يوفنتوس يستهدف بيريرا لتعويض جواو كانسيلو
حدد يوفنتوس اللاعب الذي يريده من أجل تعويض الرحيل المنتظر لجواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي، والذي لم يتبقَ منه سوى بعض التفاصيل الصغيرة التي ستُغلق قريباً.
بحسب صحيفة ليكيب، فإن ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي هو المستهدف من البيانكونيري لتعويض اللاعب البرتغالي، بسبب إعجاب ساري به.
يوفنتوس هو أولوية الصربي ميلنكوفيتش سافيتش
جذب الصربي "ميلنكوفيتش سافيتش" لاعب فريق لاتسيو انتباه أكبر أندية العالم مثل ريال مدريد، برشلونة بالإضافة إلى قطبي مانشستر، ولكن يبدو أن اللاعب يفضل البقاء في إيطاليا.
حيث أشارت مصادر "ميساجرو" أن البيانكونيري هو أولوية سافيتش هذا الصيف، والفريق الذي يفضل اللاعب الانضمام له مستقبلاً.
دي ليخت بات قريباً من الانتقال ليوفنتوس
يبدوا أن المدافع الهولندي قد قرر
يوفنتوس يصل إلى المبلغ المحدد الآخير لضم مدافع أياكس وقائد الفريق ماتيس دي ليخت، وقد تم تقديم مبلغ 70 مليون يورو نظير انتقال اللاعب للبيانكونيري، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الساعات القادمة.
وأضافت بعض المصادر الخاصة بجول بأن إدارة النادي قد تلقت بالفعل إشارات إيجابية للغاية من وكيل اللاعب ومن النادي الهولندي مما يدل على أن الصفقة باتت قريبة للغاية.
ومن المُقرر أن يوقع دي ليخت عقداً لمدة خمس سنوات مع يوفنتوس سيبقيه مع البيانكونيري حتى عام 2024.
مويس كين يرغب في الانتقال إلى صفوف الإنتر
والد مويس كين يفتح الطريق للإنتر
أثيرت الكثير من الشائعات حول اللاعب الشاب مويس كين مهاجم يوفنتوس الذي قدم أداءاً رائعاً الموسم الماضي مما فتح باب العروض للاعب من أكثر من فريق.
وبحسب ما صرحت به جريدة "Calciomercato" بأن والد يقول بأنه يريد الانتقال إلى أحد منافسي البيانكونيري في السيري آ، وأضاف بأن اللاعب يرى بأن الإنتر هو بيته ويرى فيه البيئة المناسبة له ويرغب في الانتقال إليهم.
يوفنتوس يفوز بصراع ناشئ جنوى
نجح فريق يوفنتوس في التغلب على عدة أندية في صراع الحصول على خدمات "ماتيا مارينو" ظهير أيسر جنوى، ليظفر البيانكونيري بموهبة إيطالية جديدة.
طبقاً لمصادر توتو ميركاتو ويب فأن اليوفي تفوق على الإنتر، ميلان وأتالانتا واستطاع الظفر بتوقيع اللاعب.
يوفنتوس يستعين بأديداس لإعادة بول بوجبا
البيانكونيري يبحث عن أداة لتمويل الصفقة
يسعى يوفنتوس لإعادة "بول بوجبا" مجدداً إلى صفوفه هذا الصيف بعد أن أبدى رغبته في ترك مانشستر يونايتد من أجل خوض تحدي جديد على حد تعبيره.
طبقاً لمصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن البيانكونيري يريد الاستعانة بشركة أديداس من أجل تمويل صفقة بوجبا وإعادته مجدداً للفريق الذي شهد أفضل فترات تألقه على الإطلاق.
جيانلويجي بوفون يقترب من العودة مرة آخرى إلى بيته في يوفنتوس
أفادت بعض التقارير أن الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون قد أقترب بشكل كبير للعودة إلى يوفنتوس مرة آخرى، بعد إنتهاء عقدة مع باريس سان جيرمان.
وكان قد غادر الحارس الأسطوري صاحب الـ41 من البيانكويري في الصيف الماضي بعد إنقضاء 17 سنة مع الفريق الإيطالي، وقد انضم إلى الفريق الباريسي لمدة عام بعد رفض خيار التمديد من قِبل باريس سان جيرمان.
يوفنتوس ينسحب نهائياً من صفقة ندومبيلي
انسحب يوفنتوس بشكل نهائي من سباق التعاقد مع الفرنسي "ندومبيلي" لاعب فريق ليون، والذي اقترب من الرحيل هذا الصيف بعد أن تعاقد ناديه مع بديله وهو جيان لوكاس.
حيث أشارت ليكيب إلى أن البيانكونيري ابتعد عن مفاوضة اللاعب بعد أن حسم صفقة رابيو، ليترك توتنهام منفرداً بسباق التوقيع معه.
ديسايي: الجميع يتمنى لاعب مثل بوجبا
لا تمثل التكهنات بخروج بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الحالي أي مفاجأة بالنسبة لمارسيل ديسايي، حيث صرح بهذا الصدد قائلاً: "الجميع يريدونه".
ولايزال الباب مفتوحاً أمام بطل العالم 2018 للانضمام لريال مدريد، لكن لن يكون الأمر سهلاً في ظل اهتمام يوفنتوس بضم صاحب الـ26 عاماً لمدة 3 سنوات مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
دي ليخت يقترب أكثر من أي وقت مضى
يبدو أن المدافع الهولندي أصبح أقرب للبيانكونيري من أي وقتٍ مضى بعد الاتفاق مع أريولا
تمكن يوفنتوس من إيجاد إتفاق مع رايولا على انضمام دي ليخت لصفوف البيانكونيري، بعد صراع كبير للغاية مع برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
طبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن الإتفاق قريب للغاية بعد أن عرض اليوفي راتب يصل إلى 7.5 مليون يورو بخلاف الإضافات وهو ما يعد قريباً من الرقم الذي طلبه رايولا.
يوفنتوس يبدأ المفاوضات مع روما من أجل زانيولو
بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع فريق روما من أجل التعاقد مع لاعبه "نيكولا زانيولو" والذي يثير إعجاب مسئولي البيانكونيري بشدة، منذ الموسم الماضي بعد أن قدم أدءاً رائعاً مع الذئاب.
طبقاً لمصادر جازيتا ديلو سبورت، فأن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 35 مليون يورو ولكنه رفض من قبل إدارة الجيالوروسي، ومن المتوقع أن يقدم السيدة العجوز عرض مُحسن في الفترة المُقبلة.
إيفرتون يدخل في صراع أياكس لضم مويس كين
أفادت تقارير خاصة بصحيفة "Gazzetta dello Sport" الإيطالية أن إيفرتون ينضم إلى أياكس الهولندي في مطاردة البيانكونيري لمحاولة ضم المهاجم مويس كين.
وأكدت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي مستعد للمعركة مع العملاق الهولندي في السعي للحصول على اللاعب.
إدارة يوفنتوس تسعى للتخلص من جونزالو هيجواين
يسعى يوفنتوس للتخلص من المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في سوق الانتقالات الحالي، ولكن لم يتلقى أي عروض للاعب حتى الآن.
يعود المهاجم صاحب الـ31 عاماً من تشيلسي بعد إنتهاء مدة إعارته، ولم يتبقى في عقده سوى عامين فقط، ولذا فيحتاج النادي إلى الاستفادة المادية التي ستأتي من بيع اللاعب، على الرغم من أن ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري يرى أنه يحتاج إمكانيات اللاعب في الفريق، إلا أن النادي مازال مُصمما على بيع اللاعب والتخلص من راتبه المرتفع.
يوفنتوس يرغب في حسم صفقة دي ليخت سريعاً
قبل تدخل باريس
يسعى يوفنتوس لحسم صفقة الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس سريعاً، قبل أن يمنح الفرصة لأندية آخرى مهتمة بضمه مثل باريس سان جيرمان في التدخل في الصفقة.
مع نهاية أجازة اللاعب الصيفية في غضون 48 ساعة، من المتوقع أن يُسرع البيانكونيري من المفاوضات، مستغلاً ترحيب اللاعب بالانضمام للسيدة العجوز، ومع استعداد عملاق تورينو بدفع راتب سنوي كبير يصل إلى 12 مليون يورو.
بيريرا هو فكرة يوفنتوس الجديدة في مركز الظهير الأيمن
بدأ يوفنتوس بالبحث عن بديل لجواو كانسيلو الذي اقترب بشكل كبير من الانضمام إلى مانشستر سيتي بطلب من بيب جوارديولا، ويبدو أن بديله قد يكون في الدوري الإنجليزي أيضاً.
حيث أشارت مصادر النسخة الإيطالية من موقع جول بأن ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي، قد يكون هو الوجهة المحتملة لتعويض الرحيل المنتظر للبرتغالي.
ساري يرغب في ضم رينا ليوفنتوس
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ماوريسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس مهتم بالتعاقد مع حارسه السابق في نابولي للسيدة العجوز، وذلك حتى يكون بديلاً لفويتشيك تشيزني.
قضى نجم ليفربول السابق سنوات عديدة تحت إمرة الثعلب الإيطالي في الجنوب، وفي حالة تأكد الخبر قد يضطر ماتيا بيرين الحارس الثاني في البيانكونيري أن يبحث على نادٍ آخر، ولما لا قد يتجه لميلان الذي كان يراقبه منذ سنوات.
الكشف عن تفاصيل عقد الفرنسي أدريان رابيو
مجاني آخر يقترب من اليوفي
كشفت صحيفة توتو سبورت عن تفاصيل عقد "أدريان رابيو" لاعب باريس سان جيرمان السابق والذي أصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم الماضي، واقترب كثيراً من يوفنتوس.
من المنتظر أن يحصل رابيو على عقد مدته خمس سنوات، بمرتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو، بعد أن وافق المدير الرياضي "باراتيشي" على ضم اللاعب وقال نعم.
مالك فيورنتينا: كييزا لن يذهب إلى أي مكان
نشر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو على موقعه الخاص أخباراً تشير إلى أن مالك فريق فيورنتينا روكو كوميسو أكد أن كييزا ليس للبيع، وأنه مستمر مع الفريق لموسمٍ آخر على الأقل.
وارتبط اسم صاحب الـ21 عاماً بالانضمام ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، كما أنه لفت أنظار العديد من الفرق الكبيرة بأدائه في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.
وقال مالك الفيولا عن كييزا: "بالرغم من أن هناك أشياء لا أعرفها، إلا أنه باقٍ لموسم آخر"، وأضاف: "لقد نشأ في فلورينسا، بالإضافة إلى أن والديه يعيشان هنا ويحبان فيورنتنيا".
محاولات ضم دي ليخت مستمرة رغم مبالغة أياكس في السعر
كما تجري حاليا عملية المفاوضات حول المبلغ الذي يريده الفريق الهولندي للتخلي عن اللاعب، والتي لن تكون أقل من 134 مليون جنيه استرليني.
ريكيم هاربر على رادار ماوريزيو ساري
كريستيان إريكسن مصمم على الرحيل من توتنهام
وتُشير الصحيفة أن الديوك لن يتخلوا عن إريكسن بأقل من 100 مليون جنية إسترليني، وكان اللاعب قد شارك في 206 ماراة مع السبيرز واستطاع أن يُسجل فيهم 49 هدفاً.
بشكتاش يستفسر عن الألماني سامي خضيرة
ساري سيحدد موقفه قريباً
استفسر بشكتاش التركي عن إمكانية التعاقد مع الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، خاصةً مع اقتراب البيانكونيري من التعاقد مع رابيو مجاناً والإتجاه لإعادة بوجبا.
طبقاً لمصادر كورييري ديلا سيرا، فأن خضيرة ليس ضمن خطط المدرب الجديد ماوريتسو ساري، لذا من المتوقع رحيله هذا الصيف.
رسمياً.. بينتاكور يجدد عقده مع يوفنتوس
حتى عام 2024
أعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس اليوم السبت عن تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني "بينتاكور" حتى عام 2024، ليستمر صاحب الـ21 عاماً لسنوات إضافية مع السيدة العجوز.
كان بينتاكور قد انضم لليوفي قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني في صيف 2017، واستطاع إثبات نفسه بقوة مع الفريق الأول، كان يحظى بثقة المدرب السابق أليجري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين في 67 مباراة لعبها مع الفريق.
يوفنتوس يتقدم سباق التوقيع مع دي ليخت
متفوقاً على باريس والبارسا
اقترب فريق يوفنتوس من التوقيع مع المدافع الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس، بعد أن تفوق في صراع ضمه على بعض العمالقة مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن البيانكونيري تصدروا السباق، ومستعدين لدفع حوالي 62 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، ولازالت المفاوضات مع أياكس مستمرة ولكنها في مراحل متقدمة للغاية.
يوفنتوس واثق من اتمام صفقة رابيو
البيانكونيري يخطط للتوقيع مع متوسط الميدان الفرنسي نهاية الأسبوع
على ما يبدو أن الأمور بين يوفنتوس وأدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان تسير في مجراها الصحيح، فإدارة البيانكونيري ترى أنها ستتمكن من الحصول على توقيع الفرنسي، كما أنها تخطط للحصول على خدماته رسمياً بنهاية الأسبوع.
ويستطيع جول أن يؤكد أن صاحب الـ24 ربيعاً سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في السيدة العجوز، وأنه أصبح على بعد خطواتٍ قليلة من كبير إيطاليا محلياً خاصةً وأن عقده مع الفريق العاصمي الفرنسي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
يوفنتوس يخطط لخطف بيساكا من مانشستر يونايتد
ادعت صحيفة كوريري دي تورينو الإيطالية أن يوفنتوس وضع خطة لخطف آرون وان بيساكا من مانشستر يونايتد، والذي اقترب بقوة من التوقيع مع الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ويرى ساري أن الظهير الأيمن لكريستال بالاس سيكون صفقةً رابحةً للبيانكونيري إذا ضمه في الميركاتو الحالي، خاصةً وأن نسور لندن يرغبون في الحصول على 55 مليون جنيهاً استرلينياً فقط مقابل التخلي عن خدمات الإنجليزي.
ساري يرغب في استمرار هيجواين مع يوفنتوس
نشرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية تقريراً يفيد أن ساري يرغب في الحتفاظ بهيجواين في يوفنتوس، خاصةً أن عودته من إعارته القصيرة في تشيلسي أصبحت محتومة.
وبحسب التقرير فإن الثعلب الإيطالي لا يرى أي داعي لاستمرار مهاجمه السابق في نابولي مع البلوز، خاصةً مع رفض أبراموفيتش تفعيل بند الشراء مقابل 31.3 مليون جنيه إسترليني، وتعرض أسود لندن لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات في سوق انتقالات الصيف الحالي.
سولشار يترقب رحيل بوجبا ولوكاكو
المدرب النرويجي يسعى لجلب الأموال وتجديد دماء فريقه
ادعت الديلي ستار أن أوله جونار سولشار يترقب خروج نجمي مانشستر يونايتد بول بوجبا وروميلو لوكاكو، وذلك لتوفير الأموال والتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم المراكز الضعيفة في الفريق.
وكانت إدارة الشياطين الحمر قد خصصت مبلغ لا يناسب طموحات المدرب النرويجي في سوق انتقالات الصيف الحالي هو 100 مليون جنيهاً استرلينياً، ومع ارتفاع أسعار اللاعبين خاصةً الجيدين منهم سيكون من الرائع خروج الثنائي من أولد ترافورد لتعزيز قوة الإدارة في الميركاتو.
وجدير بالذكر أن بوجبا ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس، أما لوكاكو فيسعى الإنتر إلى تعزيز صفوفه به تحسباً لمغادرة الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرتقبة.
دوجلاس كوستا يلمح بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي
ألمح الجناح البرازيلي ليوفنتوس دوجلاس كوستا إلى إمكانية رحيله إلى الدوري الإنجليزي في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك في إجابة له على سؤال عن مستقبله مع يوفنتوس في ظل تراجع فرص مشاركته الموسم الماضي.
يرتبط اسم صاحب الـ28 عاماً بالانضمام لمانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي، لكن مع قدوم ساري أصبحت فرص انتقاله من السيدة العجوز أقل، فالسبب خلف عدم مشاركته الموسم الماضي هو أليجري الذي رحل عن الآليانز نهاية الموسم الماضي.
مانشستر سيتي يقترب من خطف كوليبالي من يوفنتوس
سيصبح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي هو الأغلى في التاريخ إذا قبل عرض مانشستر سيتي
أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قياسي لنابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي يقدر بـ95 مليون يورو، وهو العرض الذي سيصعب على نابولي بشكلٍ عام ودي لاورينتس بشكلٍ خاص رفضه.
يحظى السنغالي الدولي بمتابعةٍ من كبار القوم في أوروبا، وأبرز الراغبين في ضمه هو كبير إيطاليا محلياً يوفنتوس، والذي بدأ يفكر جدياً في تغيير جلده بالتعاقد مع مدرب أبناء الجنوب السابق ماوريسيو ساري، وفي حالة انضمام كوليبالي للسيدة العجوز سيحصل بالتأكيد على مركز أساسي ليس فقط لتقدم أعمار مدافعي البيانكونيري، بل أيضاً لتفاهمه الكبير مع مدربه السابق الذي صنع منه واحداً من أفضل مدافعي العالم
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
البيانكونيري يدرس تقديم 140 مليون يورو لمانشستر يونايتد مقابل إعادة بوجبا
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي
كانسيلو يبتعد خطوة عن مانشستر سيتي
بحسب إفينينج ستاندرد فإن الظهير الأيمن كايل ووكر على وشك تمديد عقده لموسمين قادمين مع مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من ارتباط اسم جواو كانسيلو بالانضمام للأزرق السماوي.
قد تتعقد صفقة انتقال البرتغالي الدولي من يوفنتوس لملعب الاتحاد بعد التجديد مع ظهير منتخب الأسود الثلاثة، حيث أن صاحب الـ25 عاماً لن يقبل بمقاعد البدلاء بعد أن كان الظهير الأيمن الأول للسيدة العجوز الموسم الماضي.
وبحسب التقرير فإن الاتفاق تم بين ووكر ومانشستر سيتي بأن يتقاضى نجم توتنهام السابق 180 ألف جنيهاً استرلينياً أسبوعياً، وسيتم الإعلان الرسمي الأسبوع القادم.
الإنتر يحدد بديل إيكاردي في حالة انضمامه ليوفنتوس
بحسب ديلي تيليغراف فإن صفقة انضمام روميلو لوكاكو للإنتر مرهونة برحيل ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق هذ الصيف، وهو ما أصبح وشيكاً ومرحباً به داخل أسوار النيراتزوري الساعي لبدء مرحلة جديدة يقودها المدرب أنطونيو كونتي، والذي حدد البلجيكي الدولي كبديلاً عن قائد الفريق.
وتشير العديد من التقارير إلى أن خروج المهاجم الأرجنتيني من جيوزيبي مياتزا أصبح وشيكاً، وحدد البعض وجهته إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي يقرب مهاجم مانشستر يونايتد أكثر وأكثر من خوض مغامرة جديدة في الأراضي الإيطالية هذه المرة.