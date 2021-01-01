أخبار يورو 2020 | استئناف المباراة وتحسن حالة إريسكن الصحية

لوكاكو يوجه رسالة تحية لإريكسن
سجل روميلو لوكاكو هدف تقدم بلجيكا على روسيا بعد 10 دقائق فقط
واستغل لوكاكو الموقف ليوجه رسالة دعم إلى زميله في إنتر، كريستيان إريكسن، إذ اتجه للكاميرا وقال "إريكسن، نحن نحبك يا رجل"
روسيا ترفض الجلوس على الركبة رفضًا للعنصرية
رسميًا .. استكمال مباراة فنلندا والدنمارك
المباراة توقف نحو ساعة
أعلن الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة على أن تُقام في الساعة 8:30 مساءً دقيقة بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية)
اللقاء سوف يُستأنف من أخر 5 دقائق في الشوط الأول ثم فترة راحة قصيرة وبعدها الشوط الثاني
كما ستقام مباراة بلجيكا وروسيا في موعدها
وكيل أعمال إريكسن يؤكد سلامته
مذيع مباراة الدنمارك وفنلندا يطمئن الجمهور على إريكسن
كريستيان إريكسن سقط مغشيًا عليه
حادث مروع
سقط كريستيان إريكسن بصورة مفاجئة مغشيًا عليه مع الدنمارك أمام فنلندا مما أدى إلى خروجه وتوقف المباراة
المزيد من التفاصيل من هنا
أسطورة بلجيكا: لوكاكو مثل مارادونا وبيليه!
أشاد أسطورة منتخب بلجيكا ونادي بايرن ميونخ جان ماري بالبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر الإيطالي وبما يقدمه من مستويات.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توتو ميركاتو ويب"، وتطرق خلالها للحديث عن منتخب إيطاليا والمنتخبات المرشحة للبطولة، وشبه فيها لوكاكو ببيليه ومارادونا.
فاينالدوم يرفض الركوع
أكد جورجينيو فاينالدوم نجم هولندا أن فريقه لن يركع لمحاربة العنصرية في يورو 2020.
وقال فاينالدوم: "لن نفعل ذلك، لأننا نفعل الكثير بالفعل ضد العنصرية، كما أننا لم نقم بذلك في المنتخب من قبل".
دي بور يرد على الطائرة الناقدة!
شكر فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا الرسالة التي ظهرت في ملعب التدريبات اليوم بشأن تغيير طريقة اللعب.
وقال دي بور: "شكرًا على الملحوظة، لكن الطريقة تبقى 5-3-2".
بذكريات فشل 2002 و2008.. خلاف جيرو ومبابي يرعب فرنسا!
دي ليخت خارج مواجهة أوكرانيا
إيطاليا تبدأ المعاناة بإصابة فلورينزي
كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تعرض اللاعب أليساندرو فلورينزي للإصابة في الفخذ مع منتخب إيطاليا، وأكدت إنه سيغيب عن مواجهة سويسرا على الأقل.
شكوك إنريكي قبل البداية
يعاني المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب بلاده من شكوك عديدة حول التشكيلة التي يجب عليه أن يبدأ بها البطولة بعد الإصابات والمشاكل العديدة التي مر بها مؤخرًا.
المدرب يفكر في الدفع باللاعب أوناي سيمون حارس المرمى ليكون أساسيًا، كذلك يفاضل بين الثلاثي ألفارو موراتا وجيرارد مورينو وبابلو سارابيا لمركز المهاجم.
تشكيل هولندا لمواجهة أوكرانيا
تم تسريب تشكيل مثير للجدل لمنتخب هولندا قبل مواجهة أوكرانيا في افتتاح مواجهات الفريقين بيورو 2020:
مارتن ستكلنبيرج، دينزل دومفريس، أوين وينديل، ستيفان دي فري، ماتايس دي ليخت، دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، جورجينيو فاينالدوم، ممفيس ديباي، فوتر فيجورست.
طائرة لمطالبة دي بور بتغيير خطة هولندا
ظهرت طائرة في سماء ملعب تدريبات منتخب هولندا تطالب المدرب فرانك دي برو بتغيير طريقة لعب الفريق من 5-3-2 إلى 4-3-3.
وكانت طريقة دي بور قد أثارت الكثير من الجدل في الأسابيع الماضية، حتى شقيقه رونالد دي بور انتقده بشكل علني.
كيميش: هدفي الفوز باليورو
قال كيميش في تصريحات لـ "ذا أتلتيك": "طموحي الأكبر هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية مع ألمانيا، لا أحد يدخل البطولة ويقول لنرى إذا كنا سنخرج من دور المجموعات، يجب أن يكون الفوز هو هدفنا الأول".
وأضاف: "لا يوجد جدول من الحديث كثيرًا حول اللقب قبل المباراة الأولى، لكن لا يجب أن نحيد عما نقاتل من أجله".
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اسكتلندا تتضامن مع إنجلترا
قرر منتخب اسكتلندا التضامن مع نظيره الإنجليزي في الركوع قبل لقاءات يورو 2020 بهدف محاربة العنصرية.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الثنائي ستيف كلارك المدير الفني للفريق وقائده أندي روبرتسون نجم ليفربول.
وقال روبرتسون: "هدفنا كان ويظل هو التركيز على محاربة التميز في كرة القدم والمجتمع بشكل عام".
مانشيني: ويمبلي؟ أمامنا ست مباريات!
روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يتحدث عن الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة.
قال مانشيني: "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم نستطع أن نسجل الأهداف، وإيطاليا دافعت جيدًا، والجماهير ساعدتنا، نحن سعداء بعودتهم".
وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد وحرك الكرة بسرعة لكننا لم نجد أنفسنا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ مبارياتنا هنا في روما، لقد كانت ليلة مذهلة".
وأتم كلماته: "تلك المباراة خطوة تجاه ويمبلي؟ لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أمامنا ست مباريات".
يورو 2020 | متعة إيطاليا والافتتاح المذهل.. ردود أفعال اليوم الأول
بداية مثالية.. إيطاليا تدك تركيا بثلاثية في يورو 2020
نجح منتخب إيطاليا في تحقيق بداية مثالية ببطولة يورو 2020، بعدما تغلب على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بروما.المزيد من التفاصيل
لقطات من حفل البداية
✨✨✨ pic.twitter.com/UDKejJ4WLT— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro)شش
هنا روما 🏟️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2021
حفل رهيب! 🤩
مشاهد من حفل افتتاح بطولة يورو 2020.📸#EURO2020 pic.twitter.com/94yy907asgJune 11, 2021
هنا روما 🏟️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2021
حفل رهيب! 🤩
مشاهد من حفل افتتاح بطولة يورو 2020.📸#EURO2020 pic.twitter.com/94yy907asg
#EURO2020— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 11, 2021
✨ La cerimonia inaugurale allo Stadio Olimpico ✨#ITA #TURITA #TurchiaItalia#Nazionale 🇮🇹 #VivoAzzurro pic.twitter.com/FRgvrs58Lx
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غياب دي بروينه
الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن عدم سفر الثنائي كيفين دي بروينه وأكسيل فيتسل إلى روسيا من أجل المواجهة الأولى للفريق في اليورو.
وأكد الاتحاد عبر موقع "تويتر" أن الثنائي سيبقى في مدينة توبيز البلجيكية، لاستكمال عملية الشفاء من أجل اللحاق بالجولة الثانية من دور المجموعات.
خروج لاعب روسيا
المنتخب الروسي أعلن اليوم، الجمعة عن استبعاد أندري موستوفوي لاعب الفريق، من المعسكر الخاص بيورو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.
صاحب الـ23 سنة ظهرت عينة إيجابية خاصة به قبل مواجهة الفريق أمام المنتخب البلجيكي، ليخرج من قائمة روسيا تمامًا.
تعويض بيلباو
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبدى استعداده لتعويض مدينة بيلباو عن عدم قدرتها على استضافة مباريات يورو 2020.
الاتحاد قرر منح المدينة مبلغ 1.3 مليون يورو كتعويض، بالإضافة لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.
تحدي بانديف
اللاعب المقدوني جوران بانديف، قال في تصريحات خاصة لـ"جول" إن بلاده يمكنها الوصول لمراحل متقدمة باليورو.
وقال مهاجم جنوى:"هذا الجيل قد صنع التاريخ، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يمكن لأحد إنكار ما قمنا به حتى الآن، نتمنى أن نفوز ببعض المباريات".
وأضاف:"هدفنا الحالي هو عبور دور المجموعات، بكل تأكيد هولندا هي المرشح المفضل في المجموعة ولكن نحن لا نضع أي حدود أمامنا".
وتابع:"الفريق الأقوى على الورق هو فرنسا، ولكنها بطولة عظيمة بها العديد من الفرق القوية مثل بلجيكا التي أحبها جدًا وكذلك البرتغال وألمانيا وإيطاليا".
جنون كيليني
جورجيو كيليني مدافع إيطاليا قال عن مشاركة بلاده في اليورو:"الرغبة متواجدة لإعادة أحلامنا من جديد بعد خيبة الأمل التي حدثت في 2016".
وأضاف:"قمنا بتحويل خيبة الأمل إلى رغبة وحماس، ونشعر بذلك لدى الجماهير أيضًا، الناس متحمسون لليورو ولا نطيق الانتظار لهذه التجربة".
وتابع:"مباراة الافتتاح ستكون غريبة لأنه سيكون هناك المزيد من المجهول والصعوبات بالنسبة لنا وتركيا، ستكون أمسية مليئة بالعواطف سنلعبها ببعض المسؤولية وقليل من الجنون".
التشكيل المتوقع للافتتاح
نشرت بعض التقارير الصحفية التشكيل المحتمل لكل من تركيا وإيطاليا، قبل المباراة المقررة بينهما مساء اليوم في افتتاح البطولة.
وجاء التشكيل المتوقع لتركيا كالتالي بخطة 4/1/4/1: شاكر، سيليك، سوينجو، ديميرال، ميراس، يوكوسلو، كارامان، توفان، يازيتشي، تشالهان أوجلو، بوراك يلماز.
وعلى جانب آخر جاء التشكيل المتوقع لإيطاليا: جانلويجي دوناروما، أليساندرو فلورينزي، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، سبينازولا، نيكولو باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي، بيراردي، تشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.
إسبانيا تقبل التطعيم
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن مساء اليوم الخميس، عن قبول القيام بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا قبل انطلاق اليورو.
العديد من المخاوف أثيرت الفترة الماضية حول حصول نجوم المنتخب الإسباني على التطعيم، بسبب بعض الآثار الجانبية الثانوية.
ومع ذلك أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن قبول التطعيم، بعد تعرض سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي للإصابة بالفيروس هذا الأسبوع.
إنجلترا تستعيد ماجواير
عاد قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير اليوم للتدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة في نهاية الموسم.
ماجواير عاد اليوم لتدريبات المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة كرواتيا الأحد المقبل لحساب يورو 2020.
غضب في السويد بسبب كولوشيفسكي
قالت "كورييري" إن تم تسريب فيديو لنجم السويد ديان كولوشيفسكي يظهر تواجده بحفل رفقة عدة أشخاص قبل أيام من إصابته بفيروس كورونا.
اللاعب الذي يخضع للعزل حالياً لم يتم استبعاده وقرر المدرب ياني أندرسون الإبقاء عليه، أملاً في أن يتعافى قبل اللقاء الثاني للفريق.
هازارد: لست في أفضل حالاتي
نجم بلجيكا إيدين هازارد أوضح في تصريحات إعلامية أنه ليس في أفضل حالاته البدنية ولا يعلم موقفه من المباراة الأولى لليورو مع روسيا.
نجم ريال مدريد قال إنه لعب فقط 10 دقائق مع كرواتيا ويتدرب فقط لمدة أسبوع، ولذا سيرى مع الجهاز الفني ماذا سيحدث في البطولة.
الكشف عن مغني الافتتاح
كشفت إيطاليا عن أن المغني الشهير أندريا بوتشيلي سيكون حاضراً خلال الحفل الافتتاحي ليورو 2020 في ملعب الأوليمبيكو بروما.
مطرب الأوبرا سيغني "Nessun Dorma" أغنيته الشهيرة قبل المباراة الأولى التي ستجمع المستضيف مع تركيا.
إنريكي: سأنتظر بوسكيتس
أكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه لم يفقد الأمل في لحاق قائده سيرجيو بوسكيتس بصفوف الفريق رغم إصابته بكورونا.
المدرب شدد على ثقته بأن بوسكيتس سينضم للمجموعة في الوقت المناسب ولن يكون هناك حاجة لاستدعاء بديل.
سلبية مسحة يورينتي
بعد أن ظهرت المسحة الأولى إيجابية، عادت المسحة الخاصة بمدافع إسبانيا دييجو يورينتي لتصبح سلبية.
إذا جاءت المسحة الثالثة الخميس، ثم الرابعة الجمعة سلبية، سيسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية.
إصابة نجم إيطاليا قبل ساعات من الافتتاح
تعرض لورينزو بيليجريني، نجم وسط إيطاليا، لإصابة عضلية في التدريبات الأخيرة قد تُجبر الفريق على استبعاده من القائمة.
إيطاليا تقدمت بطلب رسمي ليويفا لتبديل بيليجريني وإدخال جايتانو كاستروفيلي بدلاً منه في القائمة، الأخير الذي وقع استدعائه بالفعل للمعسكر الخاص للفريق.
مبابي غاضب من تصريحات جيرو
"ليكيب" كشفت أن هناك بوادر أزمة في معسكر فرنسا بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو بسبب تصريحات الأخير.
جيرو خرج واتهم البعض من الزملاء بعدم المساعدة وتقديم الكرات الحاسمة له، ما اعتبره مبابي تلميحاً شخصياً وطلب مؤتمراً صحفياً علنياً لتوضيح الحقائق بحسب التقرير.
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موقف بنزيما
النجم الفرنسي كريم بنزيما أثار حالة من الذعر لدى المشجعين لبلاده، بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام منتخب بلغاريا.
ديدييه ديشان خرج بعد المباراة ليؤكد أنه لا يعلم حتى الآن موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف الحفاظ عليه وعدم المجازفة به.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت بعدها أن ما حدث لمهاجم ريال مدريد، مجرد ضربة، لكنها ليست إصابة قوية أو صغيرة يمكن الاستهانة بها، ليزداد الغموض حول موقف اللاعب مع احتمالية غيابه عن مواجهة ألمانيا في الظهور الأول للفريق باليورو يوم الثلاثاء القادم.
إيطاليا ليست مرشحة
اعترف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ليست مرشحة من أجل الفوز ببطولة يورو 2020.
إيطاليا تلعب في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز، ولا يؤمن جرافينا أن الفريق من ضمن المرشحين الأوائل لاقتناص اللقب.
وقال جرافينا في تصريحات لوكالة "أنسا":"لسنا في صدارة المرشحين لأن هناك العديد من الفرق الرائعة المنافسة، نذهب إلى هذه البطولة مع بعض الإيمان حول هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا بالذهاب بعيدًا".
هندرسون يرد على كين
نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي روي كين، سبق أن هاجم تواجد جوردان هندرسون لاعب ليفربول في قائمة إنجلترا في اليورو.
وقام كين بوصف قائد الريدز بالمشجع فقط، حيث قال:"هل يمارس حيل الورق؟ هل يقوم بأداء بعض الأغاني؟ ماذا يفعل مع الفريق".
ومن جانبه رد هندرسون:"نعم أقوم بحيل الورق مثلما يقول، اسمع، أنت كلاعب تريد أن تلعب، ولن آتي هنا فقط لأتواجد في المعسكر لمجرد الوجود هنا كما قال روي".
وأضاف:"أريد أن آتي إلى هنا لتكون لي مساهمة واضحة في المباريات، ظهوري كأساسي متروك للمدرب، سأكون مستعدًا، وآمل أن أكون مساهمة كبيرة في البطولة وروي له الحق أن يقول أي شيء عني".
الرعب مستمر
المخاوف مستمرة في البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة حتى الآن بين المنتخبات المشاركة في اليورو.
دييجو يورينتي هو آخر الضحايا في إسبانيا مع سيرجيو بوسكيتس، ولكن وفقًا للاتحاد الإسباني فإن الأمر لن يتوقف عند ذلك.
واعترف الاتحاد في بيانه الرسمي، باحتمالية وجود المزيد من الحالات بالفريق خلال الأيام القادمة قبل مواجهة السويد في الظهور الأول بالبطولة.
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ديشان يكشف موقف كانتي وجيرو
أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن غياب نجولو كانتي عن المباراة الودية أمام ويلز جاء لمنحه الراحة بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا
وأشار إلى أهمية أوليفييه جيرو في الفريق موضحا أن قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها بسبب قلة مشاركاته مع تشيلسي
انريكي يستدعي بدلاء بوسكيتس
راموس لن يعود
أعلن لويس انريكي، مدرب إسبانيا،استدعاء برايس مينديز من سيلتا فيجو لخلافة سيرجيو بوسكيتس المصاب بفيروس كورونا
ولم يكن مينديز الوحيد، بل تدرب فورنالس ورودريجو مورينو وكارلوس سولير مع المنتخب وسوف يختار أحدهم للانضمام ليورو 2020
بدائل إنريكي لتعويض بوسكيتس
بحسب "آس"، قد يعتمد مدرب إسبانيا لويس إنريكي على أحد لاعبي منتخب تحت 21 عاماً لتعويض إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا.
مارتين زوبيميندي من ريال سوسييداد وأليخاندرو بوزو أبرز الأسماء المطروحة من قبل الصحيفة، كما رشح أحد العاملين بكادينا سير قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.
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إجابة دبلوماسية من جيرو حول علاقته بكريم بنزيما
"من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام متحمسة لعودة بنزيما، وهو سلاح إضافي لنا، لكن الأشخاص الذين يدعمونني يعرفون أنني هنا لألعاب دون إحداث ضجيج كبير، أنا أقوم بدوري، أنا خلف الفريق بالكام ، ولا أشعر بأي مخاوف، ولا مشاعر قاسية، أنا في سلام
وأضاف: "هل ناقشت قضية الفورمولا وان مع بنزيما؟ لم تتح لنا الفرصة لمناقشة الأمر، ربما سيحدث، يجعلني أبتسم، ليس لدي ضغينة ضد ذلك، سأكون سعيدًا بالاستمتاع معه ربما بعد اليورو سأدعوه إلى حلبة كارت إذا فزنا باليورو (ابتسامة)".
ديدييه ديشان يقضي على حلم زين الدين زيدان
وجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا صدمة قوية لنظيره زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها إمكانية تجديد عقده مع منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.
رونالد دي بور: كرويف يتعذب في قبره بسبب شقيقي وكومان!
أعرب رونالد دي بور نجم منتخب هولندا وبرشلونة السابق عن انزعاجه من لجوء الطواحين والبلوجرانا للدفاع بثلاثة لاعبين مؤخرًا.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بور، وأكد خلالها أن مثل ذلك الأمر سيجعل يوهان كرويف يتقلب في قبره لو علم به.
"هامبرجر" هازارد يثير الجدل في بلجيكا قبل اليورو!
شهدت الساعات الماضية ثورة على النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بلجيكا.
جاء هذا بسبب إعلان قام به نجم ريال مدريد لصالح إحدى شركات الوجبات السريعة الشهيرة بسندوتشات الهامبرجر، قبيل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
جريزمان: أنا من أحدد من يسدد ركلات الجزاء!
أكد أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن قرار لعب ركلات الجزاء في منتخب فرنسا في يده هو فقط خلال بطولة يورو 2020.
جاء هذا في تصريحات صحفية حيث قال: "لدي الثقة لأستمر في تسديد ركلات الجزاء، صحيح أحب المشاركة وأن يفرح الجميع لكنني أقرر إذا كنت سأسدد أم لا، وأبقى المسدد رقم واحد".
بنزيما: لا نلعب مباراة ثأرية ضد ألمانيا
أكد كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا أن فريقه لن يلعب مواجهة ألمانيا في يورو2020 بطابع ثأري، عقب خسارة 2014 الموجعة.
جاء هذا في تصريحات صحفية لبنزيما تطرق خلالها للعديد من الأمر منها ريال مدريد وكيليان مبابي وزيدان.
مدرب بلجيكا يستبعد مشاركة دي بروينه في المباراة الافتتاحية
استبعد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي فكرة مشاركة لاعبه كيفين دي بروينه في مباراة الفريق الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
وقال المدرب: "دي بروينه لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية على الأرجح، لذلك سيكون على بديله أن يظهر جاهزيته".
توقعات مورينيو عن ألمانيا تثير الجدل
توقع جوزيه مورينيو خلال حوار له مع صحيفة ذا صن أن يخرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في بطولة يورو 2020، لكنه أيضًا لم يستبعد أن ينجحوا في تخطي الأزمة الراهنة.
فان دايك يتواجد مع منتخب هولندا في اليورو
قرر مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الاستعانة بفيرجيل فان دايك في اليورو ولكن في دور غير رسمي.
هذا الدور هو أن يتواجد دائمًا رفقة اللاعبين حتى في غرف خلع الملابس، إذ يؤمن المدرب بأن اللاعب لديه صفات قيادية ستفيد الطواحين كثيرًا رغم ابتعاده للإصابة.
منتخب إنجلترا سيواصل محاربة العنصرية
أفادت تقارير من الصحف الإنجليزية أن منتخب إنجلترا قد قرر الاستمرار في محاربة العنصرية بطريقته الخاصة.
الأسود الثلاثة سيواصلون الانحناء على ركبتيهم قبل المباريات خلال اليورو المقبل، تمامًا كما يحدث في الدوري الإنجليزي قبل صافرة بداية المباريات.
بوجبا: منتخب فرنسا مثل البلاي ستيشن!
بعد أن طالب بتتويج نجولو كانتي بجائزة الكرة الذهبية، اعتبر بول بوجبا أن التتويج بيورو 2020 السبيل الوحيد لإثبات قوة منتخب فرنسا.
لاعب مانشستر يونايتد قال "لدينا فريق بلاي ستيشن لكنه سيظل هكذا إذا لم يحقق البطولة".
كما أضاف "علينا أن نرتقي إلى مستوى التوقعات وسيكون هناك المزيد من التوقعات مع عودة كريم".
"كوننا أبطال العالم ولدينا فريق مثل هذا ، فمن المتوقع أن نفعل المزيد."
مورينيو: الضغوطات هائلة على كين، وبيل لا يظهر أمام الكبار
اعتبر جوزيه مورينيو أن يورو 2020 فرصة مثالية لمنتخب إنجلترا للتتويج باللقب، باعتبار أن عددًا كبيرًا من المباريات سيقام في ويمبلي، بجانب القائمة المذهلة التي يمتلكها المدرب ساوثجيت.
وتحدث مورينيو عن هاري كين، كما تحدث عن جاريث بيل أيضًا.. طالع التفاصيل من هنا
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تقارير .. جاريث بيل يفكر في الاعتزال! واللاعب يرد!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تفكير بيل بدأ منذ فترة وأصبح أكثر جدية بمرور الوقت.
منتخب الشباب يلقن إيطاليا درسًا
تعرض منتخب إيطاليا للخسارة من نظيره منتخب الشباب في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الأتزوري لبطولة كأس الأمم الأوروبية.
المباراة التي أقيمت من شوطين طول كل منهما 20 دقيقة فاز بها فريق الشباب بهدف نظيف، ولعبها معظم العناصر التي لم تشارك في الفوز الكبير على التشيك مساء الأمس.
دي بور يكشف خطة هولندا
كشف فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي عن خطة منتخب بلاده التي سيخوض بها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وقال دي بور: "سألعب بطريقة 3-5-2 ضد جورجيا، وأريد أن أبقي على تلك الطريقة خلال البطولة، هذا ما نحتاجه".
وأضاف عند سؤاله إذا ما كان سيلعب بنفس الطريقة ضد أوكرانيا: "هناك فرصة كبيرة أن يحدث ذلك نعم".
جمال موسيلا جاهز للعودة لألمانيا
عاد اللاعب الشاب جمال موسيلا لتدريبات المنتخب الألماني بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع مشاركته بصفة طبيعية ضد لاتفيا وديًا مساء الإثنين.
هوملس يعود إلى تدريبات ألمانيا
عاد النجم ماتس هوملس لتدريبات منتخب ألمانيا اليوم بعد إصابته التي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة لهم ضد الدنمارك.
ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا دون مشاكل.
أبطال إسبانيا ومنتخب اليونان والدنمارك.. أسوأ اللاعبين الفائزين باليورو
مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، يتبادر إلى الأذهان بعض اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب البطولة الغالية، لكن على النقيض كان هناك البعض من متوسطي المستوى ظفروا بهذا اللقب مع منتخبات بلادهم.. في هذا التقرير نستعرض بعض الأسماء الشهيرة التي قد تكون "أسوأ" من حقق اليورو.
بحضور رونالدو .. التعادل السلبي يحسم قمة البرتغال وإسبانيا
حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في مباراة ودية بحضور التشكيل الأساسي لكلا المنتخبين وعلى رأس الحاضرين جاء كريستيانو رونالدو.
إسبانيا واجهت البرتغال في مباراة قوية ضمن الفترة الاستعدادية لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري.المزيد من التفاصيل
أرنولد يحترق تمامًا!
أول تعليق لنجم ليفربول على غيابه عن اليورونشر الظهير الأيمن الإنجليزي تغريدة وكتب "أحترق تمامًأ" في إشارة لحزنه الشديد بسبب الإصابة التي ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأوروبية.
Absolutely gutted. pic.twitter.com/LrO6WLV8fD— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) June 4, 2021
رسميًا | إنجلترا تفقد أرنولد في يورو 2020
تأكد غياب الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد عن منتخب إنجلترا في يورو 2020 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النمسا الودية الأخيرة.
ووفقًا للمعلن فإن الإصابة ستبعد صاحب الـ22 عامًا عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.
فرنسا الأوفر حظًا للتتويج بلقب يورو 2020!
قدمت شركة أوبتا الشهيرة في الإحصائيات إحصائية جديدة عن المرشح الأوفر حظًا للقب يورو 2020 استنادًا إلى الإحصائيات.
🏴 England have a 5.2% chance of winning Euro 2020 according to Stats Perform & Opta's prediction model pic.twitter.com/xX3MpX341P— Football Daily (@footballdaily) June 4, 2021
منتخب فرنسا كان صاحب المركز الأول ومن خلفه منتخب بلجيكا، والمفاجأة كانت في وجود منتخب إنجلترا بالمركز التاسع بينما الدنمارك في المرتبة الثامنة.
حضور الجماهير في أليانز آرينا
أعلنت حكومة مقاطعة بافاريا الألمانية عن استعداد ملعب أليانز آرينا لاستضافة مباريات يورو 2020 بحضور 14 ألف مشجع.
هكذا يصبح مقر بايرن ميونخ قادرًا على احتضان المباريات بعد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة المباريات بحضور جماهيري.
لعنة "أصحاب الأرض": تجلت في آسيا 2007 وتاريخيًا باليورو، فهل تتكرر في 2020؟
اليورو الأخير لكريستيانو.. حظوظ حامل اللقب وتفاصيل الحقبة الذهبية
رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا
فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.
اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.
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غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة
تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.
مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص توني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.
مخاوف بسبب إصابة لوكاس
بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.
اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.
ديشان يعلق على مشكلة إضاعة ركلات الجزاء
نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور
أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع اسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.
اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟
سيليسن يهاجم دي بور
شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.
الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.
دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي
"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا أمام روسيا.
التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.
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سلسلة حكايات جول تعود ولكن بنكهة اليورو!
بنزيما يُهدر ركلة جزاء في أول مباراة له بعد الإبعاد
😱🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 2, 2021
بنزيمة يهدر ركلة جزاء في أول مشاركة له مع منتخب فرنسا بعد غياب ناهز الست سنوات !#استوديو_الأربعاء #فرنسا_ويلز #بنزيمة pic.twitter.com/5UZdmO6dlm
أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020
تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.
كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.التفاصيل
إصابة آرنولد
تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترنت أليكسندر آرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.
غاريث ساوثغيت عن إصابة آرنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."
مخاوف من غياب كيفين دي بروينه
بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا
قد يغيب كيفين دي بروينه عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020
وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ