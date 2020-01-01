أخبار الانتقالات: اليونايتد يتخلى عن سانشو وبرشلونة يسعى لضم مدافع اشبيلية

مدرب نابولي يصعب الأمور على السيتي
قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي، إن كاليدو كوليبالي سيبقى إذا لم يتم الوفاء بالسعر الذي يطلبه فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث ورد أن مانشستر سيتي يتطلع إلى المدافع النجم.
برشلونة يستهدف مدافع اشبيلية
صفقة جديدة لبرشلونة
حوَّل برشلونة انتباهه إلى جوليس كوندي بينما يتطلع إلى تعزيز خط الدفاع، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.
يراقب أيضًا ريال مدريد مدافع إشبيلية البالغ من العمر 21 عامًا، لكن فريق النادي الكتالوني يمكن أن يتخذ خطوة من أجله لأنه يناسب المظهر الذي يبحثون عنه.
إنتر يجعل نجم تشيلسي أولوية قصوى
مدافع ميلان يعود إلى فرنسا
ارسنال يفشل في ضم بديل لاكازيت
أرسنال قدم عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمهاجم سلتيك أودسون إدوارد، وفقًا لصحيفة الاكسبريس.
سيسعى الجانرز إلى بيع لاكازيت هذا الصيف من أجل توقيع توماس بارتي من أتليتكو مدريد، ويجب أن يوقعوا مع بديلاً أقل تكلفة.
إنهم يعتقدون أن لاعب فرنسا تحت 21 عامًا مثالي للفريق، لكنهم يواجهوا عقبات لجمع المال الكافي لإتمام الصفقة.
ريال مدريد يستعد لضم مبابي في 2021
اللوس بلانكوس يستهدفون نجم باريس سان جيرمان
لا يزال ريال مدريد يأمل في ضم مبابي من باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، حسب تقرير AS.
ينتهي عقد اللاعب في عام 2022، مما قد يجعله متاحًا في غضون 12 شهرًا، وبينما يتوق ناديه إلى تقييده على المدى الطويل، فإن مدريد مستعد للانقضاض عليه في اي لحظة.
ويعتقد النادي الملكي أن مبابي سيساعد فريقهم من حيث الأداء و سيسهل عليهم حصد المزيد من البطولات.
تشيلسي يفكر في إعارة لاعبه
تشيلسي مستعد لإعارة كالوم هدسون أودوي، وفقًا لـ90Min .
من المتوقع صعوبة الشاب الإنجليزي الحصول على فرصة للعب هذا الموسم مع وصول العديد من الوجوه الجديدة، ولذلك يشعر فرانك لامبارد أن الخطوة المؤقتة ستساعد في تطور اللاعب.
"نحن بحاجة إليه" - لاكازيت يحث آرسنال على تمديد عقد أوباميانج
ألكسندر لاكازيت نجم نادي أرسنال أخبر الإدارة أنه يجب عليهم التأكد من توقيع أوباميانج على عقد جديد مع النادي، وأكد أنهم بحاجه اليه في الفريق.
فشل صفقة مانشستر يونايتد المنتظرة
الشياطين الحمر يتخلوا عن نجم البوندسليجا
مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن التعاقد مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، حسبما أفاد موقع ذا ستار.
لا يرغب الشياطين الحمر في تلبية تقييم دورتموند للاعب، حيث يطلب الجانب الألماني 108 ملايين جنيه إسترليني (138 مليون دولار)، بينما يريد يونايتد دفع 80 مليون جنيه إسترليني فقط.