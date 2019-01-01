أعاد السيتي اهتمامه بالمدافع الإيطالي "ليوناردو بونوتشي" لاعب يوفنتوس، خاصةً وأن البيانكونيري لا يمانع ببيعه ولكن بشرط حصوله على عرض مناسب، لتمويل صفقة دي ليخت في المقابل.

طبقاً لمصادر "كورييري ديلو سبورت" فإن السيتي سيحاول مجدداً مع بونوتشي حيث يسعى السماوي لضم مدافع جديد، ويبدو أن ليستر سيتي مصمم على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني للتفريط في ماجواير.