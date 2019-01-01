كثف ميلان من مفاوضاته مع يوفنتوس لضم ديميرال في الساعات الأخيرة، على الرغم أن اللاعب صفقة جديدة للبيانكونيري ولكن وصول دي ليخت شجعهم على محالة التعاقد معه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ديميرال هو أولوية الروسونيري في سوق الانتقالات حالياً ولكن السيدة العجوز تشترط 40 مليون يورو من أجل التفريط في اللاعب.