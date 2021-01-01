أخبار يورو 2020 | حسم مصير النهائي، وضربة مزدوجة لبلجيكا

دافع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، عن حارسه أوناي سيمون، قبل مواجهة سويسرا غدًا الجمعة في ربع نهائي يورو 2020.

سيمون ظهر بمستوى متواضع أمام كرواتيا في دور الـ16، وتسبب في أحد أهداف المباراة، لكن إسبانيا عبرت في النهاية.

إنريكي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة سويسرا:"ليس عليك أن تعود لهذا الخطأ، ما يهم هو ما ستفعله بعده، رافائيل نادال يقول دائمًا يجب أن يكون لديك ذاكرة السمك في مثل هذه الحالات وهو على حق".

وأضاف:"إذا فاتتك كرة فلا فائدة من التفكير بها، عليك التركيز على الكرة التالية وهذا ما فعله أوناي".

وأما عن مواجهة سويسرا:"ستكون مباراة صعبة جدًا، لأنهم أحد أفضل الفرق في اليورو، بسبب طريقة الضغط والهجوم التي يلعبون بها، مباراة معقدة، ربما لا يمتلكون الأسماء لكنها تظل صعبة".