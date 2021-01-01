أخبار يورو 2020 | تطور هام بخصوص إريكسن والفوز الأول لأوكرانيا

لقطة رائعة في مواجهة الدنمارك مع بلجيكا، بوقوف اللاعبين والجماهير لتحية كريستيان إريكسن في الدقيقة العاشرة من المباراة.

المشهد يأتي تضامن من الجميع مع نجم إنتر، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها المباراة الماضية أمام فنلندا، والتي هددت حياته قبل أن ينجو في الوقت المناسب.