنلندا.
اللاعبون أكدوا عدم سعادتهم بالقرار وصعوبة اللعب عقب إصابة كريستيان إريكسن ونقله للمستشفى وعدم علمهم بحالته وقتها.
عودة دي ليخت
بحسب مراسل جول، شارك ماتايس دي ليخت صباح اليوم في تدريبات المنتخب الهولندي بشكل طبيعي.
اللاعب تغيب عن اللقاء الأول لهولندا والفوز على أوكرانيا بهدف نظيف بداعي الإصابة.
إريكسن يتحدث للمرة الأولى
ليفاندوفسكي يبحث عن كسر النحس
سيحاول روبرت ليفاندوفسكي، قائد بولندا، الليلة في لقاء الفريق مع سلوفاكيا كسر نحسه مع البطولات الكبرى.
نجم بايرن ميونخ لعب 11 مباراة بالبطولات الكبرى، سواء كأس العالم أو اليورو، وسجل فقط هدفين.
دي بور: ليلة عاصفة بسبب إريكسن
مدرب هولندا فرانك دي بور علق عقب اللقاء مع أوكرانيا على علاقته الخاصة بإريكسن: "خمس سنوات معاً، كانت ليلة عاصفة، شاهدنا ما حدث معاً ولكن لم أتحمل وعدت لغرفتي".
وأضاف: "بليند صديق مقرب له ولذا أتفهم المشاعر، اجتمعناً صباحاً ولكن لم نتحدث عن الكرة، الأمر عاطفي".
بليند: حادثة إريكسن هزتني
دالي بليند، مدافع هولندا، تحدث عقب فوز بلاده على أوكرانيا عن واقعة كريستيان إريكسن: أثرت في بشكل شخصي لأننا أصدقاء ولعبنا معاً، ولأنني مريت بوضع مشابه".
وأضاف: "عندما علمت أنه طلب من رفقائه استكمال المباراة أخبرت نفسي أن يجب أن ألعب أنا الآخر، كان أمراً صعباً علي".
رودري يروي رعب الإسبان من فيروس كورونا
كشف رودري عن تصرف منتخب إسبانيا بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه
التصريحات من هنا
هولندا تفوز على أوكرانيا في مباراة مثيرة
الفوز جاء متأخرًا
نجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز على أوكرانيا في مباراة مثيرة.
هولندا تقدمت بهدفين في الشوط الثاني قبل أن تعادل أوكرانيا النتيجة ولكن الطواحين نجحوا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86
النمسا تحقق أول انتصار في اليورو
ومقدونيا تسجل أول هدف في بطولة كبيرة
حقق النمسا أول انتصار له في اليورو رغم أنّها المشاركة الثالثة له عبر التاريخ وذلك بعد الفوز 3-1 على مقدونيا الشمالية.
مقدونيا سجلت أول هدف في بطولة كبرى من توقيع بانديف في أول مشاركة في يورو
حادث مأساوي في مباراة إنجلترا وكرواتيا
أزمات متكررة في يورو 2020
سقط أحد المشجعين الإنجليز من مدرجات ملعب "ويمبلي" أثناء مباراة كرواتيا
وتعرض المشجع لإصابة قوية
إريكسن يظهر في لقاء النمسا
أساطير الدنمارك يهاجمون يويفا بسبب إريكسن
إنجلترا تفوز بصعوبة على كرواتيا
علاج نفسي لنجوم الدنمارك
كشف الطبيب الخاص بمنتخب الدنمارك عن تلقي نجوم الفريق لاستشارات نفسية في الساعات الماضية لتخطي الحادث الذي وقع لزميلهم كريستيان إريكسين.
وقال الطبيب: "لاعبي الفريق والطاقم الفني تلقوا مساعدة نفسية بالأمس واليوم بعد الحادث".
ساوثجيت يدافع عن خياراته
دافع المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة عن خياراته الخاصة بمباراة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.
وقال ساوثجيت: "بوجود تريبيير نشعر أنه هناك خبرة أكبر في الملعب ويستطيع اللعب بشكل جيد دفاعيًا ليوقف العرضيات".
وأضاف: "من سوء الحظ أننا لا نستطيع اختيار سوى 23 لاعبًا فقط في القائمة، لا يعجبني أنني تركت مجموعة من اللاعبين خارجها".
إنجلترا دون سانشو
أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمباراته الافتتاحية ضد كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية، وجاءت التشكيل كالتالي:
جوردان بيكفورد.
كيران تريبيير، جون ستونز، تايرون مينجز، كايل ووكر.
ديكلان رايس، كالفين فيليبس.
فيل فودين، ميسون ماونت، رحيم ستيرلينج.
هاري كين.
القناص هاري كين يقود تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة كرواتيا ✨🏴#EURO2020 #ENG #CRO pic.twitter.com/mCiHJ8xyje— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2021
لوكا مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا الأساسي ✨🇭🇷#EURO2020 #ENG #CRO pic.twitter.com/pQxtqmQajo— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2021
إلغاء مران الدنمارك
الليلة الأولى لإريكسن في المستشفى مرت دون مشاكل تحت رعاية طبية مكثفة بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت".
وفي الوقت نفسه ألغى الاتحاد الدنماركي المران الذي كان من المفترض أن يقام اليوم في الثانية عشر ظهرًا.
فودين وستيرلينج أساسيان مع إنجلترا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أن الثنائي فيل فودين ورحيم ستيرلينج نجمي فريق مانشستر سيتي سيشاركان أساسيان مع إنجلترا اليوم في مواجهة كرواتيا.
إريكسن يتحدث!
نشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا أكد خلاله الحديث مع كريستيان إريكسن حيث أكد اللاعب على استقرار حالته وأرسل تحيته لزملائه.
وكتب الاتحاد في بيانه: "هذا الصباح تحدثنا مع إريكسن الذي أرسل التحية لزملائه في الفريق، حالته أصبحت مستقرة لكنه سيستمر في المستشفى للمزيد من الفحوصات".
وأضاف: "عناصر الفريق تلقت تعليمات تخص تلك المواقف وسنستمر في التواجد بجوار بعضنا البعض بعد حادث الأمس، نريد أن نشكر الجميع على المشاعر الدافئة لإريكسن سواء من الجماهير أو اللاعبين أو العائلة المالكة في الدنمارك وإنجلترا، والاتحادات الخاصة بكرة القدم والأندية، إلى آخره".
واختتم البيان: "نشجع الجميع على البعث بما لديهم من رسائل للاتحاد الدنماركي وسنقوم بالتأكد من أن تصل تلك الرسائل لإريكسن وعائلته".
Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021
نجم البرتغال يعاني من فيروس كورونا
تعرض اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو نجم فريق مانشستر سيتي للإصابة بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام فقط من بداية مواجهات منتخب بلاده في يورو 2020.
يأتي هذا ليتم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق، وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، سيتم استبداله باللاعب ديوجو دالوت.
الاعتزال الجبري وقوانين إيطاليا الصارمة.. مخاوف على مستقبل إريكسن!
كشف طبيب إنجليزي عن صعوبة عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لممارسة كرة القدم من جديد في الفترة المقبلة بعد ما تعرض له مع منتخب بلاده مساء الأمس.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الطبيب الشهير سكوت موراي لصالح صحيفة "صنداي ميل"، حيث أكد أن القوانين الإيطالية صارمة في ذلك الشأن.
سون يهدي هدفه لإريكسن
أهدى سون هيونج مين، لاعب توتنهام، هدفه في مرمى لبنان بالتصفيات الآسيوية لزميله السابق في سبيرز كريستيان إريكسن.
الكوري الجنوبي سجل الهدف الثاني لبلاده على لبنان صباح الأحد.
مدرب بلجيكا: اللعب بعد واقعة إريكسن كان صعباً
أكد روبرتو ماريتينز عقب فوز فريقه بلجيكا على روسيا بثلاثية نظيفة أن لاعبيه واجهوا صعوبة في خوض المباراة بعد واقعة سقوط كريستيان إريكسن.
مارتينيز أوضح أن ارتباط عدداً من لاعبي فريقه بلاعب الدنمارك بشكل شخصي أثرت فيهم كثيراً، وأنهم أُجهشوا بالبكاء قبل المباراة.
إنتر يطمئن العالم على إريكسن
أوضح بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر حيث يلعب كريستيان إريكسن، أن الأخير بعث برسالة في المحادثة الخاصة بالفريق.
ماروتا قال مع "راي" إن الدنماركي بعث بالرسالة بعد ساعات قليلة من سقوطه ونقله للمستشفى، وأنه أراد أن يطمئن زملائه.
مارتينيز يؤكد غياب كاستانيي لنهاية اليورو
أشرف حكيمي يدعم إريكسن
تصرف عظيم من المغربي
سجل أشرف حكيمي هدف المغرب الوحيد أمام بوركينا فاسو في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين.
وأهدى المغربي الهدف إلى كريستيان إريكسن الذي تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى
فنلندا تحقق أول انتصار في يورو 2020
لقاء للتاريخ
حقق فنلندا أول فوز له في أول مشاركة في بطولة يورو 2020 بعد التغلب على الدنمارك بهدف نظيف.
لوكاكو يهدي هدفيه إلى إريكسن
أهدى روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، هدفيه في مرمى روسيا إلى كريستيان إريكسن ويتمنى له السلامة.
وكان لوكاكو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة
مدرب الدنمارك يكشف كواليس استئناف اللقاء أمام فنلندا
كشف مدرب الدنمارك، كاسبر هيولماند ، أنّ الفريق كان يمتلك خيارين، إما استكمال مباراة فنلندا اليوم أو الانتظار لغدًا في الظهيرة
وأوضح أنّ القرار النهائي كان بخوض اللقاء اليوم، وأنّ كل لاعب تغلب عن مشاعره لأجل الفوز لكن النتيجة لم تتجه على النحو المطلوب
لوكاكو يوجه رسالة تحية لإريكسن
سجل روميلو لوكاكو هدف تقدم بلجيكا على روسيا بعد 10 دقائق فقط
واستغل لوكاكو الموقف ليوجه رسالة دعم إلى زميله في إنتر، كريستيان إريكسن، إذ اتجه للكاميرا وقال "إريكسن، نحن نحبك يا رجل"
روسيا ترفض الجلوس على الركبة رفضًا للعنصرية
رسميًا .. استكمال مباراة فنلندا والدنمارك
المباراة توقف نحو ساعة
أعلن الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة على أن تُقام في الساعة 8:30 مساءً دقيقة بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية)
اللقاء سوف يُستأنف من أخر 5 دقائق في الشوط الأول ثم فترة راحة قصيرة وبعدها الشوط الثاني
كما ستقام مباراة بلجيكا وروسيا في موعدها
وكيل أعمال إريكسن يؤكد سلامته
مذيع مباراة الدنمارك وفنلندا يطمئن الجمهور على إريكسن
كريستيان إريكسن سقط مغشيًا عليه
حادث مروع
سقط كريستيان إريكسن بصورة مفاجئة مغشيًا عليه مع الدنمارك أمام فنلندا مما أدى إلى خروجه وتوقف المباراة
المزيد من التفاصيل من هنا
أسطورة بلجيكا: لوكاكو مثل مارادونا وبيليه!
أشاد أسطورة منتخب بلجيكا ونادي بايرن ميونخ جان ماري بالبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر الإيطالي وبما يقدمه من مستويات.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توتو ميركاتو ويب"، وتطرق خلالها للحديث عن منتخب إيطاليا والمنتخبات المرشحة للبطولة، وشبه فيها لوكاكو ببيليه ومارادونا.
فاينالدوم يرفض الركوع
أكد جورجينيو فاينالدوم نجم هولندا أن فريقه لن يركع لمحاربة العنصرية في يورو 2020.
وقال فاينالدوم: "لن نفعل ذلك، لأننا نفعل الكثير بالفعل ضد العنصرية، كما أننا لم نقم بذلك في المنتخب من قبل".
دي بور يرد على الطائرة الناقدة!
شكر فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا الرسالة التي ظهرت في ملعب التدريبات اليوم بشأن تغيير طريقة اللعب.
وقال دي بور: "شكرًا على الملحوظة، لكن الطريقة تبقى 5-3-2".
بذكريات فشل 2002 و2008.. خلاف جيرو ومبابي يرعب فرنسا!
دي ليخت خارج مواجهة أوكرانيا
إيطاليا تبدأ المعاناة بإصابة فلورينزي
كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تعرض اللاعب أليساندرو فلورينزي للإصابة في الفخذ مع منتخب إيطاليا، وأكدت إنه سيغيب عن مواجهة سويسرا على الأقل.
شكوك إنريكي قبل البداية
يعاني المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب بلاده من شكوك عديدة حول التشكيلة التي يجب عليه أن يبدأ بها البطولة بعد الإصابات والمشاكل العديدة التي مر بها مؤخرًا.
المدرب يفكر في الدفع باللاعب أوناي سيمون حارس المرمى ليكون أساسيًا، كذلك يفاضل بين الثلاثي ألفارو موراتا وجيرارد مورينو وبابلو سارابيا لمركز المهاجم.
تشكيل هولندا لمواجهة أوكرانيا
تم تسريب تشكيل مثير للجدل لمنتخب هولندا قبل مواجهة أوكرانيا في افتتاح مواجهات الفريقين بيورو 2020:
مارتن ستكلنبيرج، دينزل دومفريس، أوين وينديل، ستيفان دي فري، ماتايس دي ليخت، دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، جورجينيو فاينالدوم، ممفيس ديباي، فوتر فيجورست.
طائرة لمطالبة دي بور بتغيير خطة هولندا
ظهرت طائرة في سماء ملعب تدريبات منتخب هولندا تطالب المدرب فرانك دي برو بتغيير طريقة لعب الفريق من 5-3-2 إلى 4-3-3.
وكانت طريقة دي بور قد أثارت الكثير من الجدل في الأسابيع الماضية، حتى شقيقه رونالد دي بور انتقده بشكل علني.
كيميش: هدفي الفوز باليورو
قال كيميش في تصريحات لـ "ذا أتلتيك": "طموحي الأكبر هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا، لا أحد يدخل البطولة ويقول لنرى إذا كنا سنخرج من دور المجموعات، يجب أن يكون الفوز هو هدفنا الأول".
وأضاف: "لا يوجد جدول من الحديث كثيرًا حول اللقب قبل المباراة الأولى، لكن لا يجب أن نحيد عما نقاتل من أجله".
إيطاليا ممتعة باليورو وإنجلترا انتهازية .. عناوين الصحف 12 يونيو 2021
اسكتلندا تتضامن مع إنجلترا
قرر منتخب اسكتلندا التضامن مع نظيره الإنجليزي في الركوع قبل لقاءات يورو 2020 بهدف محاربة العنصرية.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الثنائي ستيف كلارك المدير الفني للفريق وقائده أندي روبرتسون نجم ليفربول.
وقال روبرتسون: "هدفنا كان ويظل هو التركيز على محاربة التميز في كرة القدم والمجتمع بشكل عام".
مانشيني: ويمبلي؟ أمامنا ست مباريات!
روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يتحدث عن الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة.
قال مانشيني: "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم نستطع أن نسجل الأهداف، وإيطاليا دافعت جيدًا، والجماهير ساعدتنا، نحن سعداء بعودتهم".
وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد وحرك الكرة بسرعة لكننا لم نجد أنفسنا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ مبارياتنا هنا في روما، لقد كانت ليلة مذهلة".
وأتم كلماته: "تلك المباراة خطوة تجاه ويمبلي؟ لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أمامنا ست مباريات".
يورو 2020 | متعة إيطاليا والافتتاح المذهل.. ردود أفعال اليوم الأول
بداية مثالية.. إيطاليا تدك تركيا بثلاثية في يورو 2020
نجح منتخب إيطاليا في تحقيق بداية مثالية ببطولة يورو 2020، بعدما تغلب على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بروما.المزيد من التفاصيل
لقطات من حفل البداية
✨✨✨ pic.twitter.com/UDKejJ4WLT— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro)شش
هنا روما 🏟️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2021
حفل رهيب! 🤩
مشاهد من حفل افتتاح بطولة يورو 2020.📸#EURO2020 pic.twitter.com/94yy907asgJune 11, 2021
هنا روما 🏟️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2021
حفل رهيب! 🤩
مشاهد من حفل افتتاح بطولة يورو 2020.📸#EURO2020 pic.twitter.com/94yy907asg
#EURO2020— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 11, 2021
✨ La cerimonia inaugurale allo Stadio Olimpico ✨#ITA #TURITA #TurchiaItalia#Nazionale 🇮🇹 #VivoAzzurro pic.twitter.com/FRgvrs58Lx
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غياب دي بروينه
الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن عدم سفر الثنائي كيفين دي بروينه وأكسيل فيتسل إلى روسيا من أجل المواجهة الأولى للفريق في اليورو.
وأكد الاتحاد عبر موقع "تويتر" أن الثنائي سيبقى في مدينة توبيز البلجيكية، لاستكمال عملية الشفاء من أجل اللحاق بالجولة الثانية من دور المجموعات.
خروج لاعب روسيا
المنتخب الروسي أعلن اليوم، الجمعة عن استبعاد أندري موستوفوي لاعب الفريق، من المعسكر الخاص بيورو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.
صاحب الـ23 سنة ظهرت عينة إيجابية خاصة به قبل مواجهة الفريق أمام المنتخب البلجيكي، ليخرج من قائمة روسيا تمامًا.
تعويض بيلباو
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبدى استعداده لتعويض مدينة بيلباو عن عدم قدرتها على استضافة مباريات يورو 2020.
الاتحاد قرر منح المدينة مبلغ 1.3 مليون يورو كتعويض، بالإضافة لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.
تحدي بانديف
اللاعب المقدوني جوران بانديف، قال في تصريحات خاصة لـ"جول" إن بلاده يمكنها الوصول لمراحل متقدمة باليورو.
وقال مهاجم جنوى:"هذا الجيل قد صنع التاريخ، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يمكن لأحد إنكار ما قمنا به حتى الآن، نتمنى أن نفوز ببعض المباريات".
وأضاف:"هدفنا الحالي هو عبور دور المجموعات، بكل تأكيد هولندا هي المرشح المفضل في المجموعة ولكن نحن لا نضع أي حدود أمامنا".
وتابع:"الفريق الأقوى على الورق هو فرنسا، ولكنها بطولة عظيمة بها العديد من الفرق القوية مثل بلجيكا التي أحبها جدًا وكذلك البرتغال وألمانيا وإيطاليا".
جنون كيليني
جورجيو كيليني مدافع إيطاليا قال عن مشاركة بلاده في اليورو:"الرغبة متواجدة لإعادة أحلامنا من جديد بعد خيبة الأمل التي حدثت في 2016".
وأضاف:"قمنا بتحويل خيبة الأمل إلى رغبة وحماس، ونشعر بذلك لدى الجماهير أيضًا، الناس متحمسون لليورو ولا نطيق الانتظار لهذه التجربة".
وتابع:"مباراة الافتتاح ستكون غريبة لأنه سيكون هناك المزيد من المجهول والصعوبات بالنسبة لنا وتركيا، ستكون أمسية مليئة بالعواطف سنلعبها ببعض المسؤولية وقليل من الجنون".
التشكيل المتوقع للافتتاح
نشرت بعض التقارير الصحفية التشكيل المحتمل لكل من تركيا وإيطاليا، قبل المباراة المقررة بينهما مساء اليوم في افتتاح البطولة.
وجاء التشكيل المتوقع لتركيا كالتالي بخطة 4/1/4/1: شاكر، سيليك، سوينجو، ديميرال، ميراس، يوكوسلو، كارامان، توفان، يازيتشي، تشالهان أوجلو، بوراك يلماز.
وعلى جانب آخر جاء التشكيل المتوقع لإيطاليا: جانلويجي دوناروما، أليساندرو فلورينزي، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، سبينازولا، نيكولو باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي، بيراردي، تشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.
إسبانيا تقبل التطعيم
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن مساء اليوم الخميس، عن قبول القيام بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا قبل انطلاق اليورو.
العديد من المخاوف أثيرت الفترة الماضية حول حصول نجوم المنتخب الإسباني على التطعيم، بسبب بعض الآثار الجانبية الثانوية.
ومع ذلك أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن قبول التطعيم، بعد تعرض سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي للإصابة بالفيروس هذا الأسبوع.
إنجلترا تستعيد ماجواير
عاد قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير اليوم للتدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة في نهاية الموسم.
ماجواير عاد اليوم لتدريبات المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة كرواتيا الأحد المقبل لحساب يورو 2020.
غضب في السويد بسبب كولوشيفسكي
قالت "كورييري" إن تم تسريب فيديو لنجم السويد ديان كولوشيفسكي يظهر تواجده بحفل رفقة عدة أشخاص قبل أيام من إصابته بفيروس كورونا.
اللاعب الذي يخضع للعزل حالياً لم يتم استبعاده وقرر المدرب ياني أندرسون الإبقاء عليه، أملاً في أن يتعافى قبل اللقاء الثاني للفريق.
هازارد: لست في أفضل حالاتي
نجم بلجيكا إيدين هازارد أوضح في تصريحات إعلامية أنه ليس في أفضل حالاته البدنية ولا يعلم موقفه من المباراة الأولى لليورو مع روسيا.
نجم ريال مدريد قال إنه لعب فقط 10 دقائق مع كرواتيا ويتدرب فقط لمدة أسبوع، ولذا سيرى مع الجهاز الفني ماذا سيحدث في البطولة.
الكشف عن مغني الافتتاح
كشفت إيطاليا عن أن المغني الشهير أندريا بوتشيلي سيكون حاضراً خلال الحفل الافتتاحي ليورو 2020 في ملعب الأوليمبيكو بروما.
مطرب الأوبرا سيغني "Nessun Dorma" أغنيته الشهيرة قبل المباراة الأولى التي ستجمع المستضيف مع تركيا.
إنريكي: سأنتظر بوسكيتس
أكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه لم يفقد الأمل في لحاق قائده سيرجيو بوسكيتس بصفوف الفريق رغم إصابته بكورونا.
المدرب شدد على ثقته بأن بوسكيتس سينضم للمجموعة في الوقت المناسب ولن يكون هناك حاجة لاستدعاء بديل.
سلبية مسحة يورينتي
بعد أن ظهرت المسحة الأولى إيجابية، عادت المسحة الخاصة بمدافع إسبانيا دييجو يورينتي لتصبح سلبية.
إذا جاءت المسحة الثالثة الخميس، ثم الرابعة الجمعة سلبية، سيسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية.
إصابة نجم إيطاليا قبل ساعات من الافتتاح
تعرض لورينزو بيليجريني، نجم وسط إيطاليا، لإصابة عضلية في التدريبات الأخيرة قد تُجبر الفريق على استبعاده من القائمة.
إيطاليا تقدمت بطلب رسمي ليويفا لتبديل بيليجريني وإدخال جايتانو كاستروفيلي بدلاً منه في القائمة، الأخير الذي وقع استدعائه بالفعل للمعسكر الخاص للفريق.
مبابي غاضب من تصريحات جيرو
"ليكيب" كشفت أن هناك بوادر أزمة في معسكر فرنسا بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو بسبب تصريحات الأخير.
جيرو خرج واتهم البعض من الزملاء بعدم المساعدة وتقديم الكرات الحاسمة له، ما اعتبره مبابي تلميحاً شخصياً وطلب مؤتمراً صحفياً علنياً لتوضيح الحقائق بحسب التقرير.
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موقف بنزيما
النجم الفرنسي كريم بنزيما أثار حالة من الذعر لدى المشجعين لبلاده، بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام منتخب بلغاريا.
ديدييه ديشان خرج بعد المباراة ليؤكد أنه لا يعلم حتى الآن موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف الحفاظ عليه وعدم المجازفة به.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت بعدها أن ما حدث لمهاجم ريال مدريد، مجرد ضربة، لكنها ليست إصابة قوية أو صغيرة يمكن الاستهانة بها، ليزداد الغموض حول موقف اللاعب مع احتمالية غيابه عن مواجهة ألمانيا في الظهور الأول للفريق باليورو يوم الثلاثاء القادم.
إيطاليا ليست مرشحة
اعترف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ليست مرشحة من أجل الفوز ببطولة يورو 2020.
إيطاليا تلعب في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز، ولا يؤمن جرافينا أن الفريق من ضمن المرشحين الأوائل لاقتناص اللقب.
وقال جرافينا في تصريحات لوكالة "أنسا":"لسنا في صدارة المرشحين لأن هناك العديد من الفرق الرائعة المنافسة، نذهب إلى هذه البطولة مع بعض الإيمان حول هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا بالذهاب بعيدًا".
هندرسون يرد على كين
نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي روي كين، سبق أن هاجم تواجد جوردان هندرسون لاعب ليفربول في قائمة إنجلترا في اليورو.
وقام كين بوصف قائد الريدز بالمشجع فقط، حيث قال:"هل يمارس حيل الورق؟ هل يقوم بأداء بعض الأغاني؟ ماذا يفعل مع الفريق".
ومن جانبه رد هندرسون:"نعم أقوم بحيل الورق مثلما يقول، اسمع، أنت كلاعب تريد أن تلعب، ولن آتي هنا فقط لأتواجد في المعسكر لمجرد الوجود هنا كما قال روي".
وأضاف:"أريد أن آتي إلى هنا لتكون لي مساهمة واضحة في المباريات، ظهوري كأساسي متروك للمدرب، سأكون مستعدًا، وآمل أن أكون مساهمة كبيرة في البطولة وروي له الحق أن يقول أي شيء عني".
الرعب مستمر
المخاوف مستمرة في البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة حتى الآن بين المنتخبات المشاركة في اليورو.
دييجو يورينتي هو آخر الضحايا في إسبانيا مع سيرجيو بوسكيتس، ولكن وفقًا للاتحاد الإسباني فإن الأمر لن يتوقف عند ذلك.
واعترف الاتحاد في بيانه الرسمي، باحتمالية وجود المزيد من الحالات بالفريق خلال الأيام القادمة قبل مواجهة السويد في الظهور الأول بالبطولة.
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ديشان يكشف موقف كانتي وجيرو
أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن غياب نجولو كانتي عن المباراة الودية أمام ويلز جاء لمنحه الراحة بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا
وأشار إلى أهمية أوليفييه جيرو في الفريق موضحا أن قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها بسبب قلة مشاركاته مع تشيلسي
انريكي يستدعي بدلاء بوسكيتس
راموس لن يعود
أعلن لويس انريكي، مدرب إسبانيا،استدعاء برايس مينديز من سيلتا فيجو لخلافة سيرجيو بوسكيتس المصاب بفيروس كورونا
ولم يكن مينديز الوحيد، بل تدرب فورنالس ورودريجو مورينو وكارلوس سولير مع المنتخب وسوف يختار أحدهم للانضمام ليورو 2020
بدائل إنريكي لتعويض بوسكيتس
بحسب "آس"، قد يعتمد مدرب إسبانيا لويس إنريكي على أحد لاعبي منتخب تحت 21 عاماً لتعويض إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا.
مارتين زوبيميندي من ريال سوسييداد وأليخاندرو بوزو أبرز الأسماء المطروحة من قبل الصحيفة، كما رشح أحد العاملين بكادينا سير قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.
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إجابة دبلوماسية من جيرو حول علاقته بكريم بنزيما
"من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام متحمسة لعودة بنزيما، وهو سلاح إضافي لنا، لكن الأشخاص الذين يدعمونني يعرفون أنني هنا لألعاب دون إحداث ضجيج كبير، أنا أقوم بدوري، أنا خلف الفريق بالكام ، ولا أشعر بأي مخاوف، ولا مشاعر قاسية، أنا في سلام
وأضاف: "هل ناقشت قضية الفورمولا وان مع بنزيما؟ لم تتح لنا الفرصة لمناقشة الأمر، ربما سيحدث، يجعلني أبتسم، ليس لدي ضغينة ضد ذلك، سأكون سعيدًا بالاستمتاع معه ربما بعد اليورو سأدعوه إلى حلبة كارت إذا فزنا باليورو (ابتسامة)".
ديدييه ديشان يقضي على حلم زين الدين زيدان
وجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا صدمة قوية لنظيره زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها إمكانية تجديد عقده مع منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.
رونالد دي بور: كرويف يتعذب في قبره بسبب شقيقي وكومان!
أعرب رونالد دي بور نجم منتخب هولندا وبرشلونة السابق عن انزعاجه من لجوء الطواحين والبلوجرانا للدفاع بثلاثة لاعبين مؤخرًا.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بور، وأكد خلالها أن مثل ذلك الأمر سيجعل يوهان كرويف يتقلب في قبره لو علم به.
"هامبرجر" هازارد يثير الجدل في بلجيكا قبل اليورو!
شهدت الساعات الماضية ثورة على النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بلجيكا.
جاء هذا بسبب إعلان قام به نجم ريال مدريد لصالح إحدى شركات الوجبات السريعة الشهيرة بسندوتشات الهامبرجر، قبيل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
جريزمان: أنا من أحدد من يسدد ركلات الجزاء!
أكد أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن قرار لعب ركلات الجزاء في منتخب فرنسا في يده هو فقط خلال بطولة يورو 2020.
جاء هذا في تصريحات صحفية حيث قال: "لدي الثقة لأستمر في تسديد ركلات الجزاء، صحيح أحب المشاركة وأن يفرح الجميع لكنني أقرر إذا كنت سأسدد أم لا، وأبقى المسدد رقم واحد".
بنزيما: لا نلعب مباراة ثأرية ضد ألمانيا
أكد كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا أن فريقه لن يلعب مواجهة ألمانيا في يورو2020 بطابع ثأري، عقب خسارة 2014 الموجعة.
جاء هذا في تصريحات صحفية لبنزيما تطرق خلالها للعديد من الأمر منها ريال مدريد وكيليان مبابي وزيدان.
مدرب بلجيكا يستبعد مشاركة دي بروينه في المباراة الافتتاحية
استبعد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي فكرة مشاركة لاعبه كيفين دي بروينه في مباراة الفريق الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
وقال المدرب: "دي بروينه لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية على الأرجح، لذلك سيكون على بديله أن يظهر جاهزيته".
توقعات مورينيو عن ألمانيا تثير الجدل
توقع جوزيه مورينيو خلال حوار له مع صحيفة ذا صن أن يخرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في بطولة يورو 2020، لكنه أيضًا لم يستبعد أن ينجحوا في تخطي الأزمة الراهنة.
فان دايك يتواجد مع منتخب هولندا في اليورو
قرر مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الاستعانة بفيرجيل فان دايك في اليورو ولكن في دور غير رسمي.
هذا الدور هو أن يتواجد دائمًا رفقة اللاعبين حتى في غرف خلع الملابس، إذ يؤمن المدرب بأن اللاعب لديه صفات قيادية ستفيد الطواحين كثيرًا رغم ابتعاده للإصابة.
منتخب إنجلترا سيواصل محاربة العنصرية
أفادت تقارير من الصحف الإنجليزية أن منتخب إنجلترا قد قرر الاستمرار في محاربة العنصرية بطريقته الخاصة.
الأسود الثلاثة سيواصلون الانحناء على ركبتيهم قبل المباريات خلال اليورو المقبل، تمامًا كما يحدث في الدوري الإنجليزي قبل صافرة بداية المباريات.
بوجبا: منتخب فرنسا مثل البلاي ستيشن!
بعد أن طالب بتتويج نجولو كانتي بجائزة الكرة الذهبية، اعتبر بول بوجبا أن التتويج بيورو 2020 السبيل الوحيد لإثبات قوة منتخب فرنسا.
لاعب مانشستر يونايتد قال "لدينا فريق بلاي ستيشن لكنه سيظل هكذا إذا لم يحقق البطولة".
كما أضاف "علينا أن نرتقي إلى مستوى التوقعات وسيكون هناك المزيد من التوقعات مع عودة كريم".
"كوننا أبطال العالم ولدينا فريق مثل هذا ، فمن المتوقع أن نفعل المزيد."
مورينيو: الضغوطات هائلة على كين، وبيل لا يظهر أمام الكبار
اعتبر جوزيه مورينيو أن يورو 2020 فرصة مثالية لمنتخب إنجلترا للتتويج باللقب، باعتبار أن عددًا كبيرًا من المباريات سيقام في ويمبلي، بجانب القائمة المذهلة التي يمتلكها المدرب ساوثجيت.
وتحدث مورينيو عن هاري كين، كما تحدث عن جاريث بيل أيضًا.. طالع التفاصيل من هنا
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طالع القصة كاملة
تقارير .. جاريث بيل يفكر في الاعتزال! واللاعب يرد!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تفكير بيل بدأ منذ فترة وأصبح أكثر جدية بمرور الوقت.
منتخب الشباب يلقن إيطاليا درسًا
تعرض منتخب إيطاليا للخسارة من نظيره منتخب الشباب في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الأتزوري لبطولة كأس الأمم الأوروبية.
المباراة التي أقيمت من شوطين طول كل منهما 20 دقيقة فاز بها فريق الشباب بهدف نظيف، ولعبها معظم العناصر التي لم تشارك في الفوز الكبير على التشيك مساء الأمس.
دي بور يكشف خطة هولندا
كشف فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي عن خطة منتخب بلاده التي سيخوض بها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وقال دي بور: "سألعب بطريقة 3-5-2 ضد جورجيا، وأريد أن أبقي على تلك الطريقة خلال البطولة، هذا ما نحتاجه".
وأضاف عند سؤاله إذا ما كان سيلعب بنفس الطريقة ضد أوكرانيا: "هناك فرصة كبيرة أن يحدث ذلك نعم".
جمال موسيلا جاهز للعودة لألمانيا
عاد اللاعب الشاب جمال موسيلا لتدريبات المنتخب الألماني بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع مشاركته بصفة طبيعية ضد لاتفيا وديًا مساء الإثنين.
هوملس يعود إلى تدريبات ألمانيا
عاد النجم ماتس هوملس لتدريبات منتخب ألمانيا اليوم بعد إصابته التي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة لهم ضد الدنمارك.
ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا دون مشاكل.
أبطال إسبانيا ومنتخب اليونان والدنمارك.. أسوأ اللاعبين الفائزين باليورو
مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، يتبادر إلى الأذهان بعض اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب البطولة الغالية، لكن على النقيض كان هناك البعض من متوسطي المستوى ظفروا بهذا اللقب مع منتخبات بلادهم.. في هذا التقرير نستعرض بعض الأسماء الشهيرة التي قد تكون "أسوأ" من حقق اليورو.
بحضور رونالدو .. التعادل السلبي يحسم قمة البرتغال وإسبانيا
حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في مباراة ودية بحضور التشكيل الأساسي لكلا المنتخبين وعلى رأس الحاضرين جاء كريستيانو رونالدو.
إسبانيا واجهت البرتغال في مباراة قوية ضمن الفترة الاستعدادية لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري.المزيد من التفاصيل
أرنولد يحترق تمامًا!
أول تعليق لنجم ليفربول على غيابه عن اليورونشر الظهير الأيمن الإنجليزي تغريدة وكتب "أحترق تمامًأ" في إشارة لحزنه الشديد بسبب الإصابة التي ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأوروبية.
Absolutely gutted. pic.twitter.com/LrO6WLV8fD— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) June 4, 2021
رسميًا | إنجلترا تفقد أرنولد في يورو 2020
تأكد غياب الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد عن منتخب إنجلترا في يورو 2020 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النمسا الودية الأخيرة.
ووفقًا للمعلن فإن الإصابة ستبعد صاحب الـ22 عامًا عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.
فرنسا الأوفر حظًا للتتويج بلقب يورو 2020!
قدمت شركة أوبتا الشهيرة في الإحصائيات إحصائية جديدة عن المرشح الأوفر حظًا للقب يورو 2020 استنادًا إلى الإحصائيات.
🏴 England have a 5.2% chance of winning Euro 2020 according to Stats Perform & Opta's prediction model pic.twitter.com/xX3MpX341P— Football Daily (@footballdaily) June 4, 2021
منتخب فرنسا كان صاحب المركز الأول ومن خلفه منتخب بلجيكا، والمفاجأة كانت في وجود منتخب إنجلترا بالمركز التاسع بينما الدنمارك في المرتبة الثامنة.
حضور الجماهير في أليانز آرينا
أعلنت حكومة مقاطعة بافاريا الألمانية عن استعداد ملعب أليانز آرينا لاستضافة مباريات يورو 2020 بحضور 14 ألف مشجع.
هكذا يصبح مقر بايرن ميونخ قادرًا على احتضان المباريات بعد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة المباريات بحضور جماهيري.
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رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا
فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.
اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.
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غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة
تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.
مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص توني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.
مخاوف بسبب إصابة لوكاس
بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.
اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.
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نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور
أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع اسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.
اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟
سيليسن يهاجم دي بور
شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.
الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.
دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي
"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا أمام روسيا.
التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.
المزيد من التفاصيل هنا.
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بنزيما يُهدر ركلة جزاء في أول مباراة له بعد الإبعاد
😱🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2021
بنزيمة يهدر ركلة جزاء في أول مشاركة له مع منتخب فرنسا بعد غياب ناهز الست سنوات !#استوديو_الأربعاء #فرنسا_ويلز #بنزيمة pic.twitter.com/5UZdmO6dlm
أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020
تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.
كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.التفاصيل
إصابة آرنولد
تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترنت أليكسندر آرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.
غاريث ساوثغيت عن إصابة آرنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."
مخاوف من غياب كيفين دي بروينه
بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا
قد يغيب كيفين دي بروينه عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020
وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ