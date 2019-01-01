يصر يوفنتوس على التعاقد مع البلجيكي لوكاكو في سوق الانتقالات الحالي مهما كان موقف الأرجنتيني ديبالا، الذي لم يحدد موقفه حتى الآن ولم يجيب على اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه على الرغم من اقتراب الميركاتو في إنجلترا على نهايته.

أشارت مصادر دايلي ميل أن البيانكونيري مُصرين على ضم لوكاكو حتى إن رفض ديبالا الانضمام لمانشستر يونايتد، وأن الفريق الإيطالي سيسعى للتوصل إلى إتفاق مع الشياطين الحمر من أجل إتمام الصفقة هذا الأسبوع.

اضغط للمزيد