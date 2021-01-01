أخبار يورو 2020 | استئناف المباراة وتحسن حالة إريسكن الصحية

يعاني المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب بلاده من شكوك عديدة حول التشكيلة التي يجب عليه أن يبدأ بها البطولة بعد الإصابات والمشاكل العديدة التي مر بها مؤخرًا.

المدرب يفكر في الدفع باللاعب أوناي سيمون حارس المرمى ليكون أساسيًا، كذلك يفاضل بين الثلاثي ألفارو موراتا وجيرارد مورينو وبابلو سارابيا لمركز المهاجم.