أخبار يورو 2020 | اعتذار موراتا وبيكيه يشكو العملات بعد خروج إسبانيا!

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا، أن مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020 هي الأصعب في مسيرته.

النتيجة استمرت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حتى دخول كل منهما إلى ركلات الترجيح التي صعدت بإيطاليا للنهائي.

بونوتشي قال لشبكة "راي سبورت":"هذه أصعب مباراة لعبتها على الإطلاق، أقدم التهنئة لإسبانيا على ما قدموه، لكن مرة أخرى أظهرت إيطاليا القلب والعزيمة والقدرة على تجاوز اللحظات الصعبة".

وأضاف:"كنا نعلم أنهم سيقومون ببعض المفاجآت كما فعل إنريكي في العديد من المناسبات بمسيرته، لكننا حقننا نتيجة تاريخية وأمامنا خمسة أيام على النهائي، نحتاج نفس الروح للفوز".