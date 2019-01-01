يرغب ميلان بالتعاقد مع ديميرال منذ بداية الصيف تقريباً، على الرغم أن اللاعب كان متاحاً أمام الروسونيري ولكنهم لم يتحركوا لضمه سوى بعد أن انتقل للبيانكونيري قادماً من ساسولو.

أشارت مصادر ميدياست أن ميلان اقترح على يوفنتوس مبادلة ديميرال بالإسباني سوسو دون أي مبلغ إضافي من المال، ولازال في انتظار رد إدارة السيدة العجوز.