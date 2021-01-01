أخبار يورو 2020 | أزمة ملعب ويمبلي، وغياب جماهير الدنمارك

أكد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، أنّ اللاعبين في أفضل أحوالهم وعلى استعداد للمباراة وأنّ الروح المعنوية مرتفعة، موضحًا تواجد جميع اللاعبين باستثناء سرابيا المصاب.

كما اشتكى من قرار عدم التدرب على ملعب ويمبلي موضحًا أنّه أمر محبط لكنه مفهوم بسبب إجراءات كورونا

وأشاد بتواجد إيمريك لابورت مع الفريق في نسخة يورو 2020 مؤكدًا أنّ المدافع الفرنسي الأصل يقدم الإضافة المطلوبة ويساعد الفريق بصورة مثالية.