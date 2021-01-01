أخبار يورو 2020 | إريكسن يثير العواطف الهولندية وغضب الدنمارك

كشف الثلاثي مارتين برايثويت، كاسبر شمايكل، وإميل هويبرج في حديث مع الإعلام من معسكر الفريق أن تم إجبار الفريق على لعب بقية مباراة فنلندا.

اللاعبون أكدوا عدم سعادتهم بالقرار وصعوبة اللعب عقب إصابة كريستيان إريكسن ونقله للمستشفى وعدم علمهم بحالته وقتها.