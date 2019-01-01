تعثرت صفقة انتقال المدافع روجاني إلى روما، بعد أن أبدى الجيالوروسي عدم اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب على الرغم أنه كان مطلوباً بقوة منذ أسابيع قليلة.

أشارت مصادر سكاي سبورت أن المفاوضات توقفت، وكان روجاني يرغب بالرحيل لصعوبة حصوله على فرصة كأساسي بعد ضم دي ليخت وديميرال هذا الصيف.