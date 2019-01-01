روما مهتم بضم هيجواين من يوفنتوس
الأرجنتيني مطلوب من قبل الذئاب
يرغب فريق روما بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي خرج من حسابات فريقه تماماً، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع تشيلسي الإنجليزي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لا يمانع برحيل مهاجمه إلى العاصمة الإيطالية، ولكن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على تلك الخطوة.
رسمياً.. آرون رامسي لاعباً ليوفنتوس
أصبح الويلزي "آرون رامسي" لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي، بعد أن انتهى عقده مع آرسنال بحلول 1 يوليو، وكان قد توصل إلى إتفاق في وقت سابق مع البيانكونيري على أن ينضم مجاناً.
خضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في عيادات الفريق، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات بدايةً من يوم غد، وسيحصل على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.
جونزالو هيجوان يعود مرة آخرى إلى يوفنتوس
أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي أكد أن جونزالو هيجواين قد ترك النادي عائداً إلى صفوف يوفنتوس مرة آخرى، وأضاف التقرير أن البلوز لم يُمددوا الإعارة مع اللاعب أو يُفعلوا بند الشراء الدائم.
وكانت هُناك بعض الإشاعات السابقة التي أدعت بأن اللاعب الذي أنتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قد وقع بالفعل عقد انتقال دائم مع الفريق الإنجليزي.
الدحيل يرغب بضم لاعب آخر من يوفنتوس
بعد التعاقد مع المغربي "مهدي بنعطية" في الموسم الماضي، أبدى فريق الدحيل القطري اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف يوفنتوس وهو الفرنسي ماتويدي.
طبقاً لمصادر موقع فوت 365 فأن الدحيل تواصلوا مع ماتويدي من أجل جس نبض اللاعب الذي يتبقى في عقده 12 شهراً فقط، ولكن يبدو أن رغبته هي البقاء في صفوف البيانكونيري.
يوفنتوس يسعى لبيع سامي خضيرة وماتويدي في الميركاتو الحالي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Tuttosport" أن يوفنتوس يسعى لبيع اثنين من لاعبي خط الوسط، وهما الألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي في سوق الانتقالات الحالي.
خاصة بعد إنتهاء صفقة أدريان رابيو الذي سينضم للبيانكونيري في صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جريمان.
باريس يرغب بالتعاقد مع بونوتشي
يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.
طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.
لوكا بيلجريني يجري الفحص الطبي في يوفنتوس
لوكا بيلجريني يقترب للانضمام لصفوف السيدة العجوز
أكد نادي يوفنتوس وصول "لوكا بيلجريني" لاعب روما السابق إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً ليكون لاعباً جديداً في صفوف البيانكونيري.
سينضم لوكا للسيدة العجوز في مبادلة مع روما، على أن يذهب سبينازولا للجهة المُقابلة ويتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 9 مليون يورو.
لاعب بيرنلي الشاب حاز على اهتمام يوفنتوس
بحسب ما جاء من "Lancashire Live" بأن لاعب بيرنلي دوايت ماكنيل قد حاز على اهتمام يوفنتوس.
وقدم اللاعب أداءاً جيداً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 21 عاماً، وتُشير التقارير أن البيانكونيري أصبح يراقب اللاعب عن كثب.
جدد اللاعب صاحب الـ19 عاماً عقده مع بيرنلي في يناير الماضي ليستمر ضمن صفوف النادي حتى عام 2023.
ماتيس دي ليخت يقترب ليُعلن رسمياً كلاعباً في صفوف يوفنتوس
انتصر يوفنتوس في صراع الفرق الكبرى لضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.