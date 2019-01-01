أبدى موناكو الفرنسي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس، الذي خرج تماماً من حسابات ماوريتسو ساري بعد عودة بوفون ومع وجود البولندي تشيزني كأساسي في السنوات القليلة الأخيرة

أشارت مصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن موناكو يريد ضم بيرين على سبيل الإعارة، بعد أن فشل اللاعب في الفحص الطبي مع بنفيكا البرتغالي في وقت سابق، مما يجعل شرائه بصفة نهائية مخاطرة كبيرة في الوقت الراهن.