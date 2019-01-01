أبدى فريق موناكو الفرنسي اهتماماً قوياً بالتعاقد مع ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، والذي من المتوقع ألا يكون في خطط ماوريتسو ساري بعد التعاقد مع رامسي ورابيو.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن البيانكونيري يرغب بالحصول على 30 مليون يورو من أجل التفريط في لاعبه، ويعتبر فريق الإمارة الفرنسية من أبرز المهتمين بضمه.