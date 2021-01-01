أخبار يورو 2020 | بداية سلبية للإسبان وتصدر سلوفاكيا للمجموعة

أكد مدرب بولندا باولو سوزا أنّ ليفاندوفسكي التحق متأخرًا بمعسكر تدريبات المنتخب بنحو أسبوع وهذا ما تسبب في عدم تواصله مع المجموعة

وتابع: أشركنا مهاجمًا آخر بجواره في الشوط الثاني ليكون قريبًا منه لكن لم نحقق المطلوب