أخبار يورو 2020 | بوجبا يرفض البكاء وبافارد يفقد الوعي

بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا، قال عن الضربة التي تعرض لها خلال مواجهة الديوك مع ألمانيا أمس الثلاثاء:"لقد تعرضت لصدمة حقيقية".

وأضاف:"فقدت الوعي لمدة 10 إلى 15 ثانية، ولكني استيقظت بعدها بشكل سريع وعدت إلى كامل وعيي".

وأنا عن الفوز على ألمانيا قال لشبكة "beIN Sports":"صحيح أننا صادفنا فريقًا جيدًا من ألمانيا، كان يمتلك الكرة ولكننا قدمنا مباراة جيدة دفاعيًا وهجوميًا".